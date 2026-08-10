กรมอุทยานฯ เผยผลสอบ “ที่พักเลวทรามมาก” ยืนยัน จนท.ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ

กรมอุทยานฯ แถลงผลสอบกรณีดราม่า “ที่พักเลวทรามมาก” ที่ อช. สิมิลัน ระบุนายวีระ ไปเที่ยวเกาะเมียงช่วงปิดการพักค้างบนเกาะเมื่อปี 65 จริง แต่เป็นแบบไป-กลับ ขณะที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบถูกต้อง จึงเตรียมเสนออธิบดีฯ ยุติการสอบสวน
วันที่ 10 สิงหาคม 2569 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ อนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) พร้อมด้วย นายจรัล ด้วงแป้น ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ และนายชัยพฤกษ์ วีระวงศ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ร่วมกันแถลงข่าวผ่านการถ่ายทอดสด (Live) ทาง Facebook เพจกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อชี้แจงสรุป ลำดับเหตุการณ์ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สื่อมวลชนและประชาชน กรณีการอภิปรายเกี่ยวกับสภาพความไม่สะดวกของบ้านพักนักท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
สืบเนื่องจาก นายวีระ ธีรภัทรานนท์ กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ได้อภิปรายในชั้นการประชุมกรรมาธิการฯ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569 โดยระบุถึงประสบการณ์เข้าพักเมื่อประมาณ 4 ปีที่ผ่านมา ซึ่งได้สะท้อนมุมมองและประสบการณ์ส่วนตัวจากการเดินทางไปท่องเที่ยวพักแรมในอุทยานแห่งชาติเมื่อประมาณ 4 ปีก่อน โดยมีการใช้ถ้อยคำระบุว่าคุณภาพการบริการและที่พักในอุทยาน "เลวทรามมาก"
ต่อมากรมอุทยานฯ ได้ออกแถลงการณ์เบื้องต้นในวันเดียวกันว่า ได้มีประกาศยกเลิกการพักแรมตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เพื่อปรับเป็นรูปแบบไป-กลับ และเปลี่ยนบ้านพักเดิมเป็นที่พักเจ้าหน้าที่ ต่อมาในวันที่ 6 สิงหาคม 2569 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มอบหมายให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมา
ทั้งนี้ ในช่วงวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2569 นายวีระฯ ได้แสดงความรับผิดชอบผ่านที่ประชุมฯ และช่องทางสื่อสารส่วนตัว โดยขออภัยต่อกรมอุทยานฯ และชี้แจงว่าเกิดความคลาดเคลื่อนทางความทรงจำ พร้อมแสดงหลักฐานการเดินทางไปอุทยานฯ รวม 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2558 ซึ่งเข้าพักแรมที่ "บ้านหูยง" (บ้านสิมิลัน 203 ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ที่ สล.1 เกาะเมียง) ในคืนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งเป็นช่วงเปิดบริการปกติ (อัตราค่าตอบแทน 1,000 บาท/คืน/หลัง ตามประกาศฯ ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553) และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 – 26 เมษายน 2565 โดยเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันบนเกาะในวันที่ 25 เมษายน 2565 เท่านั้น ส่วนการพักแรมได้เข้าพัก ณ โรงแรม JW Marriott Khao Lak Resort & Spa อำเภอเขาหลัก จังหวัดพังงา
นอกจากนี้ การตรวจสอบภาพถ่ายหมู่คณะเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2569 บริเวณหลังป้ายอุทยานฯ ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ที่ สล.2 (เกาะสิมิลัน) โดยเปรียบเทียบขนาดและความสูงของต้นมะพร้าว กับภาพในฐานข้อมูลเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 รวมถึงการสอบถาม นางรักชนก แพน้อย หัวหน้าอุทยานฯ ในขณะนั้น ได้รับการยืนยันตรงกันว่า คณะของนายวีระฯ เดินทางมาแบบไป-กลับ และไม่ได้มีการพักค้างบนเกาะแต่อย่างใด ผลการตรวจสอบทั้งหมดจึงสอดคล้องตรงกัน และไม่พบว่ามีเจ้าหน้าที่รายใดฝ่าฝืนระเบียบหรือกฎหมาย จึงเตรียมเสนออธิบดีกรมอุทยานฯ เพื่อเห็นชอบให้ยุติการตรวจสอบข้อเท็จจริง
นายสุรศักดิ์ อนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 เปิดเผยว่า "กรมอุทยานแห่งชาติฯ ขอน้อมรับทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการยกระดับมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยความเคารพยิ่ง อย่างไรก็ตาม การพัฒนาในพื้นที่เปราะบาง โดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่เป็นเกาะขนาดเล็กอย่างหมู่เกาะสิมิลัน จำเป็นต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบสูงสุด เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านทรัพยากร การกำจัดขยะ และน้ำเสีย เพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติที่ไวต่อผลกระทบ เช่น ปะการัง เต่าทะเล และสัตว์ทะเลอื่นๆ ทั้งนี้ทุกการแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์ขอได้โปรดแสดงความคิดเห็นด้วยความสุภาพ เพื่อไม่เป็นการบั่นทอนขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภาคสนามทุกท่านต่อไป"
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สำหรับแนวทางต่อไป กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะยังคงมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตและสวัสดิภาพของเจ้าหน้าที่ ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล โดยอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันจะยังคงเปิดการท่องเที่ยวเฉพาะรูปแบบไป-กลับ และกิจกรรมดำน้ำลึก ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ถึง 15 พฤษภาคม ของทุกปี และทำการปิดอุทยานฯ นอกช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติได้ฟื้นฟูอย่างยั่งยืนต่อไป