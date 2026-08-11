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“Blue Bottle Coffee” กาแฟสเปเชียลตี้ระดับโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์





ชวนมาทำความรู้จัก “Blue Bottle Coffee” กาแฟสเปเชียลตี้ระดับโลก ที่กำลังจะมาเปิดสาขาในเมืองไทยปลายเดือนสิงหาคม 2569 นี้ ที่ เซ็นทรัล พาร์ค (21 ส.ค.) ตามด้วยสาขา เอ็มควอเทียร์ (28 ส.ค.)