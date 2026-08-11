5 ไอเทมยอดฮิต “งานโครงการหลวง 57” ของดีจากยอดดอย ชอปได้ถึง 12 ส.ค.นี้

เปิดสถิติ 5 อันดับไอเทมยอดฮิต “งานโครงการหลวง 57” ปักหมุดของอร่อยได้คุณค่าส่งตรงจากยอดดอย โค้งสุดท้าย วันนี้ -12 ส.ค. 69 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
พลาดปีนี้ รออีกทีปีหน้ากับงานใหญ่แห่งปีที่ยกผลิตผลจากยอดดอยมาให้ช้อปปีละครั้งเท่านั้น กับ "งานโครงการหลวง 57" ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ งานนี้ มูลนิธิโครงการหลวง คัดมาเน้นๆ 5 อันดับสินค้าขายดีจาก 3,000 รายการ ที่นักช้อปไม่ควรพลาด โดยอันดับ 1 ตกเป็นของ "แมคคาเดเมีย" ครองแชมป์สินค้ามาแรงแซง "เมนูอะโวคาโด" Hero Product ที่ไม่เพียงแต่ผลสดสารพัดสายพันธุ์ทั้ง บัคคาเนีย แฮส และปีเตอร์สัน สร้างปรากฏการณ์ฟีเวอร์ผ่านผลิตภัณฑ์แปรรูปและเมนูพร้อมทาน สะท้อนเทรนด์คนรุ่นใหม่ที่มองหาอาหารเพื่อสุขภาพที่อร่อย แปลกใหม่ และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์อย่างลงตัว วันนี้ - 12 สิงหาคม 69 นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
เช็กลิสต์ 5 อันดับไอเทมส์สุดฮิต การันตี ดี อร่อย
อันดับ 1 แมคคาเดเมียอบกรอบ ของว่างเพื่อสุขภาพ ราชาแห่งถั่วที่อุดมด้วยสารอาหาร เป็นแหล่งโปรตีน พร้อมคุณค่าจากไขมันดี ช่วยลดอัตราการเกิดโรคหัวใจ มีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยบำรุงผิวพรรณ บำรุงสมองและหัวใจ รวมทั้งมีส่วนช่วยลดไขมันในเส้นเลือดและป้องกันการเกิดลิ่มเลือด คุณประโยชน์มากมายจนครองแชมป์สินค้าขายดีที่สุดของงาน
อันดับ 2 เมนูอะโวคาโดสุดสร้างสรรค์ ไฮไลต์ที่ห้ามพลาดของงาน ไม่ว่าจะเป็น ไอศกรีมอะโวคาโด และ ไอศกรีมกะทิอะโวคาโด บริเวณโซน Eden 3 ที่โดดเด่นด้วยเนื้อไอศกรีมเนียนนุ่ม หอมมันจากอะโวคาโดคุณภาพ ผสานรสชาติละมุนกำลังดี หรือจะลอง ส้มตำอะโวคาโด เมนูฟิวชันยอดฮิตจากครัวโครงการหลวงทุ่งเริง ที่โซน Eden 2 อะโวคาโดเนื้อนวลมาตัดกับรสแซ่บของน้ำส้มตำที่ปรุงรสมาอย่างลงตัว อุดมด้วยไขมันดีและใยอาหาร ถ้าไม่ได้กินเหมือนมาไม่ถึงงานโครงการหลวง
อันดับ 3 ข้าวเกรียบโครงการหลวง (คละรส) รวม 4 รสชาติ ได้แก่ สูตรฟักทอง, แครอท, เห็ดหอม และ มันเทศสีม่วงผสมคีนัว ไว้ในถุงเดียวของว่างยอดนิยมที่หยิบติดมือกลับบ้านกันแทบทุกคน กรอบอร่อยเคี้ยวเพลินทุกแผ่น เหมาะสำหรับซื้อไปแบ่งปันความอร่อยให้ทั้งครอบครัว
อันดับ 4 ผลไม้พรีเมียมจากยอดดอย ได้แก่ อะโวคาโด ซูเปอร์ฟู้ดดาวเด่นของงานผลสดคุณภาพจากโครงการหลวง ทั้งสายพันธุ์ บัคคาเนีย แฮส และปีเตอร์สัน อุดมไปด้วยไขมันดี เส้นใยอาหารสูง วิตามินอี และสารต้านอนุมูลอิสระ มีส่วนช่วยบำรุงหัวใจ ลดคอเลสเตอรอล บำรุงผิวพรรณให้ชุ่มชื้น ช่วยระบบขับถ่าย และทำให้อิ่มท้องนาน พลับ P2 โครงการหลวง พัฒนาจากการปลูกในพื้นที่สูงภายใต้การดูแลอย่างพิถีพิถัน รสชาติหวานกรอบ เนื้อแน่น สีสวย ไม่ฝาด เสาวรสพันธุ์ไทนุง ผลสีม่วงเข้มสวย สดฉ่ำตั้งแต่เปลือกจนถึงเนื้อใน เปรี้ยวอมหวาน กลิ่นหอมเฉพาะ อุดมไปด้วยวิตามินซีช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน ไฟเบอร์สูงช่วยเรื่องระบบขับถ่าย วิตามินเอ บี แคลเซียม เหล็ก ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม พลังงานต่ำ เหมาะสำหรับคนควบคุมน้ำหนัก และ แบล็กเบอร์รี่ เปรี้ยวอมหวาน เนื้อฉ่ำน้ำสดชืนทุกคำที่ทาน ผลสีม่วงเข้ม รูปทรงกรวย มีเปลือกเป็นปุ่มกลมเล็ก ๆ มีกลิ่นหอมอ่อนๆ
อันดับ 5 ผลิตภัณฑ์ชาและกาแฟโครงการหลวง จากแหล่งปลูกบนพื้นที่สูง ภายใต้มาตรฐานการผลิตที่ปลอดภัย คัดสรรและแปรรูปอย่างพิถีพิถัน ไม่ว่าจะเป็น Tea Book ชาเขียวกลิ่นกุหลาบ, Tea Book ชาอู่หลงข้าวเหนียวมะม่วง, ชุดชาฤดูใบไม้ผลิ, ชุดชาภูฏาน รวมถึงกาแฟอาราบิกาแบบแคปซูล กาแฟคั่ว และกาแฟดริป ที่สะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะของแหล่งปลูกบนพื้นที่สูง
ตลอด 38 ปี ในการร่วมจัดงานโครงการหลวง บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล และ เซ็นทรัลพัฒนา ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพื้นที่ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งต่อผลิตผลคุณภาพดีจากยอดดอย ที่จะมีให้ชิม ช้อปได้แค่ปีละครั้งเท่านั้นที่เซ็นทรัลเวิลด์
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