เที่ยวไทยตามรอย “อีดงอุค” กับ 6 โลเกชั่น ถ่ายทำซีรีส์ A Shop for Killers Season 2

พาเที่ยวตามรอย “อีดงอุค” ในซีรีส์ดัง A Shop for Killers ร้านลับนักฆ่า ซีซัน 2 ที่ได้ยกกองมาถ่ายทำกันถึงประเทศไทยใน 5 จังหวัด ซึ่งฉากสำคัญที่มาถ่ายทำในไทยนั้นได้ปรากฏให้เห็นในตอนที่ 6 ครั้งนี้จะขอเปิด 6 พิกัดโลเกชั่นให้แฟนๆ ซีรีส์ได้ปักหมุดไปตามรอยกัน
โดยทางกองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ กรมการท่องเที่ยว ได้เปิดเผยถึงข้อมูล 6 โลเกชั่นดังกล่าวผ่านทางเฟซบุ๊กเพจ Thailand Film Office : TFO พร้อมเชิญชวนให้แฟนซีรีส์ได้มาตามรอยกัน โดยให้ข้อมูลว่า
ซีรีส์ A Shop for Killers ร้านลับนักฆ่า ซีซัน 2 เป็นซีรีส์แอ็กชัน–ดราม่าที่เล่าเรื่องราวของ “ลุงกับหลาน” ซึ่งต้องเผชิญหน้ากับเหล่าศัตรูและองค์กรนักฆ่า พร้อมปริศนาที่ค่อย ๆ ถูกเปิดเผย ก่อนนำไปสู่ความขัดแย้งครั้งใหญ่ในซีซัน 2
หนึ่งในความน่าสนใจของซีซันนี้ คือการที่ อีดงอุค (Lee Dong-wook) และทีมงานจากเกาหลีใต้ เดินทางเข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยช่วงเดือนพฤศจิกายน 2568 โดยใช้ประเทศไทยเป็นฉากสำคัญของเรื่อง ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นครปฐม นครราชสีมา และกาญจนบุรี
สำหรับพิกัดตามรอยซีรีส์ A Shop for Killers Season 2 กับ 6 โลเคชันถ่ายทำในประเทศไทย ได้แก่
1. แยกอโศกมนตรี กรุงเทพมหานคร
ฉากใจกลางกรุงเทพฯ ที่สะท้อนบรรยากาศเมืองใหญ่ของไทยได้อย่างโดดเด่น
2. อิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ
อีกหนึ่งพื้นที่เมืองที่ถูกนำมาใช้เป็นฉากในซีรีส์
3. อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
จากเมืองใหญ่สู่ธรรมชาติของไทย กับบรรยากาศป่าและภูมิประเทศที่แตกต่างออกไป
4. ป่าชุมชนสะพานลาว อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
โลเกชั่นธรรมชาติที่ช่วยเพิ่มบรรยากาศเข้มข้นให้กับเรื่องราว
5. ตลาดตั้งเซียฮวด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ฉากต่อสู้ที่ดุเดือด ที่ถูกถ่ายทอดผ่านสายตาของกองถ่ายเกาหลี
6. วัดไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ฉากเปิดของตอน และกำลังเป็นไวรัล “พศิน” พูดไทยอยู่ขณะนี้
จาก ใจกลางกรุงเทพฯ – ย่านการค้า – ตลาดและชุมชน – วัด – ไปจนถึงผืนป่าและธรรมชาติ การถ่ายทำ A Shop for Killers Season 2 แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของโลเกชั่นประเทศไทย ที่สามารถตอบโจทย์เรื่องราวและงานสร้างได้หลากหลายรูปแบบ
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