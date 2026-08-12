เที่ยว “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์” ยามค่ำคืน เปิดให้เข้าชมฟรี 2 คืน

นับถอยหลังเข้าเที่ยวชม “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์” ยามค่ำคืน ภายใต้คอนเซปต์ “ค่ำคืนของทวารวดี เมืองนครปฐมของเรา” โดยจะเปิดให้เข้าชมเพียงปีละครั้งเท่านั้น ซึ่งในปีนี้จะเปิดให้เข้าชมฟรี 2 คืน ในวันที่ 14 - 15 ส.ค. 69
เฟซบุ๊กเพจ Phra Pathom Chedi National Museum:พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ เชิญชวนเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ ในยามค่ำคืน พร้อมให้ข้อมูลว่า
นับถอยหลังอีก7วัน ภาพกิจกรรมบางส่วน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ Night at the museum วันศุกร์หน้าพวกเรามีนัดกันนะ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ ขอเชิญทุกท่านสัมผัสพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน ภายใต้คอนเซปต์ “ค่ำคืนของทวารวดี เมืองนครปฐมของเรา” มาทำความรู้จัก ศิลปะทวารวดีที่ถูกค้นพบในจังหวัดนครปฐมให้มากยิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรมแต่งแต้มสีสันตามจินตนาการกับภาพวาดขนาดกว้าง 4 เมตร สูง 2 เมตร และกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ อีกมากมาย
เช่น รถ Mobile พิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่จากกรมศิลปากร ตลาดวัฒนธรรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และกิจกรรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร กดติดตามเพจไว้นะครับ ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ รออยู่
ในวันที่ 14-15 สิงหาคม 2569 กิจกรรม Night museum เริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น.- 21.00 น. เข้าชมฟรีตลอดงานและกิจกรรม workshop ต่าง ๆ ของพิพิธภัณฑ์แล้วพบกันนะ
ข้อมูลและภาพจาก : Phra Pathom Chedi National Museum:พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์
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