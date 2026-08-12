พลิกโฉม "แหลมเจริญซีฟู้ด" กับ 11 เมนูซิกเนเจอร์ใหม่ที่ต้องลอง

"แหลมเจริญซีฟู้ด" พลิกโฉม ชวนสัมผัส "ตัวจริงซีฟู้ดระยองแท้" ดึงต้นกำเนิดของแหลมเจริญซีฟู้ดมาสร้างจุดต่างที่โดดเด่น พร้อม 11 เมนูซิกเนเจอร์ใหม่ที่สะท้อนเอกลักษณ์ และ Concept Store ใหม่ ณ เซ็นทรัลเวิลด์
คุณธีร์ ธีระโกเมน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "วันนี้ผู้บริโภคทั่วโลกเปิดรับอาหารไทยมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเมนูซีฟู้ดต่าง ๆ เรามองว่านี่คือโอกาสสำคัญ ซึ่งเราต้องสร้างจุดแตกต่าง ตั้งแต่วัตถุดิบและรสชาติ ขณะเดียวกันตลาดร้านอาหารในวันนี้ ผู้บริโภคมองหาแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์ และมอบประสบการณ์ที่แตกต่าง ซึ่งอาหารทะเลแบบแหลมเจริญซีฟู้ด ไม่เหมือนใคร ด้วยรสชาติที่ local สูตรเฉพาะตัวจากระยอง คือข้อได้เปรียบที่แตกต่าง ซึ่งเราสามารถนำจุดเด่นท้องถิ่นมาตีความให้ร่วมสมัย เพื่อให้ถูกใจผู้บริโภคในวงกว้างได้ เป้าหมายของเราคือการพารสชาติแบบระยองไปหาผู้คนทั่วประเทศหรือแม้แต่ชาวต่างชาติ ผ่านวัตถุดิบ เรื่องราว และประสบการณ์ของแหลมเจริญซีฟู้ด เพื่อให้ซีฟู้ดแบบระยองกลายเป็นรสชาติที่ทุกคนรู้จัก สร้างความภูมิใจให้ชาวระยองจากภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้”
พร้อมพัฒนาเมนูซิกเนเจอร์ใหม่ เพื่อสร้างความแตกต่างและตอกย้ำอัตลักษณ์ของแหลมเจริญซีฟู้ด ด้วย 11 เมนูซิกเนเจอร์ที่สะท้อนเอกลักษณ์ระยอง อาทิ
กุ้งแม่น้ำทอดน้ำปลาระยอง เมนูใหม่ของแหลมเจริญซีฟู้ด สะท้อนตัวตนผ่าน สูตรน้ำปลาระยอง จับคู่กับกุ้งแม่น้ำคุณภาพ คัดสรรอย่างพิถีพิถัน เพื่อถ่ายทอดรสชาติที่เรียบง่าย แต่กลมกล่อม นำมันจากตัวกุ้งไปบี้เข้ากับน้ำปลาในกระทะ เพื่อให้ได้ความหอมทุกคำ เมนูนี้จะรสชาติหวาน เค็ม มัน ลงตัว
ปลากะพงสองน้ำ เมนูซิกเนเจอร์ของร้าน โดยมีเทคนิคการจัดการปลากะพงที่ร้านสะสมประสบการณ์มายาวนาน ตั้งแต่การพักปลาไม่ให้ปลาเครียดเพื่อสร้างสัมผัสเนื้อที่อร่อย สด รวมไปถึงเทคนิคการแล่บั้งแบบปีกผีเสื้อที่แหลมเจริญซีฟู้ดถือเป็นผู้บุกเบิก นำมาทอดด้วยเคล็ดลับของเรา จนเนื้อปลาฟูเป็นเกล็ด เสิร์ฟคู่ซอสน้ำปลาแหลมเจริญซีฟู้ด และซอสพริก 3 รส
ส้มตำไทยสับปะรดสูตรระยอง “สับปะรด” ถือเป็นอีกหนึ่งผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดระยอง นำมาปรุงเข้ากับส้มตำ ที่เพิ่มความสดชื่นและมิติของรสชาติ ผสานกุ้งแห้งบดหยาบ ถั่วลิสงคั่วใหม่ และมะเขือเทศราชินี คลุกเคล้ากับเครื่องปรุงจนได้รสกลมกล่อม
หมึกแดดเดียว เมนูเรียบง่ายที่สะท้อนกลิ่นอายระยอง ผ่านภูมิปัญญาการถนอมอาหารของชาวประมงท้องถิ่น คัดสรรหมึกสดคุณภาพ เนื้อหวานหมักจนเครื่องปรุงซึมเข้าเนื้อ ก่อนตากแดดธรรมชาติริมชายฝั่งระยอง แล้วทอดจนได้ เนื้อสัมผัสนุ่ม หนึบ
เนื้อปูผัดผงกะหรี่ สูตรระยอง คัดสรรเนื้อปูก้อนคุณภาพ ผัดด้วยซอสผงกะหรี่ที่ใช้เครื่องปรุงสูตรเฉพาะ และคงรสชาติดั้งเดิมไว้โดย ไม่ใส่ไข่และน้ำพริกเผา
แกงส้มไข่ปลาเรียวเซียว (หม้อไฟ) น้ำแกงส้มปรุงจาก เครื่องแกงสูตรเฉพาะของแหลมเจริญซีฟู้ด รสเข้มข้น จัดจ้าน กลมกล่อม
กุ้งแช่น้ำปลา คัดขนาดกุ้งขนาดพอดีตัวที่จะได้เนื้อหวานเด้งพอดี และรสชาติของกุ้งจะเข้ากับพอดีกับน้ำปลาที่เราปรุงเข้าไป ที่โดดเด่นอีกอย่าง คือ วิธีการทานที่เสิร์ฟน้ำมะนาวและสมุนไพรไทย เพื่อให้ได้รสชาติของกุ้งแบบเน้นๆ และได้รสชาติหนึ่งจานที่หลากหลาย
ห่อหมกปลาอินทรี ใช้ปลาอินทรีสดจากทะเลมากวนกับเครื่องแกงสูตรเฉพาะตำสด ๆ นึ่งด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อให้ได้สัมผัสที่เนียน เด้งเหมือนคัสตาร์ด เป็นอีกเมนูที่หาทานที่อื่นไม่ได้แน่นอน
เส้นหมี่แกงปูใบชะพลู อร่อยและแตกต่างด้วย เครื่องแกงสูตรเฉพาะ ผสานสมุนไพรให้รสชาติเข้มข้น กลมกล่อม พร้อมความเผ็ดร้อนที่เป็นเอกลักษณ์
หอยตลับผัดโหระพา หอยตลับสดคัดคุณภาพ เนื้อหวาน ผัดด้วยไฟแรงและเร็ว เพื่อดึงกลิ่นหอมและรสชาติของวัตถุดิบ คลุกเคล้าซอสผัดสูตรเฉพาะ เพิ่มรสชาติและความหอมอันเป็นเอกลักษณ์
ตบท้ายด้วย ข้าวผัดเนื้อปูก้อน เลือกใช้ข้าวหอมมะลิ เม็ดข้าวเรียงสวย พร้อมด้วยเนื้อปูและเนื้อปูก้อน นำมาผัดด้วยผัดจนหอมกระทะ และปรุงรสจนอร่อยกลมกล่อม
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือ Concept Store โฉมใหม่ ณ เซ็นทรัลเวิลด์ ถ่ายทอดผ่านแรงบันดาลใจจากสาขาแรก ณ ปากน้ำระยอง หาดแหลมเจริญ วิถีชาวประมง และชุมชนตลาดเก่าบ้านเพ โดยนำสถาปัตยกรรมท้องถิ่น เรือประมง และ "ห้องหมักน้ำปลา" มาเป็นงานดีไซน์ร่วมสมัย ขณะที่เครื่องแบบพนักงาน สะท้อนวิถีชาวประมงพื้นบ้าน นำเอกลักษณ์ของ กางเกงเลและเสื้อเชิ้ต เลือกใช้พื้นผิวผ้าที่ให้สัมผัสเป็นธรรมชาติ เพื่อสะท้อนเสน่ห์ของท้องถิ่นและตัวตนของแหลมเจริญ ซีฟู้ด
ร่วมสัมผัสโฉมใหม่และเสน่ห์ของ "ตัวจริงซีฟู้ดระยองแท้" ได้แล้ววันนี้ที่ Concept Store เซ็นทรัลเวิลด์ และ แหลมเจริญซีฟู้ด ทุกสาขา
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