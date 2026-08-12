"Chateau Grill & Gather" อิ่มอร่อยมื้อกลางวันสุดคุ้ม ณ โรงแรมเรดิสัน ชาโต เดอ แบงคอค

อิ่มอร่อยกับมื้อกลางวันสุดคุ้ม เติมพลังให้วันทำงานกับ Château Grill & Gather ณ โรงแรมเรดิสัน ชาโต เดอ แบงคอค เริ่มเพียง 399 บาทสุทธิ ทุกวันจันทร์–ศุกร์ เวลา 11.30–14.30 น.
โรงแรมเรดิสัน ชาโต เดอ แบงคอค (Radisson Hotel Chateau de Bangkok) ชวนทุกท่านอิ่มอร่อยกับ Château Grill & Gather โปรโมชันมื้อกลางวันสำหรับวันทำงาน ณ ห้องอาหาร ชาโต โบทานีค (Chateau Botanique) ใจกลางเพลินจิต ซึ่งเป็นย่านธุรกิจอันคึกคัก ตอบโจทย์ทั้งความรวดเร็ว คุณภาพ และความคุ้มค่า ในราคาเพียง 399 บาทสุทธิ พร้อมตัวเลือกเมนูพรีเมียมสำหรับผู้ที่ต้องการเติมเต็มความพิเศษ
Château Grill & Gather เหมาะสำหรับพนักงานออฟฟิศและผู้ที่ทำงานในย่านใกล้เคียง โดยสามารถเลือกเมนูจานหลักปรุงสดใหม่จากเตา 1 รายการ พร้อมอิ่มไม่อั้นกับสลัดบาร์และเครื่องเคียงหลากหลาย ให้คุณเพลิดเพลินกับมื้อกลางวันที่ครบครันภายในเวลาพัก
Château Grill & Gather ให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 11.30–14.30 น. ในบรรยากาศสบาย ๆ ของห้องอาหารชาโต โบทานีค เหมาะสำหรับมื้อกลางวันเพื่อธุรกิจ การรับประทานอาหารร่วมกับเพื่อนร่วมงาน หรือการพักผ่อนจากวันทำงานที่แสนวุ่นวาย
เมนูจานหลักมีให้เลือกหลากหลาย อาทิ ไก่ย่างหมักตะไคร้ คอหมูย่างซอสสมุนไพรไทย สะโพกไก่ทอดกรอบ ปลากะพงย่างซอสพริกมะนาวรมควัน และเมนูมังสวิรัติ เสิร์ฟพร้อมสลัดผักสด ซุปประจำวัน และเครื่องเคียงเติมได้ไม่อั้น ได้แก่ เฟรนช์ฟรายส์ทรัฟเฟิล ขนมปังกระเทียม ข้าวผัดกระเทียมหอม มันบดสไตล์ฝรั่งเศส ผักย่างตามฤดูกาล และสปาเกตตีซอสมะเขือเทศ พร้อมปิดท้ายด้วยของหวานหลากหลายรายการ นอกจากนี้ ยังสามารถอัพเกรดเป็น เนื้อพิคานย่า หรือ ซี่โครงแกะย่าง ได้ในราคาเพิ่มเพียง 300 บาทสุทธิ
โปรโมชั่น Château Grill & Gather พร้อมให้บริการตั้งแต่วันนี้ สำรองที่นั่งได้ที่ https://sevn.ly/xgeNaPqD
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ โรงแรมเรดิสัน ชาโต เดอ แบงคอค โทร. 02 116 2222 หรือแอดไลน์ @radissonchateaubkk หรือคลิก https://lin.ee/z5wKKug
สามารถติดตามข่าวสารได้ทางเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม @radissonchateaudebangkok
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