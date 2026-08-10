นิทรรศการ “สยามพัสตราภรณ์พิไล เทิดไท้พระพันปีฯ” ตื่นตาผ้าไทยสุดหายาก -สิ่งทอทรงคุณค่า หาชมไม่ได้ง่าย ๆ

กรมศิลป์ ชวนชมนิทรรศการพิเศษ “สยามพัสตราภรณ์พิไล เทิดไท้พระพันปีฯ” ที่จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง ระหว่างวันที่ 12 ส.ค.-4 ต.ค. 69 ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กทม. ภายในงานพบกับ ผ้าไทยหายาก-ประณีตศิลป์เครื่องแต่งกาย และสิ่งทออันงดงามทรงคุณค่าของไทย อาทิ อาทิ ผ้าสมปักปูม ผ้าซิ่นทิวมุกจกดาว ผ้าซิ่นเชียงแสน ผ้าซิ่นหมี่ตาต่อตีนจก ผ้าจวนตานี เป็นต้น
กรมศิลปากรชวนชมนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “สยามพัสตราภรณ์พิไล เทิดไท้พระพันปีฯ” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอด พัฒนา และเผยแพร่งานประณีตศิลป์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ให้เป็นสมบัติศิลป์อันงดงามและทรงคุณค่าคู่แผ่นดินไทยอย่างยั่งยืน
โดยนิทรรศการฯ นำเสนอความรู้เกี่ยวกับผ้าและสิ่งทออันงดงามของไทย โดยเฉพาะผ้าทอมือชิ้นเยี่ยมแบบต่าง ๆ ของแต่ละภูมิภาค ซึ่งคัดเลือกจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค คลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และสำนักหอสมุดแห่งชาติ รวมจำนวน 111 รายการ มาจัดแสดง อาทิ ผ้าสมปักปูม ผ้าซิ่นทิวมุกจกดาว ผ้าซิ่นเชียงแสน ผ้าซิ่นหมี่ตาต่อตีนจก ผ้าจวนตานี
ทั้งนี้ นิทรรศการดังกล่าวได้แบ่งหัวข้อการจัดแสดงออกเป็น 1. กว่าจะเป็นผ้าทอ เล่าความเป็นมาของผืนผ้าจากฝีมือมนุษย์ นับแต่อดีตผ่านหลักฐานทางประวัติศาสตร์ อาทิ แวดินเผา ลูกกลิ้งดินเผา 2. กระสวย หูก กี่ วิถีการทอ 3. ชาติพันธุ์ภูษาภรณ์ 4. ภูษิตศรัทธา อาทิ ผ้าห่อคัมภีร์ ผ้าที่ใช้ประกอบในพิธีกรรมต่างๆ เสื้อยันต์หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก และ 5. สืบทอดสยามวัตถา ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ
นิทรรศการพิเศษ เรื่อง “สยามพัสตราภรณ์พิไล เทิดไท้พระพันปีฯ” กำหนดเปิดให้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2569 ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
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