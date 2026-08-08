“กรุงเทพฯ เกาะสมุย และพัทยา” ติดอันดับเมืองยอดนิยมช่วงฤดูร้อนที่ชาวยุโรปสนใจ

อโกด้าเผยชาวยุโรปสนใจเดินทางสู่เอเชียในช่วงฤดูร้อนปี พ.ศ. 2569 ชี้ “กรุงเทพฯ เกาะสมุย และพัทยา” ติดอันดับ 5 เมืองยอดนิยม แสดงให้เห็นถึงความน่าสนใจของญี่ปุ่นที่มีต่อนักเดินทางชาวยุโรปอย่างต่อเนื่อง
อโกด้า แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว เผยอันดับความสนใจด้านการเดินทางของชาวยุโรปสู่เอเชีย โดยอ้างอิงจากข้อมูลการค้นหาที่พักบนแพลตฟอร์มอโกด้าระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569 สำหรับการเดินทางในช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ซึ่งสำหรับชาวยุโรปแล้ว เดือนกรกฎาคมและสิงหาคมถือเป็นช่วงพีคของฤดูร้อนและฤดูกาลท่องเที่ยวสำคัญ เนื่องจากเป็นช่วงปิดเทอมและสามารถเดินทางกันแบบครอบครัว
สำหรับปีนี้เมืองหลัก ๆ ของไทยถึง 3 เมืองติดอันดับท็อป 5 จุดหมายปลายทางยอดนิยมของภูมิภาค โดยกรุงเทพฯ ครองอันดับหนึ่ง เกาะสมุยเลื่อนขึ้นมาจากอันดับที่ 4 ในปีก่อนหน้า ขึ้นมาอยู่อันดับ 3 ส่วนพัทยาติดอันดับ 5 ในปีนี้
ทั้งนี้บาหลียังคงครองอันดับที่ 2 เป็นปีที่สองติดต่อกัน ส่วนโตเกียวคว้าอันดับ 4 แสดงให้เห็นถึงความน่าสนใจของญี่ปุ่นที่มีต่อนักเดินทางชาวยุโรปอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลนี้อ้างอิงจากการค้นหาที่พักบนแพลตฟอร์มอโกด้าของนักเดินทางชาวยุโรปที่วางแผนเข้าพักในเอเชียช่วงฤดูร้อน โดยประเทศไทยครองอันดับหนึ่งเป็นปีที่สองติดต่อกัน แสดงถึงการเป็นจุดหมายปลายทางฤดูร้อนในเอเชียที่ชาวยุโรปให้ความสนใจมากที่สุด อินโดนีเซียเลื่อนจากอันดับ 3 ขึ้นมาอยู่อันดับ 2 สะท้อนความนิยมของบาหลีในระดับโลก รวมไปถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นต่อหมู่เกาะอื่น ๆ ของอินโดนีเซียอีกด้วย ญี่ปุ่นยังคงติดอยู่ใน 3 อันดับแรก และดึงดูดความสนใจจากนักเดินทางชาวยุโรปได้อย่างต่อเนื่อง เวียดนามขยับจากอันดับ 5 ขึ้นมาอยู่อันดับ 4 สะท้อนบทบาทที่เพิ่มขึ้นในฐานะจุดหมายปลายทางที่ต้องไปเยือน ส่วนมาเลเซียปิดท้ายที่อันดับ 5 สำหรับจุดหมายปลายทางยอดนิยมของภูมิภาคนี้
นักเดินทางจาก เยอรมนี ฝรั่งเศส และเนเธอร์แลนด์ ครอง 3 อันดับแรกของนักเดินทางที่ค้นหาประเทศไทยในช่วงฤดูร้อนเป็นปีที่สองติดต่อกัน ส่วนสเปนและอิตาลีติดอันดับ 5 ประจำปี พ.ศ. 2569
หากพิจารณาจาก 20 อันดับจุดหมายปลายทางยอดนิยม อินเดียมีอัตราการเติบโตของยอดค้นหาจากนักเดินทางชาวยุโรปมากถึง 14% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา นับว่าสูงที่สุดในภูมิภาค ตามมาด้วยเกาหลีใต้ที่ 13% และเวียดนามที่ 12% โดยทั้งสามประเทศนี้ถือเป็นประเทศที่มีการเติบโตมากที่สุดของภูมิภาคในแง่ความสนใจด้านการเดินทางช่วงฤดูร้อนของชาวยุโรป สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับแผนการเดินทางที่หลากหลายนอกเหนือจากจุดหมายปลายทางยอดนิยมหลัก ๆ ของเอเชีย
นางสาวอรรคพร รอดคง ผู้อำนวยการประจำประเทศไทยและอินโดจีนของอโกด้า กล่าวว่า "นักเดินทางชาวยุโรปได้ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรการเดินทางประจำปีไปแล้ว เห็นได้จากการที่ประเทศไทยครองอันดับหนึ่งเป็นปีที่สองติดต่อกัน ด้วยประเทศต้นทางที่ใกล้เคียงเดิมและมีเมืองในไทยถึง 3 เมืองติดท็อป 5 เผยให้เห็นถึงความสนใจที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มากกว่าเป็นเพียงกระแสความนิยมชั่วขณะ และการที่กรุงเทพฯ เกาะสมุย และพัทยาติดอันดับยอดนิยมพร้อมกัน ยังแสดงให้เห็นว่าความน่าสนใจของประเทศไทยไม่ได้มาจากประสบการณ์แบบใดแบบหนึ่ง แต่เป็นประเทศที่มีเสน่ห์หลากหลายให้นักเดินทางได้ค้นหา ที่อโกด้าเรารู้สึกยินดีที่ได้ช่วยให้นักเดินทางค้นพบเอเชียในแบบฉบับของตัวเอง ไม่ว่าจุดหมายปลายทางนั้นจะเป็นที่ใดก็ตาม"
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