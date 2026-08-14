สุดยอดงานศิลป์ไทย "เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์" ณ พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน ชมฟรีตลอดเดือน ส.ค. นี้

"เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์" ณ พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดให้ชมฟรี ตลอดเดือนสิงหาคม 2569 นี้ เวลา 09.30-15.30 น. เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ มาชมความงดงามของงานศิลป์ไทย ที่นับว่าเป็นเป็นผลงานชิ้นเอกของช่างศิลป์สถาบันสิริกิติ์ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เป็นอีกหนึ่งผลงานของช่างศิลป์เมืองไทยที่ควรเยี่ยมชมเป็นอย่างยิ่ง "เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์" ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลงานชิ้นเอกของช่างศิลป์สถาบันสิริกิติ์ ที่แสดงถึงภูมิปัญญาและความประณีตของงานศิลป์ไทยร่วมสมัย โดยสามารถเข้าชมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดเดือนสิงหาคม 2569 เวลา 09.30-15.30 น. ทั้งนี้ ขอความกรุณาเยี่ยมชมเฉพาะบริเวณโดยรอบเรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์และพื้นที่ด้านล่างเท่านั้น โดยขอสงวนพื้นที่ด้านบนสำหรับการดำเนินการของทางสถาบันสิริกิติ์
สำหรับ "เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์" เป็นเรือนยอดทรงไทยล้วน สร้างขึ้นโดยสถาบันสิริกิติ์ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์หลายโอกาส คือ
- พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 90 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560
- สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมายุครบ 7 รอบ ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2559
- พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ขณะทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร) เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
- สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558
- สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
- ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ฉลองพระชันษา 5 รอบ เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2554
ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานนามว่า "เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์" หมายถึง "เรือนยอดที่สร้างขึ้นเป็นที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งใหญ่" โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาทรงตัดริบบิ้นเปิดเรือนยอดนี้เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559
เดิมเรือนยอดนี้ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของ "พระที่นั่งอนันตสมาคม" เขตดุสิต กทม. เป็นเรือนโถงมียอดทรงปราสาท 9 ยอด ซึ่งนับเป็นจำนวนยอดมากที่สุดในประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมของกรุงรัตนโกสินทร์ สร้างขึ้นด้วยถาวรวัตถุเป็นโลหะผสมเกือบทุกส่วน มีการปิดทองประดับกระจกและตกแต่งด้วยจิตรกรรมในส่วนต่างๆ โดยได้มีการรื้อถอนในปี พ.ศ.2566 เพื่อย้ายไปประดิษฐาน ณ พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
ส่วนที่ "พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน" ซึ่งเป็นเป็นพิพิธภัณฑ์ของสถาบันสิริกิติ์ที่จัดแสดงผลงานศิลปะชิ้นสำคัญที่มีความงดงามทรงคุณค่าอันเป็นศิลปวัตถุของแผ่นดิน จากฝีมือช่างสถาบันสิริกิติ์ สวนจิตรลดา เช่น พระที่นั่งพุดตานถมทอง, เรือพระที่นั่งศรีสุพรรณหงส์จำลอง, บุษบกมาลา, ฉากผ้าปักหิมพานต์, ฉากไม้แกะสลักเรื่องสังข์ทองและหิมพานต์ ฯลฯ ซึ่งเคยจัดแสดงในนาม นิทรรศการศิลป์แผ่นดิน ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ก่อนจะนำมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ปัจจุบัน เปิดให้เข้าชมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นกัน ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 29 พฤศจิกายน 2569 เวลา 10.00-15.30 น. ทุกวันพุธ - วันอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์และอังคาร)
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