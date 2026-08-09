เติมเต็มความสุขในช่วง "วันแม่" เต็มอิ่มกับอาหารเลิศรสและของขวัญสุดพิเศษสำหรับคุณแม่

"วันแม่" เป็นอีกช่วงเวลาแห่งความสุขสำหรับคุณแม่ ลูกๆ และทุกคนในครอบครัว มาเติมเต็มความรัก ความอบอุ่น ในช่วงเวลาสุดพิเศษนี้ ด้วยโปรโมชันอาหาร เครื่องดื่ม และของขวัญสำหรับคุณแม่ จากหลากหลายโรงแรมชื่อดัง
โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ - อาหารจีนตำรับกวางตุ้งและขนมเค้กส่งมอบความรักที่แสนอบอุ่น
ห้องอาหาร ซัมเมอร์ พาเลซ (Summer Palace) และร้าน บัตเตอร์ (Butter) โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ (InterContinental Bangkok) เตรียมอาหารจีนตำรับกวางตุ้งรสเลิศชุดพิเศษ และขนมเค้กที่รังสรรค์อย่างประณีต สำหรับใช้แทนคำขอบคุณ และส่งมอบความรักที่แสนอบอุ่นให้แก่คุณแม่ ในโอกาสวันแม่ในปีนี้
ฉลองวันแม่กับครอบครัวที่ห้องอาหารซัมเมอร์ พาเลซ ด้วยอาหารชุดวันแม่ที่รังสรรค์เป็นพิเศษสำหรับทั้งการสังสรรค์ภายในครอบครัวขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ให้บริการทั้งมื้อกลางวันและมื้อค่ำ ระหว่างวันที่ 11-13 สิงหาคม 2569 โดยอาหารชุดสำหรับรับประทาน 4-6 ท่าน นั้นประกอบไปด้วยอาหารจีนกวางตุ้งรสชาติต้นตำรับจากฮ่องกง เริ่มจากอาหารเรียกน้ำย่อยอย่าง ยำแมงกะพรุนน้ำมันงาซอสพริก หมูแดง และเป็ดปักกิ่งสไตล์ฮ่องกง ตามด้วยซุปรังนกเนื้อปูเยื่อไผ่รสกลมกล่อม ส่วนอาหารจานหลักประกอบด้วย ปลาเก๋าดำตุ๋นฟองเต้าหู้ หมูกรอบ หน่อไม้และเห็ดหอม ไก่ต้มซอสขิงต้นหอม ผักกาดขาวซอสกังป๋วยโรยด้วยหอยเป๋าฮื้อเส้น และข้าวผัดกุนเชียงและเผือก
ส่วนอาหารชุดสำหรับรับประทาน 10 ท่าน นั้นมีอาหารเพิ่มเติม อาทิ ซี่โครงหมูย่าง เกี๊ยวทอดไส้กุ้ง กระเพาะปลาเนื้อปูซุปกุ้งมังกร อาหารหลักมีอาหารที่ปรุงจากวัตถุดิบชั้นเยี่ยมอย่างกุ้งขาวอบบะหมี่อีฟู ปลาเก๋าแดงต้มซุปไก่หัวไชเท้าและขึ้นฉ่าย ปิดท้ายความอร่อยของอาหารจีนชุดพิเศษทั้งสองชุดนี้ด้วย มะละกอตุ๋นเห็ดหูหนูขาวเม็ดบัว เป็นขนมหวานอร่อยสดชื่นและดีต่อสุขภาพ
พิเศษสำหรับทุกท่านที่ที่สั่งอาหารชุดพิเศษสำหรับวันแม่จะได้รับ ชาจัสมินสกัดเย็น (Jasmine Cold Brew) เป็นเครื่องดื่มต้อนรับทุกท่าน ส่วนครอบครัวที่พาคุณแม่มารับประทานอาหารในวันที่ 12 สิงหาคม 2569 จะได้รับต้นมะลิเป็นของขวัญวันแม่ 1 กระถางต่อโต๊ะ และยังจะได้เพลิดเพลินกับเสียงเพลงขับกล่อมจากวงดนตรีแสดงสดระหว่างเวลา 11.45-14.15 น.
อาหารชุดวันแม่ ให้บริการที่ห้องอาหาร ซัมเมอร์ พาเลซ ระหว่างวันที่ 11-13 สิงหาคม 2569 มื้อกลางวันเวลา 11.30-14.30 น. และมื้อค่ำเวลา 18.00-22.30 น. โดยอาหารชุดสำหรับ 4 ถึง 6 ท่าน ราคา 8,888 บาทสุทธิ และอาหารชุดสำหรับ 10 ท่าน ราคา 24,888 บาทสุทธิ
นอกจากมื้ออาหารจีนกวางตุ้งต้นตำรับแล้ว ร้าน บัตเตอร์ (Butter) ซึ่งเป็นร้านเบเกอรี่และคาเฟ่ของโรงแรมยังมีขนมเค้กสูตรพิเศษสำหรับวันแม่ให้จำหน่ายสำหรับมอบเป็นของขวัญแทนความรักและความอบอุ่นให้คุณแม่ อาทิ เค้กมะพร้าวชาขาวมะลิ (Jasmine White Tea Coconut) เนื้อเค้กมะพร้าวนุ่มฟู สอดไส้ครีมชาขาวกลิ่นมะลิหอมละมุนพร้อมเนื้อมะพร้าวอ่อน และเค้กโฮจิฉะมะม่วงมะพร้าว (Hojicha Mango Coconut) ที่โดดเด่นด้วยเนื้ออัลมอนด์สลับชั้นไส้ครีมโฮจิฉะ ตัดรสชาติด้วยมะม่วง และความนุ่มละมุนของครีมมะพร้าว มีให้เลือกทั้งแบบชิ้นขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 1 ปอนด์ หรือ 2 ปอนด์
ขนมเค้กสูตรพิเศษสำหรับวันแม่ มีจำหน่ายที่ร้านบัตเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2569 เวลา 08.00-19.00 น. ราคาเริ่มต้นชิ้นละ 230 บาทสุทธิ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร. 0-2656-0444 อีเมล dining.bkkhb@ihg.com หรือ เว็บไซต์ InterContinental.com/Bangkok
โรงแรมรุกข์ คีรี เขาใหญ่ เดอะ เซ็นทารา คอลเลกชัน - มื้ออาหารแสนพิเศษท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่นของเขาใหญ่
ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ ห้องอาหารรุกข์ คูซีน โรงแรมรุกข์ คีรี เขาใหญ่ เดอะ เซ็นทารา คอลเลกชัน ขอเชิญคุณพาคุณแม่และครอบครัวมาร่วมใช้เวลาแห่งความสุขท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่นของเขาใหญ่ พร้อมเติมเต็มเดือนแห่งความรักและความผูกพันด้วยมื้ออาหารแสนพิเศษ ณ ห้องอาหารรุกข์ คูซีน ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2569
เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเดือนแห่งวันแม่ ห้องอาหารรุกข์ คูซีน มอบของขวัญแทนคำบอกรักด้วย “วุ้นพวงมาลัยมะม่วงสวนรุกข์ คีรี” ขนมหวานที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก “พวงมาลัย” สัญลักษณ์แห่งความรัก ความเคารพ และความกตัญญู ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของวุ้นพวงมาลัยแสนประณีต พร้อมรสชาติหอมหวานจากมะม่วงคุณภาพที่คัดสรรจากสวนรุกข์ คีรี และรังสรรค์ด้วยความใส่ใจโดยทีมเชฟของโรงแรม
เพียงรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่ห้องอาหารรุกข์ คูซีน ครบ 1,000 บาท รับฟรี วุ้นพวงมาลัยมะม่วงสวนรุกข์ คีรี สำหรับคุณแม่ 1 ที่ เพื่อส่งต่อความรักผ่านของหวานชิ้นพิเศษ และเติมเต็มมื้ออาหารของครอบครัวให้เป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่น่าประทับใจ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่ง โทร. 044-001-300 อีเมล: forkk@chr.co.th
โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ - คุณแม่ทานฟรีมื้อพิเศษในวันแม่ อิ่มอร่อยกับ All You Can Eat อะลาคาร์ตบุฟเฟต์
ฉลองวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมนี้ กับมื้ออาหารแสนพิเศษที่ได้ทั้งความอร่อยและช่วงเวลาแห่งความสุขบนโต๊ะอาหาร พร้อมชมวิวกรุงเทพฯ จากมุมสูง ณ ห้องอาหารกรีนเฮ้าส์และเทอเรซ บาร์ ชั้น 7
ให้วันแม่ปีนี้เป็นโอกาสได้ชวนคุณแม่มานั่งล้อมโต๊ะพร้อมหน้าพร้อมตา และอิ่มอร่อยกับ All You Can Eat อะลาคาร์ตบุฟเฟต์ ที่เสิร์ฟอาหารไทยและนานาชาติปรุงสดใหม่ถึงโต๊ะตลอด 90 นาที ตั้งแต่ปูนิ่มคั่วพริกเกลือ ซุปครีมเห็ดทรัฟเฟิล ไปจนถึงกุ้งทอดซอสมะขาม พร้อมเติมเต็มมื้ออาหารด้วยติ่มซำกว่า 30 เมนู อาทิ เป็ดปักกิ่ง หมูกรอบ และซาลาเปาทอดไข่เค็มลาวา ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟแบบสดใหม่ถึงโต๊ะ ให้ทุกคนได้ใช้เวลาเพลิดเพลินกับอาหารและบทสนทนาโดยไม่ต้องลุกไปตักเอง
เลือกอิ่มอร่อยได้ตามความชอบกับ All You Can Eat เมนูมาตรฐาน ราคา 890 บาทสุทธิต่อท่าน หรือเพิ่มความพิเศษด้วย เมนูพรีเมียม ราคา 1,490 บาทสุทธิต่อท่าน พร้อมเครื่องดื่มน้ำอัดลมเติมได้ไม่อั้นตลอด 90 นาที เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 12.00–21.30 น.
พิเศษ! วันที่ 12 สิงหาคมนี้ ความสุขของคุณแม่พิเศษยิ่งขึ้น เมื่อคุณลูกพาคุณแม่มารับประทาน All You Can Eat รับสิทธิ์ คุณแม่รับประทานฟรี สูงสุด 2 ท่านต่อโต๊ะ พร้อมรับเค้กวันแม่ 1 ชิ้นต่อโต๊ะ เพราะบางครั้งของขวัญที่ดีที่สุดอาจไม่ใช่สิ่งของ แต่คือการได้ใช้เวลาร่วมกันกับคนที่เรารัก
ที่นั่งมีจำนวนจำกัด ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ โทร. 02-079-7555 หรืออีเมล fbreservation.vsuk@avanihotels.com
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น - มื้อพิเศษสุดอบอุ่นในวันแม่กับบุฟเฟต์สุดคลาสสิก
หวนรำลึกถึงรสมือแม่ พร้อมรอยยิ้มแม่ใน “วันแม่” ตลบอบอวลความอบอุ่นที่ "ห้องอาหารเปรมประชากร" วันที่ 12 สิงหาคมนี้ หากกำลังมองหามื้อพิเศษ เพื่อย้อนเวลานึกถึงรอยยิ้มและความรักผ่านรสชาติที่คุ้นเคย ห้องอาหารเปรมประชากร โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น พร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกครอบครัวด้วยบุฟเฟต์สุดคลาสสิกที่รวบรวม "อาหารรสมือแม่" และเมนูอินเตอร์เนชั่นแนล ไว้อย่างครบครัน ไฮไลต์ที่ไม่ควรพลาดคือรสชาติแห่งความทรงจำอย่าง น้ำพริกปลาทู เมี่ยงคำ ฉู่ฉี่กุ้งสด และปลาผัดขึ้นฉ่าย รสกลมกล่อม ผสานความอร่อยระดับสากลอย่าง สโตรกานอฟเนื้อ หมูผัดซอสเสฉวน ชาบูเนื้อหมูนุ่ม ลิ้มรสความสดจาก ซีฟู้ดออนไอซ์ ซูชิ-ซาชิมิ และเทปปันยากิ ที่ปรุงร้อนจานต่อจาน บรรยากาศเต็มไปด้วยความละมุนละไมและเสียงหัวเราะของครอบครัว มื้อกลางวันเพียง 790 บาท มื้อเย็น 890 บาท พิเศษสุด! คุณแม่ทานฟรี ทันทีเมื่อมากับครอบครัว ร่วมสร้างความทรงจำสุดประทับใจ
สำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร. 02-575-5599
เครือเคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ - ฉลองวันแม่ 12 สิงหาคม 2569 พร้อมบอกรักคุณแม่ผ่านมื้อพิเศษ
โรงแรมเคปฟาน เกาะสมุย
ห้องอาหารหิว (HUE) ชวนคุณพาคุณแม่มาสัมผัสค่ำคืนแห่งความประทับใจ ท่ามกลางบรรยากาศริมทะเลอันงดงามบนเกาะที่เป็นส่วนตัว นอกจากเมนูอาหารนานาชาติรังสรรค์อย่างพิถีพิถันแล้ว ในปีนี้ยังมีเมนูพิเศษเฉพาะวันแม่ “เมี่ยงทะเลเผา” ในราคา 1,299++ บาท/ชุด รวมมิตรอาหารทะเลสดใหม่ ไม่ว่าจะเป็น ปลากะพง หอยแมลงภู่ กุ้ง และหมึก ปรุงอย่างพิถีพิถัน รับประทานคู่กับเครื่องเคียงที่ผสมผสานอย่างลงตัว ให้ทุกคำเต็มไปด้วยความอร่อย พร้อมเพลิดเพลินกับเสียงขิมบรรเลงแสนไพเราะ เติมเต็มบรรยากาศแห่งความอบอุ่นในวันแม่ปีนี้
อาหารมื้อค่ำ วันที่ 12 สิงหาคม 2569 ให้บริการเวลา 18.00 – 22.00 น. สำรองที่นั่งและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-7760-2301-2 หรือเว็บไซต์ www.capefahnhotel.com
โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง
ห้องอาหารจีนแทพเพสทรี มอบประสบการณ์ความอร่อยให้ทุกคนในครอบครัวได้เพลิดเพลินในวันแม่ปีนี้ด้วยเมนูอาหารจีนสไตล์ต้นตำรับและติ่มซำสุดพรีเมียม พร้อมด้วยอาหารไทยน่าลอง เช่น ขนมจีนและน้ำพริกลงเรือ นอกจากนี้ยังมีทั้งเมนูอาหารญี่ปุ่น อย่าง ซูชิ รวมไปถึงเมนูอาหารสไตล์ตะวันตก อาทิ สปาเกตตี ซุปเห็ด สลัดทูน่า และผักโขมอบชีส ก่อนปิดท้ายมื้อพิเศษด้วยของหวานหลากหลายรายการ ทั้งลอดช่องรสหวานสดชื่น เค้กหลากรสชาติ และผลไม้สดที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน
บุฟเฟต์มื้อกลางวัน วันที่ 12 สิงหาคม 2569 ให้บริการเวลา 12.00 – 14.00 น. ในราคา 550 บาทสุทธิต่อท่าน (เด็กส่วนสูง 90-120 ซม. รับส่วนลดครึ่งราคา) สำรองที่นั่งและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-3861-4340-9 หรือเว็บไซต์ www.kameocollection.com/classickameo-rayong
โรงแรมแคนทารี บ้านฉาง
ห้องอาหาร ดิ ออร์ชาร์ด ชวนครอบครัวร่วมฉลองมื้อกลางวันในวันแม่กับบุฟเฟต์อาหารนานาชาติที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน ทั้งอาหารจีนยอดนิยม อาทิ ติ่มซำ และผัดผัก หรือจะเป็นอาหารไทยรสจัดจ้าน อาทิ ต้มยำน้ำใส ขนมจีน น้ำพริกลงเรือ และยำปลาดุกฟู เสริมความอร่อยด้วยเมนูสไตล์ตะวันตก อาทิ หมูสันนอกพริกไทยดำ พาสตา และพิซซา พร้อมเพลิดเพลินกับอาหารญี่ปุ่นอย่าง ซูชิ ปิดท้ายความประทับใจด้วยของหวานหลากหลายเมนู ทั้งเค้กรสชาติต่าง ๆ และช็อกโกแลตฟองดูสุดเข้มข้น
บุฟเฟต์มื้อกลางวัน วันที่ 12 สิงหาคม 2569 ให้บริการเวลา 12.00 – 14.00 น. ในราคา 650 บาทสุทธิต่อท่าน พร้อมโปรโมชันสุดพิเศษ มา 4 จ่าย 3 (เด็กส่วนสูง 90-120 ซม. รับส่วนลดครึ่งราคา) สำรองที่นั่งและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-3895-3545 หรือเว็บไซต์ www.kantaryhotel-banchang.com
โรงแรมแคนทารี อยุธยา
ห้องอาหารแคลิฟอร์เนีย สเต็ก มอบค่ำคืนแห่งความสุขด้วยบุฟเฟต์มื้อค่ำ ยกทัพเมนูนานาชาติสุดโปรดมาเสิร์ฟอย่างจัดเต็มในวันแม่ปีนี้ ซึ่งมีให้เลือกลิ้มลองทั้งซาชิมิและซูชิสดใหม่ เพลิดเพลินกับมุมเนื้ออบ พาสตา พิซซา โคลด์คัท สลัดบาร์ รวมถึงอาหารจานร้อนหลากหลายเมนูที่พร้อมสร้างความประทับใจในมื้อพิเศษนี้ นอกจากนี้ยังมีหวานแสนละมุนพร้อมเสิร์ฟ อาทิ เค้กหลากรสชาติ และน้ำแข็งใส
บุฟเฟต์มื้อค่ำ วันที่ 12 สิงหาคม 2569 ให้บริการเวลา 18.00 – 22.00 น. ในราคา 750 บาทสุทธิต่อท่าน พร้อมโปรโมชันสุดพิเศษ มา 4 จ่าย 3 (เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี หรือส่วนสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร รับส่วนลดครึ่งราคา) สำรองที่นั่งและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-3533-7177 หรือเว็บไซต์ www.kantaryhotel-ayutthaya.com
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ - มื้ออาหารสุดพิเศษแทนคำบอกรัก กับบุฟเฟ่ต์มื้อกลางวัน ในวันแม่แห่งชาติ
ร่วมสร้างความทรงจำแสนอบอุ่นในวันแม่แห่งชาติปีนี้ด้วยความอร่อยแบบจัดเต็มกับมื้ออาหารสุดพิเศษเพื่อเป็นของขวัญชิ้นพิเศษให้คุณแม่ ในวันแม่แห่งชาติวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2569 ณ ห้องอาหารเวนติซี ชั้น 24 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ บอกรักคุณแม่ด้วยมื้ออาหารกลางวันสุดพรีเมียม อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติมื้อกลางวัน ที่รวบรวมทุกเมนูคุณภาพทั้งอาหารไทย อิตาเลียน และนานาชาติ ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนอบอุ่น เหมาะสำหรับการใช้เวลาร่วมกันกับคนสำคัญของครอบครัว เริ่มต้นไฮไลท์ของวันกับ ความสดใหม่แห่งท้องทะเลลึกมุมซีฟู้ดออนไอซ์ กุ้งแม่น้ำ กุ้ง กั้ง หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์เสิร์ฟแบบสดใหม่พร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดรสจัดจ้าน รวมไปถึงสเตชันอาหารญี่ปุ่น ซูชิ ซาชิมิ อาหารนานาชาติ อาหารอิตาเลียน อาหารไทย อาหารอินเดีย ชีสพรีเมียม มุมสลัด มุมโคลด์คัท รวมถึงของหวานทั้งไทยอิตาเลียน และผลไม้ตามฤดูกาล ให้คุณเลือกส่งมอบเป็นของขวัญแด่คุณแม่สุดที่รักให้อิ่มเอมใจ บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติมื้อกลางวันวันแม่ ราคาเพียง 1,455 บาท++ ต่อท่าน (ไม่รวมเครื่องดื่ม) สามารถซื้อแพ็กเกจเครื่องดื่มเพิ่มเติมในราคาเริ่มต้นที่ 149 บาท++ (น้ำดื่ม น้ำอัดลม และชา กาแฟ) ***พิเศษควงแขนคุณแม่พร้อมบอกรักผ่านมื้ออาหาร มา 4 ท่านพร้อมคุณแม่ คุณแม่ทานฟรี 1 ท่าน พร้อมรับเครื่องดื่มสุดพิเศษฉลองวันแม่ 1 แก้ว สำหรับคุณแม่ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันสำคัญและสร้างช่วงเวลาแห่งความประทับใจไปด้วยกัน
บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติมื้อกลางวัน เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 12.00 น. - 15.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 0-2100-6255 หรือ อีเมล์: diningcgcw@chr.co.th
โรงแรมคิมป์ตัน มาลัย กรุงเทพฯ - ฉลองวันแม่แห่งชาติกับมื้อพิเศษและทรีตเมนต์ดูแลผิว
ในวันแม่ปีนี้ โรงแรมคิมป์ตัน มาลัย กรุงเทพฯ พร้อมเปลี่ยนความรู้สึกขอบคุณให้กลายเป็นของขวัญและช่วงเวลาสุดพิเศษ ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2569 ขอเชิญชวนคุณแม่มาอิ่มอร่อย จิบเครื่องดื่ม และผ่อนคลายไปกับบริการต่างๆ ของโรงแรมฯ
ห้องอาหาร Stock.Room ขอเชิญคุณแม่มาร่วมอิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์ Sea+Land โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งมื้อกลางวันและมื้อค่ำ เมื่อรับประทานครบ 4 ท่านขึ้นไป พร้อมรับเครื่องดื่มสมูทตี้ฟรีเพื่อเริ่มต้นการเฉลิมฉลองอย่างสดชื่น เต็มอิ่มไปกับเมนูซีฟู้ด ที่สามารถเลือกทานสด หรือปรุงสดใหม่ได้ตามต้องการ เพิ่มความพิเศษด้วยสารพัดเมนูจากเนื้อพรีเมียมต่างๆ รวมไปถึงเมนูชีสโคล์ดคัท และอื่นๆ อีกมากมาย บุฟเฟต์ Sea+Land ราคา 1,250 บาท++ต่อท่าน รวมเครื่องดื่มซอฟต์ดริงก์ ตั้งแต่เวลา 12.00 – 15.00 น. สำหรับมื้อกลางวัน และเวลา 17.30 – 22.30 น. สำหรับมื้อเย็น สมาชิก IHG One Rewards รับส่วนลด 20%
ห้องอาหาร Ms.Jigger มอบของขวัญพิเศษเป็นเจลาโต้ฟรีสำหรับคุณแม่ เมื่อมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,000 บาท++ต่อโต๊ะ ให้ช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนี้อบอวลไปด้วยความหวานละมุน
ฉลองวันแม่พร้อมลูกสี่ขาที่ CRAFT โดยคุณแม่ที่มีสัตว์เลี้ยงรับฟรีไอศครีม และยังมีของว่างพิเศษสำหรับลูกรักสี่ขาเป็นไอศกรีมสำหรับสัตว์เลี้ยงฟรี เมื่อมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,000 บาท++ต่อโต๊ะอีกด้วย
สำหรับคุณแม่ที่อยากเปลี่ยนบรรยากาศจากการนั่งร่วมโต๊ะอาหารมาเป็นการใช้เวลาปรนนิบัติและดูแลตัวเอง แพ็กเกจพิเศษต้อนรับวันแม่จาก amaranth spa มอบช่วงเวลาแห่งความผ่อนคลายที่ยาวนานยิ่งขึ้น เพียงจองทรีตเมนต์ "The You" ซึ่งเป็นบริการนวดหน้าแบบปรับแต่งเฉพาะบุคคล (Customised Facial) ระยะเวลา 90 นาที ในราคา 6,200 บาท++ ตลอดเดือนสิงหาคม คุณแม่จะได้รับสิทธิ์อัปเกรดเป็นคอร์สเต็มรูปแบบนาน 120 นาทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ข้อเสนอนี้ใช้ได้ตลอดเดือนสิงหาคม 2569 เท่านั้น โดยต้องสำรองการใช้บริการล่วงหน้า และข้อเสนอพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นหรือส่วนลดอื่นๆ ได้
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