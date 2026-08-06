วีระ แจงจำเวลาผิดเอง ประเด็นเข้าพักอุทยานฯ ขอร้องเลิกตั้งสอบหัวหน้า อช.สิมิลันฯ

"ผมเข้าใจผิดเอง" วีระ ขอโทษ ขออภัยและเสียใจ เรื่องช่วงเวลาการเข้าพักหมู่เกาะสิมิลัน ขอร้องอธิบดีกรมอุทยานฯ เลิกตั้งกรรมการสอบ แจงพูดไปเพราะเจตนาดีต้องการให้ปรับปรุงอุทยาน
วันนี้ที่อาคารรัฐสภา ในการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570
ตอนหนึ่ง นายวีระ ธีระภัทรานนท์ ในฐานะกรรมาธิการ ได้ชี้แจงถึงประเด็นเรื่องอภิปรายคุณภาพบ้านพัก การบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ และ "ช่วงเวลา" ในการเข้าพักที่หมู่เกาะสิมิลัน จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคม
นายวีระ กล่าวว่า มีเรื่องไม่สบายใจ เมื่อวานนี้ที่พูดถึงอุทยานแห่งชาติสิมิลัน ได้พูดคุยกับอธิบดีกรมอุทยาน ว่าเป็นความเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนซึ่งเป็นความเข้าใจผิดของตนเอง
“ผมไปพักแรมที่เกาะสิมิลัน ผมจำปีไม่ได้ ตามประสาคนแก่ จึงพูดว่า 4-5 ปี เมื่อไปเช็กแล้ว น่าจะไปพักค้างคืน ไม่ปี 2559 ก็ 2560 ก่อนที่จะมีการปิดพักค้างแรม จึงขอโทษทางท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิมิลัน
"หากใครได้ดูถ่ายทอดสด ได้ชี้แจงกับอธิบดีเรียบร้อยแล้ว หากทำผิดยินดีแก้ไขและเยียวยาให้ อย่าไปคิดว่าผมทำอะไรเป็นพิเศษ อยากขอโทษกรมอุทยานเรื่องข้อมูลเข้าพัก ที่ไปเข้าพักจริง แต่น่าจะเป็น 2559 เมื่อวานนี้ได้รับหนังสือชี้แจงจากหัวหน้าอุทยานเกาะสิมิลัน และได้สอบถามคนที่ไปเที่ยวด้วยกัน ก็ไม่แน่ใจเรื่องปี แต่ตอนไปพักยังเปิดให้เข้าพัก"
นายวีระ ขอโทษ และขอเรียนไปถึงอธิบดีว่าไม่ต้องตั้งกรรมการสอบเพราะเป็นข้อเท็จจริงที่ผิดพลาดมาจากตนเอง
"ผมต้องขออภัยและเสียใจ แต่ว่าวัตถุประสงค์จริงๆ เมื่อผมพูดสด และมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน เมื่อมีข้อผิดพลาด โดยนิสัย ถ้าข้อเท็จจริงผิด ผมจะต้องแก้ไข ไม่ได้หลบหนี”
นายวีระ กล่าวเพิ่มเติมว่าสิ่งที่อยากจะบอกคือสภาพที่พักบนอุทยานมีที่ดี และน่าไปหลายที่ แต่ที่ที่คิดว่าควรปรับปรุงแก้ไข คือที่พักอุทยานที่เป็นน้ำตกและเป็นทะเล อยากให้มีการปรับปรุงให้สะดวกสบาย และมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะให้เอกชนเข้าไปจัดการที่พักหรือบริการให้น้ำ ไฟ อินเตอร์เน็ตไม่ขาด โดยอธิบดี ได้กล่าวกับว่ามีโครงการนำร่องจะทำ 4 ที่ในแต่ละภาค แต่ติดขัดเรื่องข้อกฎหมาย เรื่องระเบียบ จึงต้องมีนโยบายของทางรัฐบาล
“ไม่ใช่ขอโทษ ผมขออภัยอย่างรุนแรง จะให้ผมแก้ไขเยียวยาอะไรก็ตามสบาย และขอร้องทางอธิบดี เลิกตั้งสอบหัวหน้าอุทยานสิมิลัน เพราะไม่ใช่ความผิดของท่าน
"ตอนที่ท่านไปเขาปิดเรียบร้อยแล้ว แต่ข้อเท็จจริงผมผิดพลาดเอง หากตั้งกรรมการสอบควรยกเลิกคำสั่งนั้นซะ ผมย้ำอีกที ผมเสียใจกับการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดของผม แต่ผมทำด้วยเจตนาดี
"ความต้องการจริงๆ คืออยากต้องการให้มีการปรับปรุงอุทยาน หากไปพาดพิงบางเรื่อง ทำให้เกิดความเสียหายกับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ผมต้องขอโทษและขออภัย ขอเเสดงความเสียใจอย่างยิ่งยวดเลย ต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบ ถ้าจะให้ผมทำอะไรได้มากกว่านี้ ผมยินดีนะครับ”
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