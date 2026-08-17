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ปักหมุดรอ “สวนลอยฟ้า” เชื่อม “ภูเขาทอง-ป้อมมหากาฬ” แลนด์มาร์กประวัติศาสตร์แห่งใหม่ใจกลางกรุงฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ภาพจำลอง โครงการสวนลอยฟ้า เชื่อมป้อมมหากาฬ-ภูเขาทอง (ภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โครงการพระราชดำริ ตามพระบรมราโชบาย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
รัฐบาลจับมือพันธมิตรน้อมนำโครงการพระราชดำริ ตามพระบรมราโชบาย เดินหน้าสร้าง “สวนสาธารณะ 2 ชั้น” หรือ “สวนลอยฟ้า” เชื่อมต่อระหว่าง “ภูเขาทอง-ป้อมมหากาฬ” ถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กประวัติศาสตร์ใจกลางกรุงฯ ซึ่งนอกจากจะเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์แล้ว ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ควบคู่ไปกับพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน

ภาพจำลอง โครงการสวนลอยฟ้า เชื่อมป้อมมหากาฬ-ภูเขาทอง (ภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โครงการพระราชดำริ ตามพระบรมราโชบาย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา ณ ศาลาการประชุมภูเขาทอง วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานการประชุมร่วมกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยหน่วยงานราชการและภาคเอกชน เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ตามพระบรมราโชบาย โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณภูเขาทอง วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และป้อมมหากาฬ เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม แหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน

ภาพจำลอง โครงการสวนลอยฟ้า เชื่อมป้อมมหากาฬ-ภูเขาทอง (ภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โครงการพระราชดำริ ตามพระบรมราโชบาย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ฯ เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าว อยู่ระหว่างการออกแบบ เขียนแบบ รูปแบบการพัฒนาสวน โดยทาง ปตท. จะเป็นผู้ประสานหลักในการเขียนแบบที่มีความชำนาญในด้านนี้ โครงการนี้ได้รับความกรุณาจากเจ้าประคุณสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรวิหาร อนุญาตให้ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของกรุงเทพมหานคร โดยจะสร้างเป็นสวน 2 ชั้น พร้อมทั้งนำต้นไม้ของแต่ละจังหวัดมาปลูกตกแต่งทำให้เป็นสวนที่ร่มรื่น สวยงาม และจะทำพื้นที่ริมคลองซ่อมแซม และปรับปรุงคลองให้สวยงามขึ้นต่อไป

ภาพจำลอง โครงการสวนลอยฟ้า เชื่อมป้อมมหากาฬ-ภูเขาทอง (ภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โครงการพระราชดำริ ตามพระบรมราโชบาย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พื้นที่แห่งนี้ มีจุดขาย มาตกแต่งเพิ่มเติม ให้มีความสวยงาม สร้างภูมิทัศน์ที่ทำให้คนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติมาท่องเที่ยว เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนไทยด้วยกัน ซึ่งตนได้แต่งตั้งนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ตามพระบรมราโชบาย ให้มีหน้าที่รับผิดชอบ ในนามของรัฐบาลอย่างใกล้ชิด

ภาพจำลอง โครงการสวนลอยฟ้า เชื่อมป้อมมหากาฬ-ภูเขาทอง (ภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โครงการพระราชดำริ ตามพระบรมราโชบาย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
เจ้าประคุณสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรวิหาร กล่าวสัมโมทนียกถา ว่า ได้ดูภาพการทำงานของโครงการฯนี้แล้ว ชื่นใจ เป็นโครงการฯที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน ทางวัดสระเกศราชวรวิหาร มีความยินดีให้ความร่วมมือในการร่วมงานไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตาม เจริญพร

นอกจากนี้ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ยังเสนอแนวทางให้เชื่อมต่อถึงวัดราชนัดดารามวรวิหาร ซึ่งมีโลหะปราสาท เพื่อประกอบทัศนียภาพที่งดงามยิ่งขึ้น

ภาพจำลอง โครงการสวนลอยฟ้า เชื่อมป้อมมหากาฬ-ภูเขาทอง (ภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โครงการพระราชดำริ ตามพระบรมราโชบาย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า บริเวณนี้จะเป็นจุดยุทธศาสตร์ของ กทม. เนื่องจากมีรถไฟฟ้า 2 สายมาบรรจบกัน อีกทั้งยังเป็นจุดเชื่อมต่อ รถ-ราง-เรือ เป็นแลนด์มาร์ก ของ กทม. โดยคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า จะมีส่วนร่วมออกแบบ บูรณาการความสำเร็จ ร่วมมือ ร่วมใจกัน

ภาพจำลอง โครงการสวนลอยฟ้า เชื่อมป้อมมหากาฬ-ภูเขาทอง (ภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โครงการพระราชดำริ ตามพระบรมราโชบาย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
ด้าน พลตรี ปริญ รื่นภาควุฒิ ประจำราชเลขานุการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ปรึกษาโครงการพระราชดำริ ตามพระบรมราโชบาย เปิดเผยว่า โครงการนี้จะใช้พลังงานสะอาดทั้งหมด ส่วนการดูแลรักษาความปลอดภัยพื้นที่ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และฝ่ายทหาร ในอนาคตจะมีการพัฒนาคุณภาพน้ำในคลองให้กลับมาใสสะอาดยิ่งขึ้น ดีขึ้นตามลำดับ

ภาพจำลอง โครงการสวนลอยฟ้า เชื่อมป้อมมหากาฬ-ภูเขาทอง (ภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โครงการพระราชดำริ ตามพระบรมราโชบาย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
สำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณภูเขาทอง วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และป้อมมหากาฬ หรือ “โครงการสร้างสวนสาธารณะ (สวนลอยฟ้า) เชื่อมป้อมมหากาฬ และภูเขาทอง” ตั้งอยู่ที่แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีส่วนของเนื้องาน ประกอบด้วย ก่อสร้างสวนลอยฟ้า 4,500 ตารางเมตร ปรับปรุงสะพานมหาดไทยอุทิศ 1 งาน และปรับปรุงสวนสาธารณะ 1 ไร่

ภาพจำลอง โครงการสวนลอยฟ้า เชื่อมป้อมมหากาฬ-ภูเขาทอง (ภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โครงการพระราชดำริ ตามพระบรมราโชบาย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
โครงการสวนลอยฟ้า เชื่อมป้อมมหากาฬ-ภูเขาทอง ดำเนินการสร้างภายใต้แนวคิด “จากการป้องกันสู่ศรัทธา” โดยออกแบบเชื่อมโยงเรื่องราวของพื้นที่ จากอดีตเชิงป้องกันของป้อมมหากาฬ สู่ปลายทางแห่งศรัทธาที่ภูเขาทอง ผ่านประสบการณ์เดินชมสวนที่ค่อย ๆ เปลี่ยนจากเส้นสายที่แข็งแรง สู่บรรยากาศที่สงบ นุ่มนวล และร่วมสมัย

โครงการสวนลอยฟ้าฯ แบ่งพื้นที่เป็น 6 โซนหลัก ๆ ได้แก่

โซน 1 คลองรอบกรุง : จุดเริ่มต้นของเส้นทาง เล่าเรื่องราวการขุดคลองรอบกรุงเพื่อป้องกันประเทศ

ภาพจำลอง โครงการสวนลอยฟ้า เชื่อมป้อมมหากาฬ-ภูเขาทอง (ภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โครงการพระราชดำริ ตามพระบรมราโชบาย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
โซน 2 กำแพงเมือง : แนวกำแพงและลานทางเดิน สะท้อนเรื่องราวการป้องกันของป้อมมหากาฬ

โซน 3 หัวเรือ : ลานน้ำและพื้นที่กิจกรรม สะท้อนบทบาทการค้าขายและการแลกเปลี่ยน

โซน 4 วัฒนธรรม : พื้นที่ลานกิจกรรมและองค์ประกอบเชิงวัฒนธรรม เชื่อมโยงผู้คนกับประวัติศาสตร์และชุมชน

โซน 5 ความสงบ : สวนร่มรื่นและมุมพักผ่อน สร้างบรรยากาศผ่อนคลายกายและใจ

ภาพจำลอง โครงการสวนลอยฟ้า เชื่อมป้อมมหากาฬ-ภูเขาทอง (ภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โครงการพระราชดำริ ตามพระบรมราโชบาย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
โซน 6 ทางเดินแห่งศรัทธา : ทางเดินโค้งเชื่อมต่อสู่พื้นที่ศรัทธา พาใจค่อย ๆ เข้าสู่ความหมายชีวิต

ขณะที่วัสดุและองค์ประกอบในการตกแต่งสวนลอยฟ้าเบื้องต้นนั้นก็มีหลากหลาย อาทิ ต้นไม้ น้ำ กระจก พื้นไม้ อิฐแดง และสแตนเลส เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีลิฟต์ และทางลาดอารยสถาปัตย์ สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุอีกด้วย

ภาพจำลอง โครงการสวนลอยฟ้า เชื่อมป้อมมหากาฬ-ภูเขาทอง (ภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โครงการพระราชดำริ ตามพระบรมราโชบาย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
สำหรับโครงการโครงการสวนลอยฟ้า เชื่อมป้อมมหากาฬ-ภูเขาทอง นายอนุทิน นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลจะเร่งผลักดันโครงการนี้ให้สำเร็จโดยเร็ว เพื่อให้ทันวาระเจริญพระชนมายุ 100 ปี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยการทำงานใหญ่ในครั้งนี้ ถือเป็น “บุญใหญ่” และเป็นที่เชิดหน้าชูตาของบ้านเมือง

ภาพจำลอง โครงการสวนลอยฟ้า เชื่อมป้อมมหากาฬ-ภูเขาทอง (ภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โครงการพระราชดำริ ตามพระบรมราโชบาย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
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หมายเหตุ : ข้อมูลส่วนหนึ่งอ้างอิงและเรียบเรียงจาก ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โครงการพระราชดำริ ตามพระบรมราโชบาย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี