“ดรีมส์ อิน คัลเลอร์” อาฟเตอร์นูนทีเซตใหม่ เรื่องเล่าจากผลงานของศิลปินออทิสติก

สัมผัสจินตนาการและรสชาติใหม่กับชุดอาฟเตอร์นูนที “Dreams in Colour” ที่ 1897 Lounge โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ ที่ตีความจากผลงานศิลปะด้วยการสร้างสรรค์ของศิลปินออทิสติกชาวไทย เสิร์ฟเมนูในยามบ่ายพร้อมผ้าพันคอลายพิเศษที่มอบให้เป็นของขวัญให้กับทุกท่านที่สั่งชุดอาฟเตอร์นูนใหม่นี้ ตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. 69 เป็นต้นไป
“1897 Lounge” โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ ร่วมมือกับ โครงการ “อาร์ทสตอรี่” (Artstory) โครงการภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิออทิสติกไทย (Autistic Thai Foundation) เชิญคุณมาเข้าใจโลกที่แตกต่าง ผ่านผลงานการวาดภาพของน้องบีม ปวีร์ลดา หาญรุ่งเรืองพันธ์ และน้องกาญจน์ วีรโชติ เกษรบัว ศิลปินเยาวชนผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์ในการสร้างสรรค์ลายเส้นและสีสัน ผ่านการออกแบบลายผ้าพันคอที่จะมอบให้เป็นของขวัญให้กับทุกท่านที่สั่งชุดอาฟเตอร์นูนใหม่นี้
“ดรีมส์ อิน คัลเลอร์” (Dreams in Colour) จะนำเสนอชุดอาฟเตอร์นูนทีใหม่ ตีความจากลวดลายและความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินทั้งสองท่าน ออกมาเป็นอาหารคาวและหวานหน้าตาน่ารับประทาน ไม่ว่าจะเป็น ข้าวปั้นทอดสไตล์อิตาลี ทาร์ตแซลมอน โคนไส้ครีมปูคาเวียร์ ทาร์ตเนื้อทาทากิ เป็นต้น จากนั้นตามด้วยสโกนรสคลาสสิกและรสแอปริคอต-แมคคาเดเมีย
เมนูอาหารหวานได้แก่ เค้กดอกอัญชันและบลูเบอร์รี เค้กอองเทรเมต์รสพีชและคาราเมล ทาร์ตช็อกโกแลตมัทฉะ และอีกมากมาย ทุกท่านที่สั่งชุดอาฟเตอร์นูนที จะได้รับผ้าพันคอหนึ่งผืน มีให้เลือกสองลาย ออกแบบโดย “น้องบีม” นำเสนอภาพวาดสุนัขจิ้งจองตัวน้อยในทุ่งหญ้า และ “น้องกาญจน์” ออกแบบผ้าพันคอลายแก้วมังกรในช่วงซัมเมอร์ โดยเซตอาฟเตอร์นูนที ราคา 1,690 บาท++ ต่อท่าน เสิร์ฟพร้อมกับชาหรือกาแฟ ให้บริการตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป ณ 1897 Lounge โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ
เพลิดเพลินกับเรื่องเล่าและสีสันจากจินตนาการของศิลปินทั้งหมดห้าท่าน รวมถึงน้องบีมและน้องกาญจน์ ผ่านการชื่นชมภาพวาดผลงานศิลปะ 16 ชิ้น ที่ต่างจะมานำเสนอจินตนาการของแต่ละท่านได้อย่างล้ำลึกและน่าค้นหา จัดแสดงอยู่ที่บริเวณโถงทางเดินของโรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสำรองที่นั่ง โทร. 0-2162-9000 หรืออีเมล dining.siambangkok@kempinski.com
หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของโรงแรมได้ที่ kempinski.com/en/siam-hotel ติดต่อ LINE @SiamKempinskiHotel
สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิต KTC VISA
รับส่วนลด 15% สำหรับ “Dreams in Colour Afternoon Tea”
พิเศษ 1,690.76 บาทสุทธิ/ท่าน รวมชาหรือกาแฟ (ปกติ 1,989.13 บาท)
พร้อมรับผ้าพันคอ Silk Satin Limited Edition 1 ผืน และ แก้วมัค Limited Edition 1 ใบ ออกแบบลวดลายโดยน้องบีมและน้องกาญจน์จาก Artstory By Autistic Thai
*แก้วมัคจำกัด 100 สิทธิ์ตลอดรายการ
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