โฉมใหม่! สะพานไม้ไผ่ “น้ำตกผาดอกเสี้ยว” จุดเช็กอินดอยอินทนนท์

ชวนฮีลใจกลางป่าที่สะพานไม้ไผ่ “น้ำตกผาดอกเสี้ยว” จุดเช็กอินดอยอินทนนท์ ทำใหม่เสร็จแล้ว เดินง่าย ปลอดภัย แถมยังถ่ายรูปสวยกลมกลืนกับธรรมชาติสุดๆ
เฟซบุ๊กเพจ PR กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โพสต์ภาพสะพานไม้ไผ่บริเวณน้ำตกผาดอกเสี้ยวที่ปรับปรุงใหม่พร้อมให้บริการแล้ว พร้อมให้ข้อมูลว่า
โฉมใหม่! สะพานไม้ไผ่ผาดอกเสี้ยว ตอนนี้ สะพานไม้ไผ่น้ำตกผาดอกเสี้ยว ปรับปรุงเสร็จสมบูรณ์แล้ว เดินง่าย ปลอดภัย แถมยังถ่ายรูปสวยกลมกลืนกับธรรมชาติสุดๆ โดยการปรับปรุงครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันของ มูลนิธิไทยรักษ์ป่า ผู้นำเที่ยวเฉพาะถิ่นผาดอกเสี้ยว และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ที่ช่วยกันเนรมิตเส้นทางนี้ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง
"เส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยว" น้ำตกผาดอกเสี้ยว เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่ซ่อนตัวอยู่ภายใต้ความสมบูรณ์ของผืนป่า มีให้ชมถึง 10 ชั้น โดยชั้นที่สามารถเดินเข้าไปชมได้สะดวกและสวยงามจับใจที่สุด คือ ชั้นที่ 6-10
ที่มาของ "น้ำตกผาดอกเสี้ยว" ชื่อสุดไพเราะมีที่มาจาก "ต้นเสี้ยว" ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้เด่นที่ขึ้นเติบโตรายล้อมอยู่บริเวณนั้น
เดินง่าย สายชิลก็ไปได้ การเดินทางเพียงแค่เดินเท้าจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 1 กิโลเมตร เท่านั้น นอกจากการเดินช้าๆ ฟังเสียงสายน้ำ และสูดอากาศบริสุทธิ์แล้ว คุณยังจะได้สัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชนที่น่ารักของ บ้านแม่กลางหลวง อีกด้วย
ที่มาของข้อมูล: อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ - Doi Inthanon National Park จ.เชียงใหม่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 - เชียงใหม่
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