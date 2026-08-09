กรมศิลป์ เพิ่มรอบการแสดงโขน "รามเกียรติ์" เปิดจองบัตร 11 ส.ค.นี้

กรมศิลปากร เปิดการแสดงโขนรอบพิเศษ เรื่องรามเกียรติ์ ตอน “ศรพรหมาศ” ผ่านการบรรเลงประกอบการแสดงโดย วงออร์เคสตรา และวงปี่พาทย์ ถ่ายทอดเรื่องราวจากวรรณคดีไทยอย่างวิจิตรตระการตา
โดยเปิดรอบการแสดงเพิ่มเติม ในวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2569 เวลา 14.00 น. บัตรเข้าชมมี 5 ราคา ได้แก่ 400, 300, 200, 150 และ 100 บาท เริ่มจำหน่ายบัตร วันที่ 11 สิงหาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
โดยจองบัตรที่นั่งผ่านช่องทางออนไลน์ https://ntt.finearts.go.th (ทั้งนี้ ต้องสมัครเป็นสมาชิกของโรงละครแห่งชาติก่อนซื้อบัตรชมการแสดง) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร. 0 2221 6532, 0 2221 1342
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