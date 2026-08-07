“สิมิลัน” แดนสวรรค์แห่งทะเลใต้ อดีตเปิดให้นอนบนเกาะได้ ปัจจุบันเปิดให้เที่ยวแบบวันเดย์ทริป

จากกรณี นายวีระ ธีรภัทรานนท์ สื่อมวลชนอาวุโสที่คนรู้จักกันดีในชื่อ “วีระ ธีรภัทร” ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ได้อภิปรายตำหนิคุณภาพและบริการบ้านพักของอุทยานแห่งชาติ ว่ามีคุณภาพในระดับ “เลวทรามมาก” โดยยกประสบการณ์ตรงของตนเองมาเล่าให้ฟัง เมื่อครั้งไปเยือนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันเมื่อ 4 ปีที่แล้ว (ปี 2565)
ก่อนที่ภายหลังนายวีระจะออกมาหงายการ์ดยอมรับ ว่า ตนมีความทรงจำคลาดเคลื่อน พร้อมระบุว่า การเดินทางไปพักที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันของตนน่าจะเกิดขึ้นในช่วงปี 2559-2560 ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่ทางอุทยานฯ จะประกาศยกเลิกให้มีการพักค้างแรมบนเกาะ ในปี 2561
หลังเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไป ได้กลายเป็นดราม่าร้อนแรงบนโลกโซเชียล พร้อมกับทำให้ชาวเน็ตเสียงแตกเป็น 2 ฝั่ง เลือกถือหางกันคนละข้าง
นอกจากนี้ยังพลอยทำให้ใครหลาย ๆ คน หันมาสนใจเรื่องราวของ “อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน” ที่มาของเรื่องกันเป็นจำนวนมาก
ดังนั้นเราจึงขอพาไปรู้จักกับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันที่นอกจากจะเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองไทยแล้ว ยังเป็นสถานที่ดำน้ำที่มีโลกใต้ทะเลสวยงามขึ้นชื่อติดอันดับโลกเลยทีเดียว
“เกาะสิมิลัน” ชื่อนี้มาจากภาษายาวี โดยคำว่า สิมิลัน หมายถึง เกาะทั้ง 9 เกาะ อันเป็นที่มาของหมู่เกาะสิมิลัน ซึ่งปัจจุบันมีอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันเป็นผู้ดูแล หมู่เกาะสิมิลัน ประกอบด้วย เกาะหนึ่ง(หูยง) เกาะสอง(ปายัง) เกาะสาม(ปาหยัน) เกาะสี่(เมียง) เกาะห้า เกาะหก(ปายู) เกาะเจ็ด(หินปูซาร์) เกาะแปด(สิมิลัน) และเกาะเก้า(บางู)
ต่อมากรมอุทยานฯ ได้มีการผนวกรวมอีก 2 เกาะ ที่อยู่ในน่านน้ำละแวกเดียวกันเพิ่มเข้าไป คือ เกาะบอน และ เกาะตาชัย
สำหรับจุดท่องเที่ยวไฮไลท์สำคัญของหมู่เกาะสิมิลันในปัจจุบัน มี 2 เกาะ หลัก ๆ ได้แก่ เกาะแปด และ เกาะสี่
เกาะแปดหรือเกาะสิมิลัน เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของหมู่เกาะสิมิลัน มีไฮไลต์สำคัญคือ “หินเรือใบ” ที่ตั้งตระหง่านโดดเด่นในบริเวณ “อ่าวเกือก” อ่าวชื่อดังที่มีความสวยงามติดระดับโลก สามารถคว้าอันดับ 10 ชายหาดที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2026 (World’s 50 Best Beaches 2026) มาครอง ตอกย้ำความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศของเกาะแห่งนี้
“อ่าวเกือก” หรือ Donald Duck Bay ตั้งอยู่ด้านหน้าเกาะแปด มีแนวชายหาดหน้าทอดตัวโค้งยาว พื้นทรายละเอียดยิบขาวเนียน น้ำทะเลสวยใสแจ๋ว มองเห็นปลาแหวกว่าย
รวมถึงมี “หินเรือใบ” ตั้งตระหง่านโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์ของหมู่เกาะแห่งนี้อยู่ริมหน้าผา
บนที่ตั้งหินเรือใบเป็นจุดชมวิว นักท่องเที่ยวเมื่อขึ้นไปบนนั้นสามารถมองวิวทิวทัศน์ของเกาะแปด และทะเลอันดามันได้อย่างสวยงามกว้างไกล อีกทั้งยังสามารถมองเห็นถึงความแตกต่างของสีน้ำทะเลช่วงตื้นกับช่วงลึกอย่างชัดเจน
ส่วนเกาะเมียง หรือ เกาะสี่ มีจุดท่องเที่ยวสำคัญ คือ “หาดเจ้าหญิง” และ “หาดเล็ก” รวมถึงเป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ที่ สล.1 (เกาะเมียง) ที่มีทั้งร้านค้าสวัสดิการของอุทยานฯ หน่วยรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือพังงา และหน่วยช่วยเหลือพยาบาล
หาดเจ้าหญิง เป็นหาดหน้าเกาะเมียงมีหาดทรายขาวละเอียดยาวประมาณ 400 เมตร นับเป็นทรายขาวสวยมากที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองไทย น้ำทะเลสีฟ้า เป็นจุดลงเล่นน้ำและดำน้ำตื้น มีปะการังกระจายอยู่เป็นกลุ่มต่อเนื่องไปถึงแนวโขดหิน
ส่วนหาดเล็ก ที่เป็นหาดอยู่ทางด้านตะวันออกของเกาะ สามารถเดินจากหาดเจ้าหญิงตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทาง 300 เมตร เป็นป่าดิบชื้น
ระหว่างทางหากโชคดีก็จะพบกับปูไก่ ปูเจ้าถิ่นของหมู่เกาะสิมิลัน และบริเวณหาดเล็กนี้ยังมีแนวปะการังขนาดเล็กกระจายเป็นหย่อม ๆ มีปลาทะเลสวยงามตามแนวปะการัง
ในอดีต อช.หมู่เกาะสิมิลัน เคยเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถนอนพักค้างแรมบนเกาะเมียงได้ เพื่อสัมผัสกับบรรยากาศคืบก็ทะเลศอกก็ทะเลอย่างใกล้ชิด โดยทาง อช.หมู่เกาะสิมิลัน มีทั้งบ้านพักและเต็นท์ไว้ให้บริการแบบจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว
สมัยนั้นใครที่ไปเที่ยว อช.สิมิลัน แล้วได้นอนบ้านพักอุทยานฯ นี่ถือว่าหรูมาก เพราะจองยากมาก (พร้อมกับมีเสียงร่ำลือว่าพวก บ.ทัวร์ V.I.P.แย่งนักท่องเที่ยวทั่วไปจองหมด)
ต่อมาในปี พ.ศ. 2561 ในสมัยที่ “นายธัญญา เนติธรรมกุล” เป็นอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีการออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปิดการพักค้างแรมในเขตอุทยานฯหมู่เกาะสิมิลัน หรือการยกเลิกการพักค้างคืนบนเกาะเมียง โดยทางกรมอุทยานฯ ได้กำหนดรูปแบบการท่องเที่ยวในเขต อช. หมู่เกาะสิมิลัน เป็นแบบ ไป-กลับ หรือ วันเดย์ทริป (One Day Trip) มาจนถึงปัจจุบัน
ทั้งนี้ทางกรมอุทยานฯ ให้เหตุผลว่า เนื่องจากที่ผ่านมา การท่องเที่ยวแบบพักค้างแรมในเขต อช.หมู่เกาะสิมิลัน ก่อให้เกิดน้ำเสีย ซึ่งสร้างความเสียหายต่อ ปะการัง สัตว์น้ำ และ ระบบนิเวศ ในเขตอุทยานฯ
นอกจากนี้กรมอุทยานฯ ยังจำกัดนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว อช.หมู่เกาะสิมิลัน แบบไป-กลับ ไว้ที่ 3,850 คนต่อวัน โดยแยกเป็นดำน้ำลึกรับได้ 525 คนต่อวัน และท่องเที่ยวชายหาดและดำน้ำตื้น 3,325 คนต่อวัน รวมถึงไม่อนุญาตให้เรือที่มีขนาดบรรทุกเกิน 100 คน แล่นเข้าไปในเขต อช.หมู่เกาะสิมิลันอีกด้วย
ด้าน นายศศิน เฉลิมลาภ นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและนักวิชาการ อดีตประธานและเลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ที่ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแสดงความเห็นตอบโต้นายวีระ ก็ได้กล่าวถึงกรณีนี้ ว่า
...“อช.สิมิลัน เป็น One Day Trip มาตั้งนานแล้วเพื่อแก้ปัญหา นักท่องเที่ยวเยอะ ขยะเยอะ มีหนูเยอะ ถ้าเปิดให้พัก นี่เป็นมาตรการตั้งเจ็ดแปดปีที่แล้ว แสดงว่ามีการทำอะไรผิดแล้วไม่เตี๊ยมให้ดีกับ อ.วีระ
นอกจากนี้ การกล่าวว่าน้ำก็ไม่พอ น้ำร้อนก็ไม่มีในที่พักบนเกาะไกลฝั่งแบบสิมิลันนี่ มันเกินไปหน่อยนะ ยิ่งเรื่องอินเตอร์เนตไม่มีนี่ ผมว่าเกินไปเยอะนะ สิมิลันนี่กลางทะเลนะครับ และเป็นพื้นที่อนุรักษ์ แม้จะเป็นโซนบริการ อาจารย์คงไม่รู้เรื่องอะไรแบบนี้เพราะเคยบอกว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องหมูหมา กาไก่ ซึ่งสะท้อนพื้นฐานของอาจารย์ ว่ารู้เรื่องอะไรแบบนี้แค่ไหน
เรื่องอาจารย์พูดมานี่ผมไม่ติดใจอะไร ผมสงสัยว่า ใครพาไป ใครอนุญาต มากกว่า”...
สำหรับ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา ทุก ๆ ปี อช.หมู่เกาะสิมิลัน จะเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม-15 พฤษภาคม
ทั้งนี้นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยว อช.หมู่เกาะสิมิลัน หรืออุทยานแห่งชาติอื่น ๆ ทั่วไทย ที่สามารถพักค้างแรมได้ ต้องระลึกไว้ว่า เรากำลังมาท่องเที่ยวสถานที่ธรรมชาติในผืนป่าอนุรักษ์ ที่ไม่ได้รุ่มรวยความสะดวกสบาย ไม่เหมือนกับการไปพักผ่อนในโรงแรม-รีสอร์ตหรู 4-5 ดาว
นอกจากนี้ยังต้องพึงระลึกไว้เสมอว่า โลกไม่ได้หมุนรอบตัวเรา