รู้จัก “Blue Bottle Coffee” กาแฟสเปเชียลตี้ระดับโลก ที่จะมาเปิดในเมืองไทย

สัญลักษณ์ขวดสีฟ้าเรียบง่ายบนแก้วกาแฟ บรรดาคอกาแฟย่อมรู้ดีว่านี่คือโลโก้ของ “Blue Bottle Coffee” ร้าน กาแฟสเปเชียลตี้ชื่อดังระดับโลก ที่สร้างภาพลักษณ์ให้การดื่มกาแฟนั้นเป็นวัฒนธรรมสุดละเมียด เต็มไปด้วยศิลปะ และที่สำคัญกำลังจะมาเปิดสาขาในประเทศไทยครั้งแรก
ในวงการคนดื่มกาแฟ คำว่า “กาแฟคลื่นลูกที่สาม” (Third Wave Coffee) หมายถึงการให้ความสำคัญกับรสชาติ ความสดใหม่ และเรื่องราวของเมล็ดกาแฟ ซึ่งชื่อ “Blue Bottle Coffee” มักถูกยกขึ้นมาเป็นหนึ่งในแบรนด์ต้นแบบ นับตั้งแต่แรงบันดาลใจของการเปิดร้าน ไปจนถึงกระบวนการต่างๆ กว่าจะมาถึงแก้วกาแฟในมือของลูกค้า ที่มีโลโก้ขวดสีฟ้าเรียบๆอันเป็นเอกลักษณ์ จนมีคนเปรียบเปรยว่าเป็น บริษัท Apple ในวงการกาแฟ
จุดเริ่มต้นจากนักดนตรีที่เบื่อกาแฟคั่วค้างคืน
Blue Bottle กำเนิดขึ้นในปี ค.ศ.2002 ที่เมืองโอ๊คแลนด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย โดย James Freeman หรือ W. James Freeman นักคลาริเน็ตที่เคยเล่นในวงออร์เคสตราท้องถิ่น เบื่อหน่ายกาแฟที่ขายตามร้านทั่วไป ซึ่งมักเป็นกาแฟที่คั่วเข้มและเก็บไว้นานจนสูญเสียรสชาติ เขาจึงเริ่มคั่วเมล็ดกาแฟเองในปริมาณไม่มากที่โรงคั่วเล็กๆที่เช่าไว้
Freeman ตั้งชื่อแบรนด์ตาม “The Blue Bottle” ร้านกาแฟแห่งแรกในยุโรปกลางที่กรุงเวียนนาเมื่อปี ค.ศ.1683 โดย Franz George Kolshitsky ชายผู้ช่วยเหลือเวียนนาในช่วงสงครามกับออตโตมัน และนำเมล็ดกาแฟที่กองทัพทิ้งไว้มาเปิดร้าน
จุดขายของกาแฟ Blue Bottle คือ การคั่วสดแล้วส่งถึงบ้านภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนที่ต่อมา Freeman เปิดรถเข็นกาแฟและร้านเล็กๆ ตามตลาดนัดเกษตรกร เน้นการชงแบบ pour-over ตามออเดอร์ ไม่เร่งรีบ ลูกค้าต้องรอสักพัก แต่รสชาติที่ได้นั้นสุดละมุน ทำให้ลูกค้าเต็มใจที่จะต่อคิวยาวเพื่อได้ลิ้มรสกาแฟสดใหม่
ความแตกต่างที่ทำให้ Blue Bottle โดดเด่น
สิ่งที่ทำให้ Blue Bottle ไม่เหมือนร้านกาแฟทั่วไปคือความยึดมั่นในความสดใหม่เป็นหลัก การคั่วเมล็ดกาแฟในปริมาณน้อย เป็นเจตนารมณ์ให้ลูกค้าได้ดื่มกาแฟภายในไม่กี่วันหลังคั่ว เมล็ดที่ขายต้องได้คะแนนคัพปิ้งอย่างน้อย 84 คะแนนขึ้นไป (มาตรฐานสเปเชียลตี้คือ 80 คะแนน) และส่วนใหญ่เป็นออร์แกนิก
แหล่งที่มาของเมล็ดกาแฟยังต้องคัดมาจากความสัมพันธ์ระยะยาวกับเกษตรกรในหลายประเทศ เช่น เอธิโอเปีย, เคนยา, โคลอมเบีย, เปรู ฯลฯ เน้นการซื้อโดยตรงหรือผ่านระบบที่โปร่งใส จ่ายในราคาสูงกว่ามาตรฐาน และทำงานร่วมกับผู้ผลิตเพื่อพัฒนาคุณภาพเมล็ดกาแฟอย่างต่อเนื่อง
การชงกาแฟที่ร้านก็นับเป็นอีกจุดเด่น บาริสต้าชงตามออเดอร์ทีละแก้ว ต้องใช้เวลาและความตั้งใจ บรรยากาศร้านมักเรียบง่าย เน้นแสงธรรมชาติและพื้นที่ว่าง เพื่อให้ลูกค้าโฟกัสที่รสชาติของกาแฟที่มีเอกลักษณ์ต่างกัน ต่างจากเชนใหญ่ที่เน้นความรวดเร็วและรสชาติมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก กล่าวได้ว่า Blue Bottle ให้ความสำคัญกับช่วงเวลาของเมล็ดกาแฟแต่ละล็อต และลูกค้าก็ยินดีที่จะรอเพื่อได้กาแฟแก้วที่ดีที่สุด
การขยายสาขาสู่ต่างประเทศ
จากร้านเล็ก ๆ ในแคลิฟอร์เนีย Blue Bottle ขยายไปนิวยอร์กและเมืองใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ก่อนเปิดสาขาแรกในต่างประเทศที่กรุงโตเกียว ปี ค.ศ.2015 เพราะ James Freeman ชื่นชอบวัฒนธรรมการชงกาแฟแบบญี่ปุ่นที่พิถีพิถัน รวมทั้งบรรยากาศที่เรียบง่าย ไม่วุ่นวาย ซึ่งเป็นวัฒนธรรมร้านกาแฟดั้งเดิมของญี่ปุ่น ที่เรียกว่า "Kissaten"
ต่อมาเปิดสาขาที่เกาหลีใต้ (2019), ฮ่องกง (2020), จีนแผ่นดินใหญ่ (2022) และสิงคโปร์ (2025) โดยปัจจุบันมีสาขากว่าร้อยแห่งทั่วโลก (ส่วนใหญ่อยู่ในสหรัฐอเมริกากับญี่ปุ่น)
กาแฟขวดสีฟ้าเดินทางมาถึงประเทศไทย
หลังจากมีกระแสข่าวมานาน ในปี 2026 "Blue Bottle” สาขาแรกในไทยจะเปิดที่ เซ็นทรัล พาร์ค (ชั้น 1 ใกล้ลาน Sky Hall) ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคมนี้
ตามด้วยสาขาที่ เอ็มควอเทียร์ด้วยรูปแบบ Flagship Store มีขนาดกว่า 200 ตารางเมตร ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม โดยไทยกลายเป็นประเทศลำดับที่ 7 ที่ Blue Bottle เข้ามาเปิดร้าน