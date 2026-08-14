หรอยแรง “ผีตายหวาก” หรือ “บี้ถ่ายบั๊ก” ขนมพื้นบ้านภูเก็ต แชมป์เมนูอาหารถิ่นโหวตสูงสุดปี 2569

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศผล “1 จังหวัด 1 เมนู” เชิดชูอาหารถิ่น The Lost Taste ประจำปี 2569 “บี้ถ่ายบั๊ก” หรือ “ผีตายหวาก” ขนมพื้นบ้านคล้ายลอดช่อง จังหวัดภูเก็ต คว้าแชมป์เมนูผลโหวตสูงสุดระดับประเทศ
วันที่ 14 สิงหาคม 2569 นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดกิจกรรม 1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น “รสชาติ...ที่หายไป The Lost Taste” ประจำปี 2569 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย (Thailand Best Local Food) “รสชาติ...ที่หายไป The Lost Taste” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมเมนูอาหารถิ่นที่กำลังจะเลือนหาย ยกระดับ พัฒนา รวมถึงการสร้างสรรค์ให้เป็นเมนูอาหารถิ่นที่มีชื่อเสียงในระดับจังหวัด และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ เผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาหารของประเทศ โดยเปิดรับสมัครและคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นระดับจังหวัด ให้ได้ผลการคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นจังหวัดละ 5 เมนู และให้ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการฯ จากส่วนกลาง ได้พิจารณากลั่นกรอง จาก 5 เมนู ให้เหลือ 3 เมนู และเปิดให้ประชาชนทั่วไปร่วมโหวตให้เหลือจังหวัดละ 1 เมนู เพื่อยกย่องให้เป็น 1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น “รสชาติ...ที่หายไป The Lost Taste” ของจังหวัด ซึ่งมีรายการเมนูอาหารถิ่นที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก และได้รับผลการโหวตสูงสุดจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 2 ประเภท ประเภทที่ 1 โล่รางวัล สำหรับเมนูอาหารถิ่นที่ได้รับผลโหวตสูงสุด ระดับประเทศ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ “เมนูบี้ถ่ายบั๊ก” จังหวัดภูเก็ต เป็นขนมพื้นบ้านคล้ายลอดช่อง ที่นำแป้งข้าวเจ้านวดน้ำอุ่นแบ่งย้อมสีขาวและสีแดง กดผ่านพิมพ์ลงหม้อน้ำเดือดจัดจนสุกลอย แล้วตักแช่น้ำเย็นให้ได้เส้นเหนียวนุ่มขนาดเท่ากัน เสิร์ฟคู่กับน้ำเชื่อมใบเตยและน้ำแข็งใส มอบรสหวานเย็นสดชื่น กระปรี้กระเปร่า ประเภทที่ 2 โล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร สำหรับเมนูอาหารถิ่นที่ได้รับผลโหวตสูงสุด ระดับจังหวัด จำนวน 77 รางวัล
รมว.วธ. กล่าวเพิ่มเติมว่า จากข่าวเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินหน้าต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและเสน่ห์อาหารไทยให้เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว นั้น กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเรื่องนี้โดยตรง จะถือเป็นกรอบและแนวนโยบายในการทำงานอย่างเข้มแข็ง ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทำฐานข้อมูลอาหารถิ่นที่เข้าถึงง่าย มีมาตรฐาน และสามารถนำไปใช้เพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์ นำไปสู่การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร ติดตามข้อมูลได้ในเว็บไซต์ www.thelosttaste.com รวมทั้งได้การยกระดับสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเมนูอาหารถิ่น The Lost Taste ตอบโจทย์ทุกกลุ่มทุกวัย โดยการดึงอินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) ระดับจังหวัด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้การสื่อสารระหว่างหน่วยงาน กิจกรรม/ โครงการ และประชาชน ได้มีความใกล้ชิดยิ่งขึ้น เกิดการยอมรับของคนในจังหวัด สู่การสร้างคุณค่าแห่งภูมิปัญญาและสามารถส่งมอบความอร่อยที่มีมาตรฐานและคุณภาพสู่สากล ตามเกณฑ์มาตรฐาน “Thailand Best Local Food” (TBLF) โดยผ่านการศึกษามาตรฐานร้านอาหารระดับโลก การวิจัยผู้บริโภค และการระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ก่อนคัดเลือก 5 ร้านอาหารต้นแบบ จากผู้สมัครทั่วประเทศกว่า 170 ร้าน เพื่อเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์ ถ่ายทอด และสร้างคุณค่าให้กับอาหารไทยพื้นถิ่นในมิติร่วมสมัย พร้อมแบ่งการรับรองเป็น 2 สาขา ได้แก่ Classic สำหรับอาหารที่รักษาสูตรและอัตลักษณ์ดั้งเดิม และ Creative + Innovation
และในปี 2570 กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะตอกย้ำความสำเร็จของโครงการ โดยมีเป้าหมายที่จะจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลอาหารถิ่น the lost taste บนแพลตออนไลน์อย่างต่อเนื่อง กว่า 300 เมนู ที่จะทำให้ประชาชนเข้าถึงและสามารถนำไปใช้เพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์ นำไปสู่การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร ผ่านเว็บไซต์ www.thelosttaste.com และจะขยายผลการพิจารณาคัดเลือกร้านอาหารที่ผ่านการพิจารณาจาก Expert Review ตามเกณฑ์มาตรฐาน “Thailand Best Local Food” ที่มี 3 เสาหลักสำคัญ ประกอบด้วย เสาหลักที่ 1 ด้านคุณค่าแห่งมรดกทางอาหาร หรือ Heritage Value : การพลิกฟื้นเมนูหายาก ให้กลับมาโดดเด่น โดยคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์เฉพาะตัวและรสชาติแบบดั้งเดิม เสาหลักที่ 2 ด้านศาสตร์แห่งการต่อยอดที่ยอดเยี่ยม หรือ Culinary Interpretation : ความเป็นเลิศในการตีความและนำเสนออาหาร ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ กลุ่มรักษารากวัฒนธรรมสูตรดั้งเดิม หรือ ClassicSelection และ กลุ่มสร้างสรรค์ร่วมสมัยที่คงแก่นแท้ หรือ Creative & Innovative Selection และเสาหลักที่ 3 ด้านมาตรฐานการดำเนินงานอันเป็นเลิศ: ทั้งในด้านคุณภาพ วัตถุดิบ สุขอนามัย การบริการ ประสบการณ์อันน่าประทับใจของผู้บริโภค ตลอดจนความรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
ท้ายนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญประชาชนมาร่วมงานมหกรรมวัฒนธรรม “ไทยฟุ้ง ปรุงไทย” Thai Taste Thai Fest 2026 ภายใต้แนวคิดหลัก “เลิศล้ำภูมิปัญญา เลอค่ารสชาติไทย” ระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน 2569 ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร พบกับกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านอาหาร จากสุดยอดอาหารถิ่น 77 จังหวัด รสชาติ..ที่หายไป The Lost Taste ประจำปี 2569 กิจกรรมโชว์สาธิตและนิทรรศการเมืองที่พัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยมิติทางวัฒนธรรม - Thailand Culture for SDGs Awards พร้อมด้วยการสาธิตและนิทรรศการรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ขึ้นบันชี พ.ศ.2568 รวมถึงกิจกรรมการยกระดับมาตรฐานของเล่นไทยที่มีรากฐานจากมรดกภูมิปัญญา เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าสู่สินค้าทางวัฒนธรรม “เรื่องไม่เล่น ของเล่นไท้ ไทย” การแสดงพื้นบ้าน ดนตรีลูกทุ่ง ลูกกรุง ร่วมสมัย workshop ทางศิลปะ หัตกรรม เพื่อสัมผัสความฟุ้งของความเป็นไทย ที่ผ่านการปรุงแต่งด้วยรสนิยม อวดสายตานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่ม Facebook อาหารไทยถิ่น "THAILAND BEST LOCAL FOOD" และ Facebook กรมส่งเสริมวัฒนธรรม