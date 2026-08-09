“เชียงใหม่” ปิดภารกิจตรวจประเมิน ICOMOS เตรียมเดินหน้าสู่มรดกโลกทางวัฒนธรรม

เชียงใหม่ ปิดภารกิจตรวจประเมินหลังคณะผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (ICOMOS) ได้ลงพื้นที่เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอชื่อ “อนุสรณ์สถาน แหล่งต่าง ๆ และภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่ นครหลวงล้านนา” ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก
นายสมชาติ วัฒนากล้า รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้ข้อมูลผลการเข้าร่วมการประชุมปิดภารกิจการตรวจประเมินทางเทคนิคของคณะผู้เชี่ยวชาญจาก สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (ICOMOS) ณ ห้องประชุมสภา อบจ.เชียงใหม่ ชั้น 2 ผ่านเฟซบุ๊กเพจ สมชาติ วัฒนากล้า - รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูลว่า
การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายหลังคณะผู้เชี่ยวชาญได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินทางเทคนิค ระหว่างวันที่ 4–7 สิงหาคม 2569 เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอชื่อ “อนุสรณ์สถาน แหล่งต่าง ๆ และภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่ นครหลวงล้านนา” (Monuments, Sites and Cultural Landscape of Chiang Mai, Capital of Lanna) ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก
ตลอดระยะเวลาการตรวจประเมิน คณะผู้เชี่ยวชาญนำโดย Mr. Sharif Shams Imon ผู้เชี่ยวชาญจาก ICOMOS สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมทั้ง 3 องค์ประกอบหลัก (Components) พร้อมพื้นที่กันชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินคุณค่าความโดดเด่นของแหล่งมรดก ระบบการอนุรักษ์ การบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ
สำหรับ 4 วันแห่งการตรวจประเมิน เชียงใหม่โชว์ศักยภาพเมืองมรดกล้านนา มีรายละเอียดดังนี้
วันที่ 4 สิงหาคม 2569
เริ่มต้นด้วยพิธีเปิดการประชุมปฐมนิเทศ ณ อบจ.เชียงใหม่ รับฟังการนำเสนอภาพรวมโครงการ และเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม ณ คุ้มเจ้าบุรีรักษ์ ก่อนลงพื้นที่ตรวจประเมินคูเมืองและกำแพงเมือง วัดเชียงมั่น วัดเจดีย์หลวง และวัดพระสิงห์
วันที่ 5 สิงหาคม 2569
ลงพื้นที่ตรวจประเมิน วัดสวนดอก วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม และวัดพระธาตุดอยสุเทพ รวมถึงพื้นที่กันชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาคุณค่าทางวัฒนธรรมและแนวทางการอนุรักษ์พื้นที่
วันที่ 6 สิงหาคม 2569
ตรวจประเมิน วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง และพื้นที่กันชน ก่อนเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ และศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านสยามเซลาดอน เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สะท้อนอัตลักษณ์ของเชียงใหม่
วันที่ 7 สิงหาคม 2569
คณะผู้เชี่ยวชาญเยี่ยมชมแหล่งหัตถกรรมล้านนา ได้แก่ บ้านถวาย แหล่งงานแกะสลักไม้ และ บ้านหางดง แหล่งงานเครื่องเงินและเครื่องเขิน ก่อนร่วมประชุมสรุปผลการตรวจประเมิน (Summary Wrap-Up) และการประชุมปิดภารกิจ (Closing Meeting) เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะผู้เชี่ยวชาญ
การปิดภารกิจครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน เชียงใหม่ นครหลวงล้านนา สู่การเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม สะท้อนถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน จากการอนุรักษ์สู่การส่งต่อคุณค่า จากเมืองล้านนาสู่มรดกโลก
สำหรับความคืบหน้าการปรับภูมิทัศน์ 7 แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รายงานว่า อบจ.เชียงใหม่ ได้ระดมงบประมาณ บุคลากร และเครื่องจักรกล ลงพื้นที่สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างต่อเนื่อง โดยมีความคืบหน้า ดังนี้
- วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) ปรับระดับพื้นที่และลานจอดรถแล้วเสร็จ
- วัดสวนดอก รื้อถอนโครงสร้างเสื่อมสภาพบริเวณพระวิหารเรียบร้อย
- วัดเชียงมั่น สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ เพื่อการบูรณะโบราณสถานภายในสระน้ำ
- วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร รื้อถอนและเคลื่อนย้ายโครงหลังคาชั่วคราวด้านทิศเหนือของอุโบสถเรียบร้อย
- วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมและประสานการสนับสนุนตามคำร้องของวัด
- วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ดำเนินการย้ายสายไฟฟ้าและรื้อสระน้ำเดิมแล้วเสร็จ ด้วยความร่วมมือจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
- วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ปรับปรุงซุ้มประตูโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรักษาคุณค่าศิลปกรรมดั้งเดิม
นอกจากนี้ อบจ.เชียงใหม่ ยังได้จัดทำนิทรรศการแนะนำแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมทั้ง 7 แห่ง โดยความร่วมมือกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว สร้างความตระหนักรู้และความภาคภูมิใจในการร่วมผลักดันเชียงใหม่สู่การเป็น มรดกโลก
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