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แหล่งโบราณคดี “กรุงทรอย” มรดกโลกในตุรกี เชื่อมโยง The Odyssey สงครามตำนานกรีก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ภาพ: สำนักข่าวซินหัว (บันทึกภาพวันที่ 11 ส.ค. 2026)
ภาพยนตร์เรื่อง “The Odyssey” ของ “คริสโตเฟอร์ โนแลน” ที่สร้างปรากฏการณ์โด่งดังไปทั่วโลก ดัดแปลงจากมหากาพย์วรรณกรรมกรีกโบราณ ทำให้ชื่อเสียงของ “กรุงทรอย” (Troy) กลับมาเป็นที่กล่าวถึงอีกครั้ง

ภาพ: สำนักข่าวซินหัว (บันทึกภาพวันที่ 11 ส.ค. 2026)
ทั้งนี้ กรุงทรอย ไม่ได้เป็นเรื่องราวในตำนานเท่านั้น หากแต่มีสถานที่จริง นั่นคือ “แหล่งโบราณคดีทรอย” ซึ่งเป็นซากเมืองโบราณบริเวณเนินเขา “Hisarlik” (ภาษาตุรกี แปลว่า ป้อมปราการ) ในจังหวัดชานัคคาเล (Çanakkale) ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศตุรกี

ภาพ: สำนักข่าวซินหัว (บันทึกภาพวันที่ 11 ส.ค. 2026)
ที่นี่เป็นแหล่งโบราณคดีที่ถูกค้นพบ ในปี ค.ศ.1870 โดย “Heinrich Schliemann” นักสำรวจชาวเยอรมัน ซึ่งหลังจากการอ่านวรรณกรรมของ Homer เขาเชื่อว่า กรุงทรอย ตั้งอยู่บนเนินสูงที่อยู่ใกล้ทะเล จนเมื่อเดินทางไปถึงหมู่บ้าน Hissarlik ที่เชื่อว่าตรงตามที่ Homer บรรยายไว้ เมื่อรัฐบาลตุรกีไฟเขียว เขาจึงว่าจ้างคนงานนับร้อยลงมือขุดหาเมืองในตำนาน จนกระทั่งพบซากเมืองโบราณที่สร้างทับซ้อนกันถึง 9 ชั้น

ภาพ: สำนักข่าวซินหัว (บันทึกภาพวันที่ 11 ส.ค. 2026)
เมืองโบราณที่มีชื่อเสียงความเชื่อมโยงกับเรื่องราวสงครามกรุงทรอยในมหากาพย์กรีกโบราณ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1998 ด้วยเหตุผลของการสะท้อนพัฒนาการของอารยธรรมโบราณหลายยุคสมัยในภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนและอนาโตเลีย อีกทั้งยังมีอิทธิพลต่อวรรณกรรม และวัฒนธรรมของโลกตะวันตก

ภาพ: สำนักข่าวซินหัว (บันทึกภาพวันที่ 11 ส.ค. 2026)
ปัจจุบันแหล่งโบราณคดีทรอยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศตุรกี

ภาพ: สำนักข่าวซินหัว (บันทึกภาพวันที่ 11 ส.ค. 2026)

ภาพ: สำนักข่าวซินหัว (บันทึกภาพวันที่ 11 ส.ค. 2026)