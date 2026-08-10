พร้อมเปิดให้เข้าพักแล้ว “Canopy Bangkok Sukhumvit" ปักหมุดแบรนด์ Canopy Hotels แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ฮิลตัน (Hilton) ประกาศเปิดตัว "แคโนปี กรุงเทพ สุขุมวิท" (Canopy Bangkok Sukhumvit) อย่างเป็นทางการ ปักหมุดแบรนด์ไลฟ์สไตล์อย่าง Canopy Hotels (แคโนปีโฮเทลส์) ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เดินหน้าก้าวสำคัญในการขยายพอร์ตโฟลิโอโรงแรมแนวไลฟ์สไตล์ของฮิลตันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดดเด่นด้วยทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางย่านอโศก หนึ่งในย่านที่มีชีวิตชีวาที่สุดของกรุงเทพฯ ใช้เวลาเดินเพียงไม่ถึง 10 นาทีจากสถานีรถไฟฟ้า BTS อโศก และ MRT สุขุมวิท เชื่อมต่อแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร สถานบันเทิงยามค่ำคืน และย่านธุรกิจสำคัญของกรุงเทพฯ ได้อย่างสะดวกสบาย
อเล็กซานดรา เมอร์เรย์ (Alexandra Murray) รองประธานและหัวหน้าประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฮิลตัน เปิดเผยว่า “กรุงเทพฯ เป็นหนึ่งในเมืองที่น่าหลงใหลที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาอย่างยาวนาน การเปิดตัว Canopy Bangkok Sukhumvit จึงได้เข้ามาเติมเต็มมิติใหม่ให้กับพอร์ตโฟลิโอโรงแรมไลฟ์สไตล์ของฮิลตันที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคนี้ ด้วยการออกแบบที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด ห้องอาหารที่มีเอกลักษณ์ และประสบการณ์ที่คัดสรรมาจากเรื่องราวของท้องถิ่น โรงแรมแห่งนี้จะนำเสนอวิถีใหม่ในการสัมผัสกรุงเทพฯ ให้กับนักเดินทาง โดยผสานความสะดวกสบายและอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน เข้ากับแรงบันดาลใจในการค้นพบสถานที่ใหม่ ๆ พร้อมมอบการบริการอันเป็นเอกลักษณ์ในแบบฉบับของฮิลตัน”
พื้นที่ส่วนกลางของ Canopy Bangkok Sukhumvit รวมถึงล็อบบี้และห้องอาหาร ได้รับการออกแบบโดยสตูดิโอระดับโลกอย่าง AvroKO (อาฟโรโค่) โดยหยิบยกเรื่องราวอันหลากหลายของย่านอโศกมาเป็นแรงบันดาลใจ ตั้งแต่กลิ่นอายมรดกทางอุตสาหกรรม เสน่ห์แห่งยุคทองของโรงถ่ายภาพยนตร์เสียงศรีกรุง ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงถ่ายภาพยนตร์เสียงยุคแรกของประเทศไทย (เคยตั้งอยู่ในย่านอโศก) ไปจนถึงความแตกต่างระหว่างความเก่าและใหม่ที่นิยามความเป็นกรุงเทพฯ ในปัจจุบัน เรื่องราวเหล่านี้ได้รับการตีความใหม่ในบริบทของการพักผ่อนร่วมสมัย ทั้งในพื้นที่ต้อนรับและพื้นที่สังสรรค์ของโรงแรม ดีไซน์ตึกสีทองแดงที่ได้แรงบันดาลใจจากกล้องฟิล์มวินเทจ ไปจนถึงคอร์ตยาร์ดใจกลางโรงแรมที่เชื่อมต่อผู้มาเยือนจากท้องถนนเข้าสู่หัวใจของพื้นที่ได้อย่างเป็นธรรมชาติ
ห้องพักที่มอบความรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน
"Canopy Bangkok Sukhumvit" ให้บริการห้องพัก 174 ห้อง ที่ออกแบบมาเพื่อเป็นพื้นที่พักผ่อนให้ผู้เข้าพักได้ผ่อนคลาย ชาร์จพลัง และรู้สึกสบายเหมือนอยู่บ้านระหว่างที่มาเยือนกรุงเทพฯ ห้องพักมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ได้แก่ King และ Twin Canopy Room, Accessible Room, Urban View Room, Courtyard Room, Courtyard Deluxe Room, King Canopy Corner Room รวมถึงห้องสวีท 3 ห้อง ได้แก่ King Suk Jai Suite และ King Asoke Suite
เพื่อสะท้อนถึงคอนเซปต์บูทีคระดับไฮเอนด์ของแบรนด์ Canopy ห้องพักจึงได้รับแรงบันดาลใจจากความอบอุ่นและคุ้นเคยของ "บ้านครอบครัวคนไทย" ที่เคยตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 12 โดยนำมาตีความใหม่ในมุมมองร่วมสมัย รูปทรงโค้งมน ขอบมุมที่ดูนุ่มนวล และการใช้วัสดุโทนสีกลางที่ให้ความรู้สึกอบอุ่น สร้างบรรยากาศที่เงียบสงบ ในขณะที่การตกแต่งสไตล์อินดัสเทรียลก็แฝงกลิ่นอายของย่านท่าเรือคลองเตยและวิถีชีวิตเมืองที่กำลังเติบโตของย่านอโศก จุดเด่นที่สะดุดตาที่สุดคือ โครงเตียง (Canopy) ที่ตกแต่งด้วย "ผ้าคราม" โทนสีน้ำเงินอันเป็นเอกลักษณ์ เพื่อยกย่องหนึ่งในงานทอมือที่เก่าแก่ที่สุดของไทย ซึ่งกลายเป็นซิกเนเจอร์ของดีไซน์ห้องพักแห่งนี้ ยังมีตัวเลือกห้องพักที่ยืดหยุ่นสำหรับผู้ที่เดินทางมาเป็นกลุ่ม โดยมีห้องพักแบบ Interconnecting (9 คู่) ที่เชื่อมถึงกันผ่านประตูระเบียงด้านนอก สร้างความเป็นส่วนตัวพร้อมพื้นที่ที่กว้างขวางขึ้น นอกจากนี้ยังมีห้องพักแบบ Connecting Room (7 คู่) เพื่อตอบโจทย์ครอบครัว กลุ่มเพื่อน หรือกรุ๊ปเล็ก ๆ ที่ต้องการพักใกล้ชิดกันแต่ยังมีห้องส่วนตัว
นอกเหนือจากห้องพักแล้ว ผู้เข้าพักยังสามารถไปพักผ่อนที่สระว่ายน้ำบนชั้นดาดฟ้า ดื่มด่ำกับวิวทิวทัศน์ของเมืองในมุมที่เงียบสงบกลางย่านที่คึกคักที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ และยังมีฟิตเนสที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับสายสุขภาพที่ต้องการฟิตหุ่นอย่างต่อเนื่องแม้ในระหว่างเดินทาง
ประสบการณ์อาหารและเครื่องดื่มครบจบตั้งแต่เช้าจรดค่ำ
เทคนิคการปรุงอาหารด้วยไฟ วัตถุดิบท้องถิ่น และรสชาติอันจัดจ้าน คือหัวใจสำคัญของห้องอาหารและบาร์ทั้ง 4 แห่งภายใน Canopy Bangkok Sukhumvit เริ่มต้นที่ “Cante” ห้องอาหารซิกเนเจอร์ที่นำเสนออาหารย่างสไตล์สเปนรสชาติจัดจ้าน ออกแบบมาเพื่อการแชร์มื้ออร่อยและใช้เวลาสังสรรค์ในยามค่ำคืน ขณะที่ “SoolHaus” เติมสีสันยามค่ำคืนด้วยค็อกเทลบาร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเกาหลี ส่วน “Glint” บาร์ริมสระว่ายน้ำบนชั้นดาดฟ้า มอบวิวเส้นขอบฟ้าสุดอลังการของเมือง พร้อมคาบาน่าและคราฟต์ค็อกเทลสุดพิเศษ และเติมเต็มวันดี ๆ ที่ “Luso” คาเฟ่ที่เปิดให้บริการตลอดวัน ชูโรงด้วยเมล็ดกาแฟคั่วบดและชาไทยพรีเมียมจาก ห้องอาหารและบาร์ทั้ง 4 แห่งจะร่วมกันสร้างจุดหมายแห่งการพบปะสังสรรค์แห่งใหม่ใจกลางสุขุมวิทสำหรับทั้งแขกผู้เข้าพักและชาวกรุงเทพฯ อย่างลงตัว
ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากจิตวิญญาณแห่งความคิดสร้างสรรค์ของกรุงเทพฯ
ด้วยความเชื่อของแบรนด์ที่ว่า ทุกจุดหมายปลายทางล้วนมีคาแรกเตอร์เฉพาะตัว Canopy Bangkok Sukhumvit จึงเชื่อมโยงผู้เข้าพักเข้ากับกรุงเทพฯ ผ่านความร่วมมือกับคนในพื้นที่และประสบการณ์ที่คัดสรรมาอย่างดี เพื่อเผยให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และเรื่องราวที่หล่อหลอมเมืองนี้ขึ้นมา ทางโรงแรมได้ร่วมมือกับ “LaLaLove” แบรนด์ไลฟ์สไตล์ของไทยที่มีค่านิยมทางสังคมและงานคราฟต์ร่วมสมัยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงแรม ความร่วมมือนี้ครอบคลุมตั้งแต่สินค้าคอลเลกชันพิเศษช่วงเปิดตัว ไปจนถึงมุมจัดแสดงสินค้าภายในโรงแรม ซึ่งถือเป็นก้าวแรกของแคมเปญสนับสนุนนักสร้างสรรค์และศิลปินอิสระของกรุงเทพฯ
นอกจากนี้ แขกผู้เข้าพักยังสามารถออกสำรวจกรุงเทพฯ ผ่านกิจกรรมที่นำโดย “City Curator” ผู้เชี่ยวชาญของโรงแรม ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้สัมผัสกับเสน่ห์ที่แท้จริงของท้องถิ่น ได้แก่ กิจกรรมนั่งเรือเที่ยวคลองแสนแสบ ที่จะพาทุกท่านไปรู้จักกับคาเฟ่ในย่าน พื้นที่สร้างสรรค์ และจุดน่าสนใจริมน้ำ กิจกรรมเดินเล่นยามเช้า ที่ให้คุณได้สัมผัสวิถีชีวิตย่านอโศกแบบสโลว์ไลฟ์ แวะร้านอาหารท้องถิ่น คาเฟ่อิสระ และคอมมูนิตี้สุดฮิต และ “Postcards from Asoke” กิจกรรมเก็บความทรงจำที่ชวนให้แขกได้ถ่ายทอดความประทับใจของย่านนี้และส่งเป็นโปสการ์ดของที่ระลึกถึงตัวเอง
อเล็กซ์ โคลแมน (Alex Coleman) รองประธานและผู้นำแบรนด์ Canopy กล่าวว่า “Canopy Hotels ได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าพักรู้สึกเสมือนอยู่บ้าน ไม่ว่าจะเดินทางไปยังแห่งใดในโลก ผ่านงานออกแบบที่ใส่ใจ จริงใจ และประสบการณ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแต่ละจุดหมายปลายทาง Canopy Bangkok Sukhumvit ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ดังกล่าวได้อย่างชัดเจน ด้วยการนำพลังและสีสันของย่านอโศกมาสู่ทุกรายละเอียด ตั้งแต่งานดีไซน์ อาหารและเครื่องดื่ม ไปจนถึงกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เข้าพักเชื่อมโยงกับเมืองได้ลึกซึ้งกว่าประสบการณ์ทั่วไป ขณะที่แบรนด์ยังคงขยายเครือข่ายทั่วโลก เราภูมิใจที่ได้ต้อนรับกรุงเทพฯ เข้าสู่พอร์ตโฟลิโอโรงแรมซึ่งให้ความสำคัญกับอัตลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างแท้จริง”
ด้าน อิชมิต บาจาจ (Ishmit Bajaj) กรรมการผู้จัดการ LLAN Asset กล่าวว่า “สุขุมวิทซอย 12 มีความพิเศษสำหรับเราเสมอมา ด้วยความอดทน ความมุ่งมั่น และความทุ่มเทของทีมงานที่ยอดเยี่ยม เราได้เปลี่ยนพื้นที่ว่างเปล่าให้กลายเป็นจุดหมายปลายทาง ที่ยกย่องจิตวิญญาณของย่านอโศก พร้อมกับสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้ผู้คนได้มารวมตัวกัน เชื่อมโยง และสัมผัสประสบการณ์ในย่านที่มีสีสันที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ ด้วยการมีฮิลตันเป็นพาร์ทเนอร์ เรามั่นใจอย่างยิ่งว่า การเปิดตัว Canopy Hotels แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โรงแรมนี้คือผลิตภัณฑ์ที่เรารักและตั้งใจนำเสนอสู่ตลาด มีเอกลักษณ์ เน้นประสบการณ์ และออกแบบมาอย่างมีจุดมุ่งหมาย”
Canopy Bangkok Sukhumvit ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท ซอย 12 ราคาห้องพักเริ่มต้นคืนละ 5,700++ บาท สำหรับห้องพักเท่านั้น พร้อมเงื่อนไขการจองที่ยืดหยุ่นเต็ม โดยสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้าสูงสุด 24 ชั่วโมงก่อนวันเข้าพัก โรงแรมยังเข้าร่วม Hilton Honors โปรแกรมสมาชิกที่ได้รับรางวัลของฮิลตัน ครอบคลุมโรงแรม 28 แบรนด์ระดับโลก สมาชิกที่จองโดยตรงผ่านช่องทางที่ฮิลตันกำหนดจะได้รับสิทธิประโยชน์ทันที ไม่ว่าจะเป็นการเลือกชำระค่าห้องพักด้วยคะแนนสะสมและเงินในสัดส่วนที่ยืดหยุ่น ส่วนลดพิเศษสำหรับสมาชิก และบริการ Wi-Fi มาตรฐานฟรี นอกจากนี้ สมาชิกยังสามารถใช้เทคโนโลยีแบบไร้การสัมผัสผ่านแอปพลิเคชัน Hilton Honors ตั้งแต่การเช็กอิน เลือกห้องพัก ไปจนถึงการใช้ Digital Key เพื่อเข้าสู่ห้องพัก
“Asoke Unlocked” ข้อเสนอพิเศษฉลองการเปิดตัว
Canopy Bangkok Sukhumvit ชวนร่วมสัมผัสเสน่ห์ของกรุงเทพฯ ผ่านแพ็กเกจเฉลิมฉลองการเปิดตัวสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “Asoke Unlocked” จำกัดเพียง 100 การจองแรกเท่านั้น สำหรับการเข้าพักขั้นต่ำ 2 คืน ในห้องพักประเภท Canopy Courtyard ขึ้นไป พร้อมสิทธิพิเศษ ได้แก่ คะแนนโบนัส Hilton Honors 10,000 คะแนน เครดิตอาหารและเครื่องดื่มมูลค่า 500 บาท สำหรับใช้บริการที่ห้องอาหารและบาร์ของโรงแรม และกระเป๋าคอลเลกชันพิเศษ Canopy x LalaLove รุ่นลิมิเต็ด สำรองห้องพักได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2569 โดยเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป
คลิกเพื่อจองห้องพักที่และค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.canopybangkoksukhumvit.com โทร. 0-2146-2888 หรืออีเมล Canopy_bkk_reservations@hilton.com
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