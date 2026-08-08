อัปเดต “ดอกหงอนนาค” ภูสอยดาว อวดโฉมสะพรั่งกลางฤดูฝน

เข้าสู่ช่วงกลางฤดูฝน “ดอกหงอนนาค” บนลานสนภูสอยดาว ภายในอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลิบานอวดสีสันสวยงาม
อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว เผยภาพอัปเดตของดอกหงอนนาคที่กำลังเบ่งบานเต็มลานสน ท่ามกลางผืนป่าสนสามใบและทุ่งหญ้ากว้าง กลายเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้รักธรรมชาติให้เดินทางมาสัมผัสความงดงามของธรรมชาติในช่วงฤดูฝน
ลานสนภูสอยดาวได้รับการกล่าวขานว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ทุ่งดอกหงอนนาคที่มีความสวยงามโดดเด่นของประเทศไทย โดยพื้นที่โดยรอบเป็นป่าสนสามใบผืนใหญ่ สลับกับทุ่งหญ้าและดอกไม้ป่านานาชนิด ซึ่งจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเบ่งบานตามฤดูกาล
ไฮไลต์สำคัญในช่วงฤดูฝนคือ “ดอกหงอนนาค” ดอกไม้ป่าสีม่วงอมชมพูที่พร้อมใจกันบานสะพรั่งตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมไปจนถึงปลายเดือนกันยายน โดยมักมีความสวยงามเต็มที่ในช่วงประมาณเดือนสิงหาคมถึงกันยายน ทั้งนี้ ช่วงเวลาการออกดอกอาจแตกต่างกันไปในแต่ละปี ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและปริมาณฝน
นอกจากความงดงามของทุ่งดอกหงอนนาคแล้ว ลานสนภูสอยดาวยังเป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสความสมบูรณ์ของผืนป่า สูดอากาศบริสุทธิ์ และชมทิวทัศน์ธรรมชาติท่ามกลางสายหมอกและบรรยากาศเย็นสบายในช่วงฤดูฝน
สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและกำลังมองหาจุดหมายปลายทางในช่วงฤดูฝน “ลานสนภูสอยดาว” คืออีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาด โดยเฉพาะในช่วงที่ทุ่งดอกหงอนนาคกำลังเบ่งบาน เติมสีสันให้ผืนป่ากลายเป็นภาพความงดงามที่เกิดขึ้นเพียงช่วงเวลาหนึ่งของปี
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