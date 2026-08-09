"โรงแรมเคปฟาน เกาะสมุย" คว้าอันดับ 2 รางวัลรีสอร์ตริมชายหาดและเกาะที่ดีที่สุดในประเทศไทย

โรงแรมเคปฟาน เกาะสมุย ประกาศความสำเร็จ สะท้อนถึงความเป็นเลิศในฐานะผู้นำด้านการบริการระดับแถวหน้าของประเทศไทย ด้วยการคว้าอันดับ 2 ในหมวดหมู่ "รีสอร์ตริมชายหาดและเกาะที่ดีที่สุดในประเทศไทย" (Thailand’s Best Beach + Island Resorts) จากงานประกาศรางวัล T+L Luxury Awards Asia Pacific 2026 จากคะแนนโหวตออนไลน์ของผู้เข้าพักจริง โดยโรงแรมเคปฟาน เกาะสมุย สามารถรักษาตำแหน่งท็อป 10 ของโรงแรมและรีสอร์ตชั้นนำของประเทศได้อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
นางสาวธีรวัลคุ์ ปังศรีวงศ์ เจ้าของธุรกิจ และดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการกลุ่มโรงแรมในเครือเคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ เผยความรู้สึกว่า "นับเป็นอีกปีแห่งความภาคภูมิใจของเครือเคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ ที่โรงแรมเคปฟาน เกาะสมุย ได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวและผู้อ่านนิตยสาร Travel + Leisure ให้เป็นรีสอร์ตริมชายหาดที่ยอดเยี่ยม 6 ปีซ้อน เราดีใจและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ส่งมอบประสบการณ์การพักผ่อนเหนือระดับบนเกาะฟาน ด้วยบริการที่เป็นมิตร ผสานกับความนอบน้อมและอบอุ่นอันเป็นเสน่ห์ของคนไทยให้แก่แขกทุกท่าน รวมไปถึงความโดดเด่นของทำเลที่ตั้งอันเป็นส่วนตัว และพูลวิลลาระดับเอกซ์คลูซิฟทั้ง 24 หลังท่ามกลางธรรมชาติ ทำให้เราสามารถสร้างสรรค์ช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนที่พรีเมียมสุดพิเศษได้อย่างแท้จริง ยิ่งไปกว่านั้น ในปีนี้เกาะสมุยยังได้รับยกย่องให้เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมอันดับหนึ่ง (Best Island) จากผู้อ่านนิตยสาร Travel + Leisure ยิ่งสะท้อนให้เห็นว่าโรงแรมฯ ของเราเป็นหนึ่งในที่พักที่โดดเด่นบนจุดหมายปลายทางที่งดงามอย่างแท้จริง ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ มร. ทอม สตอร์อัพ ผู้จัดการทั่วไป และทีมงานโรงแรมฯ ทุกคนที่มีส่วนสำคัญในการทุ่มเทมอบบริการอันเป็นเลิศและดูแลแขกคนสำคัญทุกท่านเสมอมา"
โรงแรมเคปฟาน เกาะสมุย มอบนิยามใหม่แห่งการพักผ่อนอันหรูหราผ่านพูลวิลลาส่วนตัว 24 หลัง ที่ซ่อนตัวอย่างเงียบสงบรายล้อมด้วยทัศนียภาพอันเขียวชอุ่มและชายหาดส่วนตัวของเกาะฟาน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณนอกหาดเชิงมนทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะสมุย เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ไฮไลต์สำคัญคือ ฟานน้อย พูลวิลลา (Fahn Noi Pool Villa) วิลลาหลังเดี่ยวขนาด 2 ห้องนอนที่แยกตัวออกมาเพื่อความเป็นส่วนตัวสูงสุด บนพื้นที่โอ่อ่ากว้างขวางถึง 600 ตารางเมตร ครบครันด้วยห้องนอน ห้องนั่งเล่น และห้องครัวที่จัดสัดส่วนอย่างประณีต มอบความรู้สึกสะดวกสบายราวกับอยู่บ้านพักตากอากาศส่วนตัว นอกจากนี้ แขกผู้มาเยือนยังจะได้สัมผัสสุนทรียศาสตร์แห่งรสชาติที่ห้องอาหาร ล่องใต้ (Long Dtai) นำเสนออาหารใต้รสจัดจ้านสูตรดั้งเดิม ภายใต้การดูแลของเชฟเดวิด ทอมป์สัน เชฟระดับโลกผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์แห่งอาหารไทยอย่างลึกซึ้งและเป็นที่ยอมรับบนเวทีโลก
สำหรับรางวัล Travel + Leisure Luxury Awards Asia Pacific เป็นรางวัลประจำปีโดยนิตยสารท่องเที่ยวระดับแนวหน้าของโลกอย่าง Travel + Leisure เพื่อเฟ้นหาและยกย่องความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ครอบคลุมตั้งแต่โรงแรมห้าดาว รีสอร์ตริมทะเล สปา สายการบิน สนามบิน เรือสำราญ และตัวแทนท่องเที่ยว จาก 15 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ ออสเตรเลีย กัมพูชา ฮ่องกง มาเก๊า อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ลาว มัลดีฟส์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย ซึ่งในปี 2026 นี้ โรงแรมเคปฟาน เกาะสมุย ยังคงได้รับความเชื่อมั่นอย่างท่วมท้น จนสามารถครองอันดับ 2 ของประเทศในหมวดรีสอร์ตริมชายหาดและเกาะที่ยอดเยี่ยมที่สุด (Thailand’s Best Beach + Island Resorts) ขยับระดับความสำเร็จขึ้นจากอันดับ 3 ในปี 2025 ที่ผ่านมา สะท้อนถึงมาตรฐานที่ไม่เคยหยุดพัฒนาอย่างแท้จริง
10 โรงแรมที่ได้รับรางวัลจาก Travel + Leisure Luxury Awards Asia Pacific 2026 ในหมวดรีสอร์ตริมชายหาดและรีสอร์ตบนเกาะที่ดีที่สุดในเมืองไทย (Thailand’s Best Beach + Island Resorts) มีดังนี้
1. เจดับบลิว แมริออท เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา
2. โรงแรมเคปฟาน เกาะสมุย
3. อนันตรา ลายัน ภูเก็ต รีสอร์ท
4. อินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท
5. โฟร์ซีซั่นส์ รีสอร์ท เกาะสมุย
6. โรงแรมอามันปุรี ภูเก็ต
7. คิมป์ตัน คีตาเล สมุย
8. อนันตรา ลาวาณา เกาะสมุย รีสอร์ท
9. เซ็นทารา รีเซิร์ฟ สมุย
10. โรงแรม เดอะ สแตนดาร์ด หัวหิน
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