ตื่นตา ไฮไลต์ “ผ้าไทยโบราณ” สุดหายากในงาน “สยามพัสตราภรณ์พิไล เทิดไท้พระพันปีฯ”

กรมศิลปากร ขอเชิญชมไฮไลต์ “ผ้าไทยโบราณ” สุดหายาก ในนิทรรศการ “สยามพัสตราภรณ์พิไล เทิดไท้พระพันปีฯ” น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม - 4 ตุลาคม 2569 ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
โดยนิทรรศการฯ นำเสนอความรู้เกี่ยวกับผ้าและสิ่งทออันงดงามของไทย โดยเฉพาะผ้าทอมือชิ้นเยี่ยมแบบต่าง ๆ ของแต่ละภูมิภาค และโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ชิ้นเยี่ยมที่เป็นมรดกของแผ่นดินไทยในแต่ละยุคสมัย ซึ่งคัดเลือกจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค คลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และสำนักหอสมุดแห่งชาติ รวมจำนวน 111 รายการ มาจัดแสดง อาทิ
1. อานม้าปักดิ้น
เลื่อมและปีกแมลงทับ ศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๕ เครื่องราชบรรณาการจากเมืองเชียงใหม่
อานม้าปักลวดลายผีเสื้อบริเวณอานม้า และปักลายสิงห์ล้อมด้วยลายดอกไม้ที่แผงข้าง (พนัง)
2. ผ้ามน
ศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๖ กลุ่มชาติพันธุ์ภูไท รับมอบจากพิพิธภัณฑ์นายแพทย์สำนวน ปาลวัฒน์วิไชย ได้จากกลุ่มชาติพันธุ์ภูไท อำเภอกุสินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้ามนนอกจากใช้ประดับศีรษะสตรีภูไท บางครั้งนำมาใช้เป็นผ้าปรกศีรษะนาค ซึ่งจะใช้ผ้ามนของมารดา
3. ผ้าจวนตานี
รัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๕ สมบัติของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ผ้ามัดหมี่ของชาวไทยมุสลิม หรือ “ผ้ายกตานี” ใช้เทคนิคทอยกสอดดิ้นทองเป็นเส้นพุ่งเสริม ทำให้เกิดลวดลายเป็นสีทอง เรียกว่า “ลิมาร์” หมายถึง ห้า อันเป็นลักษณะของแถบลายผ้าที่ใช้สีตัดกัน ๕ สี
4. ผ้าสมปักปูมท้องนาค
รัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๕ คุณท้าวภัณฑสารนุรักษ์ ส่งมาจากคลังใน เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๑
ผ้าสมปักชั้นสูงสุดที่พระมหากษัตริย์ใช้พระราชทานแก่ขุนนางชั้นเสนาบดี สำหรับนุ่งเข้าเฝ้าหรือในการพระราชพิธี ถือเป็นเครื่องใช้ที่ได้รับพระราชทานรายปีเรียกว่า “ผ้าหวัดรายปี”
5. ผ้ายกนคร
รัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๕ สมบัติของพระยาพฤฒาธิบดี (ปลอด กนิษฐรัต) จางวางกำกับน้ำ กระทรวงมหาดไทย รัชกาลที่ ๕
6. ผ้าทรงสะพัก
รัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๕ สมบัติของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ผ้าตาดทองทอด้วยทองแล่งกับไหมสี ยกดอกสี่เหลี่ยม เรียกว่า “ลายตาตั๊กแตน” ตกแต่งด้วยการปักเลื่อมและไหมลายช่อดอกไม้ ส่วนใบไม้ปักด้วยปีกแมลงทับ ใช้สำหรับเจ้านายสตรีบรรดาศักดิ์สูง
7. ผ้าซิ่นตีนจก
รัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๕ กลุ่มชาติพันธุ์ไทยวน สมบัติของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
รูปแบบผ้าซิ่นตีนจกเมืองเชียงแสน มีลักษณะเป็นซิ่นต๋า (ลายริ้วขวางลำตัว) มัดก่านลายโคมสลับเกาะล้วงลายไข่ปลาต่อตีนจก
8. ผ้าซิ่นทิวมุกจกดาว
รัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๕ นางสงวนศักดิ์ คูณผล ได้รับสืบทอดมาจากนางวรเวธวรรณกิจ (ทับทิม โชติบุตร) ผู้เป็นมารดา มอบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
ผ้าชนิดเดียวของอีสานที่มีการทอลายขวางลำตัว มีกระบวนการ “วางเครือทิว” ค่อนข้างซับซ้อนและผสมผสานหลายเทคนิค เพื่อให้มีระบบลวดลายเท่ากัน ใช้สำหรับสตรีชั้นสูง (อัญญานาง) เชื้อสายเจ้านายเมืองอุบลราชธานี
9. ผ้าซิ่นตีนแดง
รัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๕
กลุ่มชาติพันธุ์ลาว นางยวนจิต สามิบัติ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มอบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด
ผ้าซิ่นตีนแดงลายหงส์ชูช่อ ต่อตีนลายขิดแบบดั้งเดิม โดยผู้สูงอายุจะใช้ผ้าหมี่คั่นเป็นลายทางเล็กๆ ส่วนผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานจะใช้ซิ่นมัดหมี่ลายขนาดใหญ่ทั้งผืน
10. ผ้าซิ่นตีนจก ไทยยวนราชบุรี
รัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๕
สมบัติของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
11. ผ้าซิ่นตีนจก
รัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๕
สมบัติของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
12. ผ้าไหมยกดอก
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้ยืม
จังหวัดลำพูนเป็นแหล่งทอผ้าไหมยกดอกที่มีชื่อเสียง มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น ลายดอกพิกุล หรือดอกแก้ว ลายกลีบลำดวน ลายใบเทศ ลายเม็ดมะยมและลายพุ่มข้าวบิณฑ์
13. ย่าม
รัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๕
ฝีมือช่างนครศรีธรรมราช
นายพลเอกเจ้าพระยาบดินทร์เดชานุชิต (แย้ม ณ นคร) ถวายสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดเทพศิรินทราวาส ต่อมาสมเด็จฯ ประทานให้แก่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๙
ย่ามตัดเย็บจากผ้าฝ้ายทอมือของช่างนครศรีธรรมราช ปากย่ามประดับผ้าถัก ปักลายดอกพิกุลด้วยเส้นไหมทอง และตกแต่งด้วยเลื่อม
14. ผ้าห่อคัมภีร์ใบลาน
รัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๔ – ๒๕
คัมภีร์ใบลานรวบรวมและเก็บรักษาไว้ ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ
ผ้าห่อคัมภีร์ทอด้วยกรรมวิธีการทอยก-และปักไหม
15. คัมภีร์พระภิกขุปาฏิโมกข์
รัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๔
ศาสตราจารย์เตือน บุนนาค มอบให้วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๗
ทอด้วยเส้นไหมทอง อักษรขอม ภาษาบาลี พร้อมฝาประกับ
16. ผ้าห่อคัมภีร์
รัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๕
ฝีมือช่างไทยวน
รับมาจากด่านศุลกากรคลองเตย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๐
ผ้าห่อคัมภีร์ทำจากไม้ไผ่พันด้วยเส้นฝ้ายย้อมสีลายตารางหมากรุก ใช้ห่อคัมภีร์ใบลานพร้อมไม้ประกับกระจกสีเขียวมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากผ้าห่อคัมภีร์ทั่วไปที่ทอจากผ้าทั้งผืน เชื่อว่าไม้ไผ่ที่สอดในผืนผ้าเป็นสัญลักษณ์ของบันไดสู่สวรรค์สำหรับผู้ถวาย
17. เสื้อยันต์หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๕
นายสวิง สว่างแผ้ว มอบให้ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๓
ทำจากผ้าดิบสีแดงพิมพ์ลวดลายยันต์และรูปมงคลต่างๆ เพื่อความเป็นสิริมงคล และพุทธคุณ เสื้อยันต์เป็นวัตถุมงคลซึ่งที่นิยมในหมู่ชายไทยมาตั้งแต่อดีต เมื่อคราวไปรบจะพกติดตัวไปด้วยเพื่อให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากสงคราม เสื้อยันต์หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิมพ์แจกในช่วง พ.ศ.๒๔๘๔ -๒๔๘๕ ซึ่งตรงกับช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒
18. ผ้ายันต์
รัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๕
ข้าหลวงธรรมการณ์มณฑลพิษณุโลก ขออนุญาตแกะพิมพ์จำลองเพื่อจำลองพิมพ์ขายแก่ผู้ต้องการเพื่อนำเงินไปบำรุงวัด (ซ้าย)
พระโอรสธิดาในสมเด็จ ฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ๕ องค์ ประทานยืม (ขวา)
ลายบนผ้ายันต์คัดลอกจากอกเลาบานประตูวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก ในอกเลามีรูปหนุมานแบกบุษบก ภายในประดิษฐานพระอุณาโลมสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้า
โดยแบ่งหัวข้อการจัดแสดงออกเป็น
1. กว่าจะเป็นผ้าทอ เล่าความเป็นมาของผืนผ้าจากฝีมือมนุษย์ นับแต่อดีตผ่านหลักฐานทางประวัติศาสตร์ อาทิ แวดินเผา ลูกกลิ้งดินเผา
2. กระสวย หูก กี่ วิถีการทอ
3. ชาติพันธุ์ภูษาภรณ์
4. ภูษิตศรัทธา อาทิ ผ้าห่อคัมภีร์ ผ้าที่ใช้ประกอบในพิธีกรรมต่าง ๆ เสื้อยันต์หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก
5. สืบทอดสยามวัตถา ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ
สามารถเข้าชมนิทรรศการ “สยามพัสตราภรณ์พิไล เทิดไท้พระพันปีฯ” ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2569 ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร (เปิดวันพุธ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ปิดวันจันทร์ - อังคาร)
ข้อมูลภาพจาก:พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
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