อันซีนเมืองน่าน “น้ำตกน้ำเปิน” บ้านมณีพฤกษ์ น้ำตกไม่ธรรมดาในถิ่นกาแฟรสเลิศ

ชวนเที่ยวน้ำตกพิเศษแห่งบ้านมณีพฤกษ์ จ.น่าน คือ “น้ำตกน้ำเปิน” ลักษณะไม่ธรรมดา แตกต่างจากน้ำตกทั่ว ๆ ไป ที่เมื่อไหลเป็นสายตกลงมากระทบกับแผ่นดิน กลับไม่มีแอ่งน้ำ เนื่องจากสายน้ำตกได้มุดหายลงไปในถ้ำบนภูเขา จนได้ชื่อว่า “น้ำตกที่จมหายไปใต้พิภพ” ก่อนไหลไปรวมกับลำธารสายใหญ่อีกที ซึ่งบ้านเรามีน้ำตกลักษณะพิเศษแบบนี้อยู่เพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น
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