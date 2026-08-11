สุดอลังการ “น้ำตกทีลอซู” นับถอยหลังเตรียมเปิดการท่องเที่ยว 1 ก.ย. นี้

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง อัพเดตความสวยงามล่าสุดของ “น้ำตกทีลอซู” ชุ่มฉ่ำสุดอลังการ เตรียมปักหมุดก่อนเปิดฤดูกาล 1 ก.ย. นี้
เฟซบุ๊กเพจ PR กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้โพสต์ภาพสุดอลังการของน้ำตกทีลอซูพร้อมให้ข้อมูลว่า
เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ได้ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ "น้ำตกทีลอซู" เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว วันนี้ขอนำภาพบรรยากาศความชุ่มฉ่ำของน้ำตกทีลอซูมาฝากให้ทุกคนได้หายคิดถึงกันครับ
ความยิ่งใหญ่ของ "ทีลอซู" มรดกแห่งป่าอุ้มผางน้ำตกแห่งนี้ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก คำว่า "ทีลอซู" เป็นภาษากะเหรี่ยง มีความหมายว่า "น้ำตกดำ" หรือบ้างก็แปลว่า "น้ำตกที่เสียงดังสนั่น" ซึ่งสะท้อนถึงความยิ่งใหญ่ของกระแสน้ำที่ตกลงมากระทบโขดหินเบื้องล่างได้อย่างชัดเจน
ต้นกำเนิดของสายน้ำสุดอลังการนี้มาจากลำห้วยกล้อทอ ไหลลดหลั่นลงมาเป็นชั้นๆ ตามหน้าผาภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ที่มีความกว้างกว่า 500 เมตร และสูงเกือบ 300 เมตร! ไฮไลต์สำคัญคือ เมื่อแสงแดดส่องกระทบกับละอองน้ำที่แตกซ่าน จะเกิดเป็น "รุ้งกินน้ำ" ที่งดงาม พาดผ่านตัดกับแอ่งน้ำด้านล่าง เป็นภาพที่สวยงามสะกดทุกสายตา
นับถอยหลังสู่การเปิดฤดูกาล หลังจากที่ธรรมชาติได้พักฟื้น ปิดให้บริการศึกษาธรรมชาติและการล่องเรือยางลำน้ำแม่กลองเป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2569
เราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งในวันที่ 1 กันยายน 2569 เป็นต้นไป มาร่วมสัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ใหม่ของน้ำตกทีลอซู ผลงานที่ถูกสร้างสรรค์โดยธรรมชาติเพื่อธรรมชาติ แล้วพบกันครับ
ที่มา : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง - Umphang Wildlife Sanctuary จ.ตาก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 ตาก
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