รวมตัวชาวแก๊ง นัดป่ะลอง "GON BUFFET" ที่ บาร์บีคิวพลาซ่า 20 ส.ค.-27 ก.ย. นี้

มื้อนี้...นัดป่ะลอง? "GON BUFFET" กลับมาแล้วพร้อมราคาเดิม เริ่มต้น 399 บาท/คน รวมตัวชาวแก๊งมาลองได้ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม – 27 กันยายน 2569 ที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่าทุกสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้นสาขาเซ็นทรัลพาร์ค)
พี่ GON ชวนทุกแก๊งกลับมารวมตัวอีกครั้งกับ GON BUFFET นัดป่ะลอง ตัวคุ้ม บุฟเฟต์ปิ้งย่างที่กลับมาในราคาเดิม เริ่มต้น 399 บาท NET/คน พร้อมชวนมาลอง “เมนูตัวคุ้ม” จาก Menu Vision 2026 ของบาร์บีคิวพลาซ่า ให้ทุกคนเลือกความอร่อยในแบบที่ชอบ ตั้งแต่สายหมู สายเนื้อ คนรักซีฟู้ด ไปจนถึงสายพรีเมียมที่อยากสัมผัสวากิวและแซลมอนซาชิมิแบบไม่อั้น พร้อมรวมข้าว เครื่องดื่ม และไอศกรีมในชุดเดียว ให้ทุกโต๊ะได้สนุกกับมื้อปิ้งย่างนาน 1 ชั่วโมง 30 นาที โดยไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิก สำหรับสมาชิก GON member รับคะแนนสะสม X3 เมื่อสั่ง Buffet ชุดใดก็ได้ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2569 – 27 กันยายน 2569 ที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่าทุกสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้นสาขาเซ็นทรัลพาร์ค)
เริ่มต้นด้วยบุฟเฟต์หมู ราคา 399 บาท NET/คน เอาใจสายหมูกับชุดหมูแฮปปี้พลัส พร้อมเมนูไฮไลต์อย่าง หมูสามชั้นหั่นหนาซอสต้นหอม เบคอนรมควันหั่นหนา หมูพระจันทร์ และเมนูอื่น ๆ ให้เลือกกว่า 43 เมนู
สำหรับคนที่ชื่นชอบเนื้อ สามารถเลือกบุฟเฟต์หมูและเนื้อ ราคา 499 บาท NET/คน ที่มีเมนูให้เลือกกว่า 57 เมนู พร้อมเมนูแนะนำอย่าง ชุดเนื้อแฮปปี้พลัส เนื้อบริสเก็ตออสเตรเลีย ลิ้นวัว และยำหม่าม่าหมูสับกุ้ง ให้ทุกคนได้เลือกเมนูโปรดตามสไตล์ของตัวเอง
สายซีฟู้ดสามารถเลือกฟินกับบุฟเฟต์หมูและทะเล ราคา 529 บาท NET/คน พร้อมเสิร์ฟเมนูกุ้งค็อกเทลพร้อมทานไม่ต้องปิ้ง กุ้งสด ปลาแซลมอน ยำหม่าม่าหมูสับกุ้ง รวมถึงเมนูอื่น ๆ อีกกว่า 57 เมนู
อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่อยากรวมทุกความชอบไว้ในมื้อเดียว กับบุฟเฟต์รวมหมู เนื้อ และทะเลไว้ครบ ราคา 599 บาท NET/คน พร้อมเมนูยอดนิยมกว่า 67 เมนู
รอบนี้ GON BUFFET นัดป่ะลอง ตัวคุ้ม เติมเต็มประสบการณ์ปิ้งย่างสำหรับสายพรีเมียม ราคา 899 บาท NET/คน เฉพาะร้านบาร์บีคิวพลาซ่าในกลุ่ม Exclusive และ Beyond store จำนวน 50 สาขา พบกับวัตถุดิบระดับพรีเมียม ทั้งวากิว Marbling Score 4–5 และแซลมอนซาชิมินำเข้าจากนอร์เวย์ พร้อมด้วยเมนูพิเศษ อาทิ เนื้อสันคอวากิว กุ้งจัมโบ้ หนวดปลาหมึกคาราเกะ กุ้งแช่น้ำปลา แซลมอนซาชิมิ ยำแซลมอน และแซลมอนแซ่บ รวมถึงเมนูหมู เนื้อ และทะเลอีกหลากหลายรายการ รวมกว่า 74 เมนู
เงื่อนไขโปรโมชันสำหรับเด็กและผู้สูงวัย
- สำหรับเด็กส่วนสูงไม่เกิน 110 ซม. รับสิทธิ์รับประทานฟรี และ เด็กที่มีส่วนสูง 111 – 140 ซม. คิดครึ่งราคา (จำกัดการใช้สิทธิ์สำหรับเด็ก ใช้สิทธิ์ได้ 2 ท่าน/โต๊ะ/ใบเสร็จ)
- สำหรับผู้สูงวัย อายุ 65-84 ปี คิดครึ่งราคา (เกิดในระหว่าง พ.ศ. 2485 – พ.ศ.2504) และ ผู้สูงวัย อายุ 85 ปีขึ้นไป รับสิทธิ์รับประทานฟรี เฉพาะบุฟเฟต์หมู (เกิด พ.ศ. 2484 หรือก่อนหน้า) * โปรดแสดงหลักฐานบัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต (ใช้ภาพถ่ายได้) ให้กับพนักงานก่อนสั่งอาหาร
สามารถสอบถามรายละเอียด และเงื่อนไขโปรโมชัน GON BUFFET นัดป่ะลอง ตัวคุ้ม ได้ที่ Facebook Page Bar B Q Plaza
มาร่วมกันทำมื้อนี้ให้ดีที่สุด กับ Bar B Q Plaza ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: https://www.facebook.com/BarBQPlazaThailand
Instagram: https://www.instagram.com/barbqplaza_th
TikTok: https://www.tiktok.com/@barbqplaza_official
Twitter: https://twitter.com/barbqplazathai
#########################################
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline