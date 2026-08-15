อัปเดต! ไทยเที่ยวไทยพลัส 2569 ลุ้นใช้สิทธิ ต.ค.นี้

“ไทยเที่ยวไทยพลัส” ลุ้นเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ 1 ตุลาคมนี้ รัฐเตรียมช่วยจ่ายค่าที่พัก 50% พร้อมสิทธิประโยชน์และคูปองสำหรับการท่องเที่ยว โดยคาดว่าจะเปิดลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อกระตุ้นการเดินทางและการใช้จ่ายในประเทศ
“ไทยเที่ยวไทยพลัส” คาดว่าจะเริ่มเปิดระบบให้ประชาชนลงทะเบียนและเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป (รับช่วงไตรมาส 4 ซึ่งเป็นช่วง High Season การท่องเที่ยว)
สถานะล่าสุด อยู่ระหว่างการเร่งสรุปหลักเกณฑ์และเสนออนุมัติงบประมาณจากกระทรวงการคลัง
คาดเปิดให้ลงทะเบียนจองสิทธิ วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” โดยใช้รูปแบบการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวแบบรัฐร่วมจ่าย (Co-Payment) ทั้งค่าที่พัก-คูปองท่องเที่ยว รวมไม่เกิน 3,000 บาท/สิทธิ จำกัดจำนวน 500,000 สิทธิเท่านั้น
สิทธิประโยชน์ ไทยเที่ยวไทยพลัส 2569 มีอะไรบ้าง
- รัฐสนับสนุนค่าโรงแรม/ที่พัก 50% ประชาชนจ่ายเอง 50% รับส่วนลดสูงสุด 3,000 บาท/คืน
- คูปองท่องเที่ยวดิจิทัล 500 บาท/สิทธิ
- นักท่องเที่ยว 1 คน รับสูงสุด 5 สิทธิ จำกัดจำนวน 500,000 สิทธิ
- ครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งเมืองรองและเมืองหลัก
เดินทางได้ ทั้งวันธรรมดาและวันหยุดนักขัตฤกษ์
- หมวดหมู่ที่ใช้สิทธิได้ ครอบคลุมทั้งโรงแรม ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว ร้านโอทอป และบริการอื่นๆ ด้านการท่องเที่ยว
เงื่อนการไขการใช้สิทธิ ไทยเที่ยวไทยพลัส 2569 ดังนี้
1.เป็นบุคคลสัญชาติไทย
2.อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน
3.มีบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ
4.ไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิในโครงการมาตรการรัฐอื่นๆ ของรัฐ
เตรียมตัวให้พร้อมก่อนใช้สิทธิ
- อัปเดตแอปพลิเคชัน เป๋าตัง เป็นเวอร์ชันล่าสุด
- ยืนยันตัวตน (KYC) และผูกบัญชี G-Wallet เพื่อความรวดเร็วก่อนลงทะเบียน
ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงรายละเอียดเบื้องต้น โดยจะมีการนำเข้าพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ภายในสิ้นเดือน ส.ค. 69
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