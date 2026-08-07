“กรมศิลป์" จัดกิจกรรม ‘รากนครา มรรคาแห่งรัตนโกสินทร์’ น้อมรำลึกสมเด็จพระพันปีหลวง

กรมศิลปากรจัดกิจกรรม “รากนครา มรรคาแห่งรัตนโกสินทร์” น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2569 กรมศิลปากรได้จัดกิจกรรม “รากนครา มรรคาแห่งรัตนโกสินทร์” น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษา สร้างสรรค์ ส่งเสริม และสืบสานมรดกศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่เพื่อเป็นเกียรติภูมิของชาติ
อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า กรมศิลปากรได้จัดกิจกรรม “รากนครา มรรคาแห่งรัตนโกสินทร์”
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรม โดยเชี่อมโยงแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ เริ่มเส้นทางจากอาคารกรมศิลปากรเดิม บริเวณสนามหลวง ซึ่งยังคงความงดงามของคุณค่าโบราณสถานสถาปัตยกรรมทรงยุโรป และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ จากนั้นเยี่ยมชมอาคารถาวรวัตถุ หรือตึกแดง ซึ่งออกแบบโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ จัดแสดงตู้พระธรรม มรดกล้ำค่าของไทย นิทรรศการพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ 5 ก่อนจะเข้าชมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ชิ้นเยี่ยมที่เป็นมรดกของแผ่นดินไทยในแต่ละยุคสมัย ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และชมนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “สยามพัสตราภรณ์พิไล เทิดไท้พระพันปีฯ” ซึ่งกรมศิลปากรจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอด พัฒนา และเผยแพร่งานประณีตศิลป์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ให้เป็นสมบัติศิลป์อันงดงามและทรงคุณค่าคู่แผ่นดินไทยอย่างยั่งยืน
โดยนิทรรศการฯ นำเสนอความรู้เกี่ยวกับผ้าและสิ่งทออันงดงามของไทย โดยเฉพาะผ้าทอมือชิ้นเยี่ยมแบบต่าง ๆ ของแต่ละภูมิภาค ซึ่งคัดเลือกจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค คลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และสำนักหอสมุดแห่งชาติ รวมจำนวน 111 รายการ มาจัดแสดง อาทิ ผ้าสมปักปูม ผ้าซิ่นทิวมุกจกดาว ผ้าซิ่นเชียงแสน ผ้าซิ่นหมี่ตาต่อตีนจก ผ้าจวนตานี แบ่งหัวข้อการจัดแสดงออกเป็น 1. กว่าจะเป็นผ้าทอ เล่าความเป็นมาของผืนผ้าจากฝีมือมนุษย์ นับแต่อดีตผ่านหลักฐานทางประวัติศาสตร์ อาทิ แวดินเผา ลูกกลิ้งดินเผา 2. กระสวย หูก กี่ วิถีการทอ 3. ชาติพันธุ์ภูษาภรณ์ 4. ภูษิตศรัทธา อาทิ ผ้าห่อคัมภีร์ ผ้าที่ใช้ประกอบในพิธีกรรมต่างๆ เสื้อยันต์หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก และ 5. สืบทอดสยามวัตถา ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ กำหนดเปิดให้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2569 ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวอีกว่า เส้นทางดังกล่าวยังรวมไปถึงโรงละครแห่งชาติ สถานที่จัดการ
แสดงนาฏศิลป์และดนตรีของชาติมากว่า 60 ปี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า และวัดบวรสถานสุทธาวาส หรือวัดพระแก้ววังหน้า นับเป็นเส้นทางแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การเยี่ยมชม ถือเป็นต้นกำเนิดของชีวิตชาวบางกอกอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ สำนักการสังคีต ได้จัดการแสดงนาฏศิลป์และดนตรี รายการ “ยลสังคีตศิลป์ถิ่นโรงละครแห่งชาติ” ในวันที่ 12 สิงหาคม 2569 เวลา 14.00 น. ณ โรงละครแห่งชาติ รายการแสดงประกอบด้วยการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวม เพลงโหมโรงศรีสมเด็จ การแสดงชุด “สำนึกพระคุณกรุณา สองนางฟ้าประชาไทย” ระบำจตุรทิศวิจิตรไทยอาภรณ์ (ระบำผ้าไทย 4 ภาค) การบรรเลงและขับร้องวงปี่พาทย์มอญ การขับร้องเพลงวอนแฟนเพลง โดย นายปกรณ์ พรพิสุทธิ์ ศิลปินแห่งชาติ การแสดงชุด “มอญใต้พระบรมโพธิสมภาร” การบรรเลงและขับร้องดนตรีสากล และการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอนศรพรหมาศ บรรเลงโดยวงออร์เคสตราและวงปี่พาทย์ ซึ่งบัตรเข้าชมการแสดงถูกจองเต็มทุกที่นั่งแล้ว กรมศิลปากรจึงเปิดรอบการแสดงเพิ่มเติมในวันที่ 23 สิงหาคม 2569 เวลา 14.00 น. บัตรราคา 400, 300, 200, 150, 100 บาท เริ่มจำหน่ายบัตรวันที่ 11 สิงหาคม 2569 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป โดยจองบัตรที่นั่งผ่านช่องทางออนไลน์ https://ntt.finearts.go.th (ทั้งนี้ ต้องสมัครเป็นสมาชิกของโรงละครแห่งชาติก่อนซื้อบัตรชมการแสดง) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร. 0 2221 6532, 0 2221 1342
ขอเชิญประชาชนผู้สนใจร่วมกิจกรรม “รากนครา มรรคาแห่งรัตนโกสินทร์” เดินทางตามรอยมรดกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2569 เพื่อร่วมสืบสาน สนับสนุน และอนุรักษ์ให้มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติดำรงอยู่คู่สังคมไทย ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
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