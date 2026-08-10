วันแม่ปีนี้ คนไทยเข้าฟรี “อุทยานฯ และผืนป่าอนุรักษ์” ทั่วประเทศ

กรมอุทยานฯ ประกาศ วันที่ 12 สิงหาคม 2569 ต้อนรับวันแม่แห่งชาติ เปิดให้คนไทยเข้าเที่ยวอุทยานแห่งชาติและผืนป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศฟรี
เฟซบุ๊กเพจกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โพสต์เชิญชวนคนไทยเที่ยวอุทยานแห่งชาติและผืนป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศฟรี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม โดยให้ข้อมูลว่า
💙 "สิงหา พาแม่เที่ยว" 12 สิงหาคมนี้... พาแม่ไปกอดธรรมชาติให้สุขใจ 🌿✨
🎉 ต้อนรับวันแม่แห่งชาติปีนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มอบของขวัญสุดพิเศษ เปิดให้ เข้าฟรี! พื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศ 🇹🇭 (สิทธิพิเศษเฉพาะคนไทยเท่านั้น)
✔️ ฟรี! ค่าบริการเข้าพื้นที่
✔️ ฟรี! ค่ายานพาหนะ
วันหยุดนี้วางแผนพาคุณแม่และครอบครัว เดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจ สูดอากาศบริสุทธิ์ได้ที่พื้นที่อนุรักษ์ทุกแห่งเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็น...
⛰️ อุทยานแห่งชาติ
🌲 วนอุทยาน
🐅 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
🦌 เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
🌸 สวนพฤกษศาสตร์
🌳 สวนรุกขชาติ
🗣️ "สิงหาพาแม่เที่ยวให้สุขใจ ท่องเที่ยววิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" 💚
เตรียมตัวให้พร้อม แล้วพาคุณแม่ไปสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติในผืนป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศด้วยกัน และอย่าลืม! ท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันด้วยนะคะ 🥰
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline