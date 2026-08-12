“Light of Bangkok Afternoon Tea” สัมผัสกลิ่นหอม รสชาติ และงานฝีมือ ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ

โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ เปิดตัว “Light of Bangkok Afternoon Tea” สัมผัสกลิ่นหอม รสชาติ และงานฝีมือ ผ่านความร่วมมือสุดพิเศษกับ Parfums Dusita แรงบันดาลใจจาก Light of Bangkok น้ำหอมที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 150 ปีของ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ กับ Parfums Dusita ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านชุดน้ำชายามบ่าย ณ ดิ ออเธอร์ส เลาจน์ ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2569
ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี ภายใต้แคมเปญ “Unfolding Legacies” โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ นำเสนอ Light of Bangkok Afternoon Tea ความร่วมมือสุดพิเศษกับ Parfums Dusita แบรนด์น้ำหอมชื่อดังจากปารีส ระหว่างวันที่ 1–31 สิงหาคม 2569 ณ ดิ ออเธอร์ส เลาจน์
ชุดน้ำชายามบ่ายนี้ได้รับแรงบันดาลใจจาก Light of Bangkok น้ำหอมกลิ่นพิเศษที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 150 ปีของโรงแรม ถ่ายทอดเรื่องราวของกลิ่นหอม และงานฝีมือ
รังสรรค์โดย ภิสสรา “พลอย” อุมะวิชนี นักปรุงน้ำหอมชาวไทย ผู้ก่อตั้งแบรนด์น้ำหอม Parfums Dusita ณ กรุงปารีส กลิ่นหอมนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากบรรยากาศอันเป็นเอกลักษณ์ของ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ จากผู้คน การตกแต่งภายใน ไปจนถึงเฉดสีเขียวศิลาดลอันงดงาม
สัมผัสกลิ่นหอมด้วยความสดชื่นของเบอร์กาม็อต เสจ และตะไคร้ ก่อนเผยกลิ่นกลางจากมะลิ กระดังงา และออร์ริส บัตเตอร์ พร้อมปิดท้ายด้วยกลิ่นของไม้จันทน์ หญ้าแฝก และมัสก์ ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นกรุงเทพฯ และเอกลักษณ์แห่งการต้อนรับอันงดงามของ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ
“การรังสรรค์ ‘Light of Bangkok’ เป็นการเดินทางที่เปี่ยมด้วยความหมายสำหรับฉัน ฉันตั้งใจถ่ายทอดความอบอุ่น ความสง่างาม และจิตวิญญาณอันเป็นเอกลักษณ์ที่สัมผัสได้ทุกครั้งเมื่อได้กลับมายังโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ การได้เห็นน้ำหอมกลิ่นนี้ต่อยอดแรงบันดาลใจสู่ชุดน้ำชายามบ่ายใน จึงเป็นสิ่งที่มีความหมายอย่างยิ่ง เพราะเป็นการหลอมรวมกลิ่นหอม รสชาติ และความทรงจำเข้าไว้ด้วยกันอย่างงดงามและเหนือความคาดหมาย” ภิสสรา “พลอย” อุมะวิชนี ผู้ก่อตั้งและนักปรุงน้ำหอมแห่ง Parfums Dusita
แรงบันดาลใจจากกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์นี้ Pablo Gicquel, Executive Pastry Chef ของ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ได้ร่วมรังสรรค์ชุดน้ำชายามบ่ายที่ถ่ายทอดเรื่องราวของ Light of Bangkok ผ่านเมนูคาวและหวาน โดยแต่ละเมนูสะท้อนถึงโน้ตกลิ่นหอมอันโดดเด่นของ Light of Bangkok
เมนูของคาวประกอบด้วย หอยเชลล์หมักเบอร์กาม็อตเสิร์ฟคู่กับกลิ่นกระดังงา ปูกลิ่นมะลิกับมะพร้าวอ่อน ถั่วลันเตาและใบเตยที่ผสานกลิ่นหญ้าแฝก มอบกลิ่นหอมอันลุ่มลึกจากธรรมชาติ ทูน่ากับกับบีทรูทและออร์ริส รวมถึง ฟัวกราส์เสิร์ฟพร้อมทรัฟเฟิลและกลิ่นไม้จันทน์
สำหรับเมนูหวาน ไฮไลต์ ได้แก่ เค้กชาเบอร์กาม็อต เค้กวานิลลากลิ่นมะลิเสิร์ฟคู่กับแยมมะม่วง พายกล้วยกลิ่นกระดังงา ช็อกโกแลตวิสกี้กลิ่นไม้จันทน์ และ ช็อกโกแลตซาเบล่สูตรพิเศษฉลองครบรอบ 150 ปี ผสานกานาชตะไคร้และมะลิ พร้อมเสิร์ฟคู่กับสโคนสูตรดั้งเดิมและแยมผลไม้ตามฤดูกาล
ต่อยอดความร่วมมือครั้งนี้ด้วย เวิร์กช็อปน้ำหอมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ นำโดย ภิสสรา “พลอย” อุมะวิชนี ในเวิร์กช็อป แขกจะได้ค้นพบแรงบันดาลใจเบื้องหลัง Light of Bangkok เรียนรู้วัตถุดิบสำคัญที่เป็นเอกลักษณ์ของกลิ่นหอม พร้อมสัมผัสเบื้องหลังการสร้างสรรค์น้ำหอม ตั้งแต่แนวคิดแรกเริ่มจนกลายเป็นผลงานที่สะท้อนเอกลักษณ์ของ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ
แขก 40 ท่านแรก ที่จอง Light of Bangkok Afternoon Tea ในวันที่ 8 และ 18 สิงหาคม 2569 จะได้รับ น้ำหอมขนาดทดลอง และ ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมเวิร์กช็อป ในช่วงเวลา 12.00 - 15.00 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เพื่อสัมผัสศาสตร์แห่งการปรุงน้ำหอมอย่างใกล้ชิด
เพื่อสานต่อประสบการณ์แห่งกลิ่นหอม แขกทุกท่านที่ได้ทาน Light of Bangkok Afternoon Tea จะได้รับสิทธิพิเศษในการซื้อ Light of Bangkok Eau de Parfum 50ml ที่มีวางจำหน่ายที่ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ พร้อมรับส่วนลด 20% เพื่อนำกลิ่นหอมแห่งความทรงจำจากประสบการณ์ครั้งนี้กลับไปด้วย
ชุดน้ำชายามบ่าย Light of Bangkok Afternoon Tea พร้อมให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 12.00 น. – 18.00 น. ณ ดิ ออเธอร์ส เลาจน์ ในราคา 1,980 บาท++ต่อท่าน หรือ 2,680 บาท++ต่อท่าน รวมแชมเปญ 1 แก้ว
สำรองที่นั่งล่วงหน้า หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ
โทร: 0-2659-9000 หรือ อีเมล: mobkk-authorslounge@mohg.com
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