"MK พาแม่กิน ลุ้นบินญี่ปุ่น" ฉลองวันแม่ด้วยมื้ออร่อย พร้อมลุ้นบินญี่ปุ่นกับ "แอร์เอเชียชวน"

แอร์เอเชียชวนฉลองวันแม่ด้วยมื้ออร่อยที่ MK Restaurants กับแคมเปญ "MK พาแม่กิน ลุ้นบินญี่ปุ่น" 5 เมืองยอดฮิต โตเกียว โอซาก้า ซัปโปโร ฟุกุโอกะ และโอกินาว่า
สายการบินแอร์เอเชีย ร่วมกับ MK Restaurants ส่งมอบประสบการณ์ความสุขตลอดเดือนสิงหาคม ผ่านแคมเปญ "MK พาแม่กิน ลุ้นบินญี่ปุ่นกับแอร์เอเชีย" ชวนลูกค้าร่วมลุ้นรับตั๋วเครื่องบินไป-กลับประเทศญี่ปุ่น รวม 10 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) เปิดโอกาสให้ผู้โชคดีได้ออกเดินทางสู่ญี่ปุ่น 5 เมืองยอดฮิตของแอร์เอเชีย ได้แก่ โตเกียว โอซาก้า ซัปโปโร ฟุกุโอกะ และโอกินาว่า ตอบโจทย์นักเดินทางทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งสายกิน สายช้อป และสายท่องเที่ยว สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 1–31 สิงหาคม 2569
คุณธันย์สิตา อัครฤทธิภิรมย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย กล่าวว่า “แอร์เอเชียยินดีร่วมกับ MK Restaurants มอบประสบการณ์ความสุขจากการรับประทานอาหารสู่การเดินทาง ผ่านแคมเปญที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้ออกไปเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ของทั้ง 5 เมืองยอดฮิตในประเทศญี่ปุ่น เราเชื่อว่าการเดินทางไม่เพียงเป็นการท่องเที่ยว แต่ยังเป็นโอกาสใช้เวลาคุณภาพร่วมกับคนที่รัก ซึ่งสอดคล้องกับช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองวันแม่ โดยแอร์เอเชียยังคงมุ่งมั่นนำเสนอเครือข่ายเส้นทางบินที่ครอบคลุม ค่าโดยสารที่คุ้มค่า และบริการที่สะดวก เพื่อให้ทุกการเดินทางเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้สำหรับทุกคน”
ทั้งนี้ เพื่อส่งต่อความสุขและสร้างช่วงเวลาพิเศษให้กับทุกครอบครัวในเดือนแห่งวันแม่เพียงสั่งชุดสุกี้ยากี้ซิกเนเจอร์ หรือรับประทานอาหารภายในร้าน MK Restaurants ครบ 899 บาท ต่อใบเสร็จ (ราคาหลังหักส่วนลด) รับสิทธิ์ลุ้นรับตั๋วเครื่องบินแอร์เอเชียไป-กลับประเทศญี่ปุ่นทันที 1 สิทธิ์ ต่อใบเสร็จ ขณะที่สมาชิก MK รับสิทธิ์พิเศษ 2 สิทธิ์ลุ้นรางวัลต่อใบเสร็จ ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 – 31 สิงหาคม 2569 ณ MK Restaurants ทุกสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้น MK Gold, MK Live, MK Premium Buffet และ MK Paradise)
ประกาศผลวันที่ 11 กันยายน 2569 ผ่าน Facebook Page: MK Restaurants และสามารถเดินทางได้ตั้งแต่ 12 กันยายน 2569 – 31 ธันวาคม 2569
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mkrestaurant.com/th/promotion/detail/mk-พาแม่กินลุ้นบินญี่ปุ่น
และร่วมเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่จะได้ออกเดินทางกับแอร์เอเชีย สู่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงเวลาพิเศษกับคนที่คุณรัก
#########################################
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline