"Weibo Gala 2026" ผสานพลังสื่อดิจิทัลและคอนเทนต์ รุกตลาดนักท่องเที่ยวจีนคุณภาพ

ททท. สนับสนุน “Weibo Gala 2026 : Weibo Cultural Communication Night” ผสานพลังสื่อดิจิทัลและคอนเทนต์ รุกตลาดนักท่องเที่ยวจีนคุณภาพ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้ารุกตลาดนักท่องเที่ยวจีน สนับสนุนการจัดงาน “Weibo Gala 2026 : Weibo Cultural Communication Night” ในวันที่ 8 สิงหาคม 2569 ณ สยามพารากอน ฮอลล์ กรุงเทพมหานคร ใช้พลังแพลตฟอร์มดิจิทัลและอุตสาหกรรมบันเทิงเชื่อมความสัมพันธ์ไทย–จีน 51 ปี พร้อมรับรางวัล Weibo Thailand Best Travel Destination Country ตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวจีนที่มีต่อประเทศไทย ดึงศิลปินไทย–จีนถ่ายทอดเสน่ห์การท่องเที่ยวผ่านคอนเทนต์ Vlog สู่ผู้ชมหลายร้อยล้านคนบน Weibo ควบคู่การผลักดันแคมเปญ Amazing Thailand, The Journey Your Heart Leads เพื่อสร้างการรับรู้ กระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวคุณภาพ และเสริมสร้างความผูกพันระยะยาวระหว่างนักท่องเที่ยวจีนกับประเทศไทย ผ่านประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนักเดินทางยุคใหม่อย่างครอบคลุม
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ททท. สนับสนุนการจัดงาน “Weibo Gala 2026 : Weibo Cultural Communication Night” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2569 ณ สยามพารากอน ฮอลล์ กรุงเทพมหานคร เพื่อยกย่องบุคคลและองค์กรผู้สร้างสรรค์ผลงานด้านบันเทิง วัฒนธรรม และการสื่อสารที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยงานดังกล่าวสอดคล้องกับภารกิจของ ททท. ในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยและกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวคุณภาพจากตลาดจีน ซึ่งเป็นตลาดยุทธศาสตร์สำคัญ งานนี้รวบรวมศิลปิน ผู้ทรงอิทธิพลบนสื่อสังคมออนไลน์ สื่อมวลชน และผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์จากทั้งไทยและจีน ซึ่งล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังได้รับการเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Weibo และสื่อออนไลน์ที่มีผู้ใช้งานจำนวนมากในประเทศจีน จึงนับเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย และขยายการรับรู้ด้านการท่องเที่ยวสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในโอกาสเดียวกันนี้ ททท. ยังได้รับรางวัล Weibo Thailand Best Travel Destination Country สะท้อนความร่วมมือและความมุ่งมั่นของทุกภาคส่วนในการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวไทย พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาสัมผัสเสน่ห์ Amazing Thailand รวมทั้งสะท้อนความเชื่อมั่นและความไว้วางใจที่นักท่องเที่ยวชาวจีนมีต่อประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ททท. ยังเชิญนักแสดงชาวจีน He Changxi และ He Yanzhao เดินทางมาสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวในประเทศไทย ทั้งเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง และย่านทรงวาด–ตลาดน้อย กรุงเทพมหานคร ขณะที่นักแสดงไทย อาโป ณัฐวิญญ์ และ Butterbear เดินทางไปถ่ายทำคอนเทนต์ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อนำเสนอเสน่ห์ของวัฒนธรรม อาหาร วิถีชีวิต และแหล่งท่องเที่ยวอันเป็นเอกลักษณ์ของทั้งสองประเทศสู่ผู้ชมชาวจีน ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยบนเวทีนานาชาติ พร้อมกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีน รวมถึงกลุ่มแฟนคลับศิลปิน อินฟลูเอนเซอร์ และผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม Weibo ให้เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย สร้างการใช้จ่ายในภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และตอกย้ำบทบาทของอุตสาหกรรมบันเทิงในฐานะ Soft Power สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเสน่ห์ไทยสู่สายตาชาวโลก
การสนับสนุนและความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการเสริมแรงขับเคลื่อนตลาดนักท่องเที่ยวจีน ควบคู่กับการดำเนินงานด้านการตลาดของ ททท. สำนักงานในประเทศจีนทั้ง 5 แห่ง ผ่านแคมเปญ Amazing Thailand, The Journey Your Heart Leads ภายใต้โครงการ “中泰一家亲 : จีนไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน” ถ่ายทอดแนวคิด “การเดินทางที่หัวใจเลือก” เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางที่เข้าใจความต้องการของนักท่องเที่ยวจีนยุคใหม่ พร้อมมอบประสบการณ์การเดินทางที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ ความสนใจ และความรู้สึกของแต่ละบุคคล อันจะนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่น ความประทับใจ และความผูกพันกับประเทศไทยในระยะยาว
#########################################
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline