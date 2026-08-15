รู้จัก “พระพวย” ตำนานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เรื่องขอบุตร แห่งวัดพระมหาธาตุ นครศรีฯ

รู้จัก “พระพวย” แห่งวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช ตำนานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ผู้คนศรัทธาขอพรเรื่องบุตร ยืนยันด้วยภาพเด็กนับพันใบที่บอกเล่าเรื่องราวแห่งความสมหวัง
ท่ามกลางบรรยากาศอันสงบและเปี่ยมด้วยพลังแห่งศรัทธาของ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากองค์พระบรมธาตุเจดีย์อันงดงามและทรงคุณค่าซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนครศรีธรรมราชมาอย่างยาวนานแล้ว ภายในวัดแห่งนี้ยังมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อีกองค์หนึ่งที่ผู้คนต่างเดินทางมากราบไหว้ ขอพร และบอกต่อเรื่องราวแห่งความสมหวังจากรุ่นสู่รุ่น
พระพุทธรูปองค์นั้นคือ “พระพวย” พระพุทธรูปที่มีชื่อเรียกอันเป็นเอกลักษณ์ และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในความเชื่อด้านการขอพรเรื่องบุตร โดยเฉพาะคู่สามีภรรยาที่เฝ้ารอคอยสมาชิกตัวน้อย หรือผู้ที่ประสบปัญหามีบุตรยาก หลายคนเดินทางมาด้วยความหวังและความศรัทธา ก่อนจะกลับมาอีกครั้งพร้อมรอยยิ้ม ภาพถ่ายของเด็กน้อย และเรื่องราวแห่งความสมปรารถนาที่อยากนำมาบอกกล่าวแก่พระพวย
สิ่งที่สะกดสายตาผู้มาเยือนอย่างมาก คือ ภาพถ่ายของเด็กๆ จำนวนมหาศาลที่ถูกนำมาวางและเก็บรักษาไว้บริเวณฐานของพระพวย ภาพเหล่านี้มีตั้งแต่ภาพถ่ายขาวดำในอดีต ไปจนถึงภาพถ่ายสีในยุคปัจจุบัน บางภาพเป็นเด็กทารก บางภาพเป็นเด็กน้อยในวัยกำลังน่ารัก และบางภาพบันทึกช่วงเวลาแห่งการเติบโตของลูกหลานที่พ่อแม่ภาคภูมิใจ
เมื่อภาพถ่ายมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนมากกว่าพันใบ ทางวัดจึงต้องนำอัลบั้มมาใช้จัดเก็บ และรวบรวมไว้เต็มตู้ กลายเป็นภาพที่ชวนให้ผู้พบเห็นหยุดมองด้วยความรู้สึกอบอุ่น เพราะภาพเด็กแต่ละใบไม่ได้เป็นเพียงภาพถ่ายธรรมดา หากแต่เปรียบเสมือนบันทึกแห่งความหวัง ความอดทน ความรัก และความศรัทธาที่ส่งต่อกันมาหลายชั่วอายุคน
ผู้คนจำนวนไม่น้อยเรียกเด็กๆ ที่ปรากฏอยู่ในภาพเหล่านั้นว่า “บุตรแห่งพระพวย” ตามความเชื่อที่ว่า เด็กทุกคนคือผลแห่งคำอธิษฐานที่พ่อแม่เคยมากราบขอพร และเมื่อสมหวังแล้ว จึงนำภาพของลูกกลับมาวางไว้เพื่อแก้บน ให้พระพวยได้เห็นหน้าตาของเด็กน้อย และเป็นสัญลักษณ์แห่งการกลับมาขอบคุณต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเคารพศรัทธา
“พระพวย” เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่อง ประทับยืนในปางประทานอภัย มีลักษณะงดงามตามรูปแบบศิลปะอยุธยา พระพุทธรูปทรงเครื่องสะท้อนคติการถวายพระเกียรติแด่พระพุทธองค์ในฐานะผู้ยิ่งใหญ่ และเป็นรูปแบบศิลปกรรมที่แสดงถึงความวิจิตรของช่างในอดีต
ลักษณะสำคัญที่ทำให้พระพุทธรูปองค์นี้มีชื่อเรียกว่า “พระพวย” อยู่บริเวณฐานบัว ซึ่งมีช่องหรือรูสำหรับให้น้ำไหลออกมา มีลักษณะคล้าย “พวยกา” หรือส่วนที่ใช้สำหรับให้น้ำไหล จึงเป็นที่มาของชื่อเรียก “พระพวย” ที่ผู้คนใช้เรียกขานสืบต่อกันมา
แม้ชื่อจะเรียบง่ายและเกิดจากลักษณะเฉพาะทางกายภาพขององค์พระ แต่เมื่อเวลาผ่านไปพระพวยกลับกลายเป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธา และเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนเดินทางมากราบไหว้ด้วยความหวังในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะการขอพรให้มีบุตร
ตามความเชื่อที่เล่าขานกันมา พระพวยมีพุทธคุณด้านการช่วยให้ผู้ที่ทำของสูญหายได้ของกลับคืน รวมถึงการช่วยให้คู่สามีภรรยาที่มีบุตรยากได้มีทายาทสมความปรารถนา ความเชื่อนี้สืบทอดมาอย่างยาวนาน และยิ่งมีผู้คนกลับมาแก้บนด้วยภาพถ่ายของลูกมากขึ้นเท่าใด เรื่องราวของพระพวยก็ยิ่งได้รับการบอกเล่าและเป็นที่รู้จักมากขึ้นเท่านั้น
สำหรับผู้ที่เดินเข้ามายังบริเวณพระพวย ภาพถ่ายเด็กนับพันใบอาจสร้างความรู้สึกประหลาดใจในครั้งแรก แต่เมื่อได้ฟังเรื่องราวเบื้องหลัง ภาพเหล่านั้นกลับกลายเป็นสิ่งที่ทำให้หลายคนสัมผัสได้ถึงพลังของความหวัง
ทุกภาพมีเรื่องราวของตัวเอง บางครอบครัวอาจเคยเฝ้ารอการมีบุตรมาหลายปี บางคู่เคยผ่านช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความกังวลและความผิดหวัง ก่อนจะเดินทางมากราบขอพรด้วยหัวใจที่ยังมีความหวัง เมื่อเวลาผ่านไปและมีสมาชิกตัวน้อยเข้ามาเติมเต็มครอบครัว สิ่งหนึ่งที่หลายคนไม่ลืม คือ การกลับมาที่วัดอีกครั้งพร้อมภาพถ่ายของลูก เพื่อแสดงความขอบคุณและแก้บนต่อพระพวย
ผู้ดูแลบริเวณพระพวยซึ่งปฏิบัติหน้าที่มายาวนาน เล่าถึงภาพแห่งความศรัทธาที่พบเห็นอยู่เสมอว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้เห็นผู้คนจำนวนมากเดินทางกลับมาพร้อมลูกน้อย และสิ่งที่มักขาดไม่ได้ คือ ภาพถ่ายของเด็กที่พ่อแม่ตั้งใจนำมาวางไว้ ณ ฐานของพระพวย
ตามความเชื่อของผู้ศรัทธา การนำภาพถ่ายของลูกมาถวายไม่ได้เป็นเพียงการแก้บน แต่ยังเป็นเสมือนการพาเด็กน้อยกลับมาให้พระพวยได้เห็นใบหน้าของผู้ที่เคยขอพรไว้ หลายครอบครัวเชื่อว่า พระพวยจะช่วยคุ้มครองดูแลให้ลูกมีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากอันตราย ห่างไกลจากความเจ็บป่วย และเติบโตขึ้นด้วยชีวิตที่มีความสุข
ด้วยเหตุนี้ ภาพถ่ายที่เรียงรายอยู่จึงไม่ได้เป็นเพียงหลักฐานของคำขอที่สมหวัง หากยังเป็นภาพแทนของความรัก ความผูกพัน และความปรารถนาดีที่พ่อแม่มีต่อลูก
เรื่องราวของพระพวยอาจเป็นเรื่องของความเชื่อที่แต่ละคนสัมผัสและตีความแตกต่างกัน แต่สำหรับผู้ที่เดินทางมากราบไหว้ พระพวยคือพื้นที่แห่งความหวัง เป็นสถานที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้คนได้ตั้งจิตอธิษฐาน และฝากความปรารถนาอันสำคัญไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเคารพโดยเฉพาะสำหรับคู่รักที่กำลังเฝ้ารอสมาชิกใหม่ การได้มานั่งสงบใจ กราบพระ และอธิษฐานด้วยความตั้งใจ อาจเป็นช่วงเวลาที่ช่วยเติมพลังใจให้ก้าวเดินต่อไป
หากมีโอกาสเดินทางมายังจังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากการมากราบสักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ และชื่นชมความงดงามของวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหารแล้ว อีกหนึ่งจุดที่ไม่ควรพลาด คือ การแวะกราบ “พระพวย” พระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะอยุธยาที่มีเรื่องราวความเชื่ออันน่าสนใจ
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