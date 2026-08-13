แหล่งโบราณคดี “กรุงทรอย” มรดกโลกในตุรกี เชื่อมโยง The Odyssey สงครามตำนานกรีก

ภาพยนตร์เรื่อง “The Odyssey” ของ “คริสโตเฟอร์ โนแลน” ที่สร้างปรากฏการณ์โด่งดังไปทั่วโลก ดัดแปลงจากมหากาพย์วรรณกรรมกรีกโบราณ ทำให้ชื่อเสียงของ “กรุงทรอย” (Troy) กลับมาเป็นที่กล่าวถึงอีกครั้ง
ทั้งนี้ กรุงทรอย ไม่ได้เป็นเรื่องราวในตำนานเท่านั้น หากแต่มีสถานที่จริง นั่นคือ “แหล่งโบราณคดีทรอย” ซึ่งเป็นซากเมืองโบราณบริเวณเนินเขา “Hisarlik” (ภาษาตุรกี แปลว่า ป้อมปราการ) ในจังหวัดชานัคคาเล (Çanakkale) ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศตุรกี
ที่นี่เป็นแหล่งโบราณคดีที่ถูกค้นพบ ในปี ค.ศ.1870 โดย “Heinrich Schliemann” นักสำรวจชาวเยอรมัน ซึ่งหลังจากการอ่านวรรณกรรมของ Homer เขาเชื่อว่า กรุงทรอย ตั้งอยู่บนเนินสูงที่อยู่ใกล้ทะเล จนเมื่อเดินทางไปถึงหมู่บ้าน Hissarlik ที่เชื่อว่าตรงตามที่ Homer บรรยายไว้ เมื่อรัฐบาลตุรกีไฟเขียว เขาจึงว่าจ้างคนงานนับร้อยลงมือขุดหาเมืองในตำนาน จนกระทั่งพบซากเมืองโบราณที่สร้างทับซ้อนกันถึง 9 ชั้น
เมืองโบราณที่มีชื่อเสียงความเชื่อมโยงกับเรื่องราวสงครามกรุงทรอยในมหากาพย์กรีกโบราณ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1998 ด้วยเหตุผลของการสะท้อนพัฒนาการของอารยธรรมโบราณหลายยุคสมัยในภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนและอนาโตเลีย อีกทั้งยังมีอิทธิพลต่อวรรณกรรม และวัฒนธรรมของโลกตะวันตก
ปัจจุบันแหล่งโบราณคดีทรอยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศตุรกี