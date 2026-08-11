บ้านช้างตระกูลแสน “อพยพช้างขึ้นที่สูง” หนีน้ำป่า หลัง “น้ำแม่แตง” เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

ทีมคชบาลและผู้ดูแลบ้านช้างตระกูลแสนเร่งอพยพ “ช้าง” ขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัย หลังปริมาณระดับ “น้ำแม่แตง” เพิ่มสูง และคอยติดตามสถานการณ์น้ำและฝนอย่างใกล้ชิด เพื่อพร้อมเคลื่อนย้ายช้างเพิ่มเติมหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
เฟซบุ๊กเพจ เชียงใหม่นิวส์ Chiang Mai News ข่าวเชียงใหม่ ได้ให้ข้อมูลว่า เมื่อเวลา 15.50 น. วันที่ 10 สิงหาคม 2569 ทีมคชบาลและผู้ดูแลบ้านช้างตระกูลแสน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ รายงานสถานการณ์ระดับน้ำในลำน้ำแม่แตง ซึ่งไหลผ่านพื้นที่เลี้ยงช้างว่า ปริมาณน้ำเริ่มเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง หลังจากก่อนหน้านี้ระดับน้ำลดลงจนสามารถเข้าดำเนินการเคลียร์พื้นที่และฟื้นฟูบริเวณโดยรอบได้แล้ว
ผู้ดูแลระบุว่า ขณะนี้มีการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมเฝ้าติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิด เนื่องจากยังมีความเสี่ยงที่ปริมาณน้ำจะเพิ่มสูงขึ้น หากมีฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำและพื้นที่โดยรอบ
สำหรับสิ่งของและทรัพย์สินที่มีมูลค่า ได้มีการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บไว้ในพื้นที่ปลอดภัยแล้ว เพื่อลดความเสียหายหากเกิดน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่อีกครั้ง
ส่วนการดูแลช้าง ได้มีการนำช้างทุกเชือกขึ้นไปยังบริเวณ “เนินหลบช้าง” ซึ่งเป็นพื้นที่สูง เพื่อป้องกันผลกระทบจากระดับน้ำในลำน้ำแม่แตงที่กำลังเพิ่มขึ้น โดยเจ้าหน้าที่และผู้ดูแลยังคงเฝ้าระวังและพร้อมเคลื่อนย้ายช้างเพิ่มเติมหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
ขณะเดียวกัน ได้รับรายงานว่าในช่วงเย็นวันนี้มีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมพื้นที่ อ.แม่แตง และมีแนวโน้มเกิดฝนตกในช่วงค่ำ ทำให้ทีมดูแลช้างยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมเตรียมแผนรับมือหากเกิดฝนตกหนักหรือระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
ขณะนี้ช้างทุกเชือกถูกนำขึ้นสู่พื้นที่ปลอดภัยแล้ว และทีมผู้ดูแลยังคงปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์และดูแลความปลอดภัยของช้างอย่างใกล้ชิด
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