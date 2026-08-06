Bakery Hut ขนมไหว้พระจันทร์ ย่านบางรัก มาพร้อมสูตรความอร่อยที่คิดแตกต่าง ไม่เหมือนใครกว่า 100 ไส้ มากที่สุดในไทย หาทานได้ที่นี่ที่เดียว

ในช่วงเดือนกันยายน ที่กำลังจะมาถึงในปีนี้ ก็จะเป็นช่วงเวลาของเทศกาลมงคลอย่างเทศกาล “ขนมไหว้พระจันทร์” แน่นอนว่าหลายๆ ท่านก็คงจะกำลังมองหาร้านขนมไหว้พระจันทร์เพื่อมอบเป็นของฝากให้ผู้ใหญ่และคนที่เรารักกันแล้วใช่มั้ย วันนี้ จะมาแนะนำร้านขนมไหว้พระจันทร์และขนมมงคลอย่างร้าน “Bakery Hut” ที่เป็นร้านขนมไหว้พระจันทร์ระดับพรีเมียมที่มีคอนเซปต์ที่จะคัดสรรเฉพาะวัตถุดิบชั้นดีเพื่อให้ลูกค้าของทางร้านได้ทานของที่ดีที่สุดเท่านั้น
Bakery Hut ขนมไหว้พระจันทร์
จุดเริ่มต้นจากการที่ คุณพรนรินทร์ สัตยาพันธุ์ หรือ “คุณหนู” ไม่อยากให้สูตรขนมมงคลหายไปจากครอบครัว คุณหนู จึงได้มีความตั้งใจที่สืบทอดขนมไหว้พระจันทร์ที่มีสูตรและรสชาติที่หาทานที่ไหนไม่ได้ นอกจากนี้ยังถ่ายทอดให้ลูกชายช่วยสานต่อปรับปรุงสูตรจนได้ขนมที่ถูกปากคนรุ่นใหม่มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์อีกด้วย
“Bakery Hut” สืบทอดสูตรลับของครอบครัวมายาวนานกว่า 50 ปี ถือว่าเป็นร้านขนมไหว้พระจันทร์ในรูปแบบ Hand-crafted Mooncakes หรือขนมไหว้พระจันทร์ที่ปั้นสดด้วยมือทุกลูก จุดเด่นของเบเกอรี่ ฮัทต้องบอกว่าอยู่ที่ไส้ของขนมไหว้พระจันทร์ เพราะไส้ของทางร้านมีให้เลือกมากกว่า 100 รสชาติ ที่ผ่านการคิดค้นสูตรใหม่เพื่อไม่ให้เกิดความจำเจ และที่สำคัญทุกปีจะมีการคิดค้นไส้ใหม่ๆที่รับรองว่าไม่สามารถหาทานได้จากร้านไหนแน่นอน
เมนูของทางร้าน
เมนูขนมไหว้พระจันทร์ของ Bakery Hut แต่ละไส้ทางร้านจะเน้นคัดสรรเฉพาะวัตถุดิบที่มีคุณภาพทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ถึงแม้ปัจจุบันจะมีไส้ให้เลือกทานมากมายแต่เบเกอรี่ ฮัทก็ยังมีการพัฒนาไส้ใหม่ๆ ออกมาให้เราได้ทานกันอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี สำหรับปี 2026 นี้ก็มีให้เลือกเพิ่มถึง 2 ไส้ด้วยกัน คือ
- มะยงชิดครีมชีส ความหวานอมเปรี้ยวของมะยงชิด ผสานความนุ่มละมุนของครีมชีสได้อย่างลงตัว ให้รสชาติสดชื่น หอมผลไม้ และมีมิติในทุกคำ
- บลูเบอร์รี่โอรีโอ้ครีมชีส ไส้ครีมชีสเนื้อเนียนเข้ากับความเปรี้ยวหวานของบลูเบอร์รี่ พร้อมเพิ่มสัมผัสกรุบอร่อยจากโอรีโอ้ กลายเป็นรสชาติที่หอมหวาน กลมกล่อม
นอกจากนี้ Bakery Hut ยัง คัดสรรไส้ขนมที่มีความหลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ความชื่นชอบของลูกค้าในทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นไส้รสชาติคลาสสิกที่หลายคนคุ้นเคย หรือไส้สูตรพิเศษที่ผ่านการพัฒนาอย่างพิถีพิถัน ให้รสชาติกลมกล่อม หอม อร่อย และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ไส้ต่างๆ มีการสร้างสรรค์จากวัตถุดิบดั้งเดิมและวัตถุดิบพรีเมียมที่คัดสรรมาแล้ว โดยไส้ขนมที่น่าสนใจของ Bakery Hut ประกอบไปด้วย
- เมลอนญี่ปุ่น : เมลอนเกรดพรีเมียมนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ทานแล้วจะมีความหอมหวานจากเนื้อเมลอนอบแห้งที่ใส่เข้าไปด้วย
- ชาไทย : ไส้ชาไทยเป็นไส้ที่มีความเข้มข้นของชาไทยมาก หวานน้อยและจะติดขมนิดๆ ตามแบบฉบับของชาไทย และมีลูกชิดวัตถุดิบพิเศษที่คัดเกรดมาแล้วเพิ่ม texture ของขนม
- กุหลาบ ลิ้นจี่ เบอร์รี เป็นไส้ที่มีความหอมแบบอบอวลของกุหลาบและลิ้นจี่ซึ่งเข้ากันได้ดีมาก ทานแล้วจะมีรสเปรี้ยวอมหวานของเนื้อลิ้นจี่และเบอร์รีอบแห้งที่ใส่เข้าไปใส่แบบแน่นๆ
- มะม่วงน้ำปลาหวาน มีความเปรี้ยวอมหวานจากเนื้อมะม่วงแก้วขมิ้น ตามมาด้วยความหอมของกุ้งแห้งและน้ำปลาหวาน ปิดท้ายด้วยรสเผ็ดนิดๆ
- เอสเพรสโซ่ลำไยสีทอง ไส้นี้ทานแล้วจะมีความหอมและขมนิดๆ จากกาแฟอราบิก้า และตามมาด้วยความหวานละมุนจากเนื้อลำไยสีทองอบแห้งอีกด้วย
- ส้มยูซุมิยาซากิ ส้มยูซุมิยาซากิเป็นวัตถุดิบหลักที่ทางร้านนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ไส้นี้จะมีรสเปรี้ยวอมหวานและหอมกลิ่นส้มยูซุเป็นพิเศษเพราะทางร้านจะใส่เปลือกส้มเพื่อเพิ่มกลิ่นอโรมาเวลาทานเข้าไปด้วย
- ไส้พีชญี่ปุ่น ทางร้านจะใส่เนื้อพีชญี่ปุ่นมาแบบแน่นๆ เพื่อเพิ่มความหอมและหวานให้กับตัวไส้พีช ใครที่ชอบพีชอยู่แล้วน่าจะถูกใจกับไส้นี้
- องุ่นเคียวโฮ ขนมไหว้พระจันทร์ไส้องุ่นเคียวโฮที่มาพร้อมกลิ่นหอมขององุ่นเคียวโฮแบบจัดเต็ม ทานแล้วจะได้รับความหวานฉ่ำจากองุ่นเคียวโฮที่ทางร้านนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น และยังมีเนื้อองุ่นอบแห้งที่แทรกอยู่ทั่วทั้งชิ้นเลย
- แบล็คทรัฟเฟิลแมคคาเดเมีย แบล็คทรัฟเฟิลพรีเมียมทางร้านนำเข้าจากประเทศอิตาลีโดยเฉพาะ ทานแล้วจะได้ความหอมฟุ้งจากเห็ดแบล็คทรัฟเฟิล มีรสเค็มนิดๆ แบบกลมกล่อม และะยังได้เคี้ยวเพลินกับถั่วแมคคาเดียเมียอีกด้วย
นอกจากไส้ที่มีให้เลือกมากกว่าร้านอื่น Bakery Hut ยังมี Package ให้เลือกหลากหลาย เหมาะแก่การให้เป็นของขวัญมงคลรวมถึง รับผลิต OEM ขนมไหว้พระจันทร์สามารถสั่งลายหน้าขนมเป็นโลโก้ สำหรับบริษัท องค์กร และเจ้าของแบรนด์ที่ต้องการสร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้า โดยสามารถสั่งผลิตลวดลายบนหน้าขนมเป็นโลโก้องค์กร โลโก้บริษัท หรือสัญลักษณ์เฉพาะของแบรนด์ได้ตามความต้องการ รวมถึงสามารถออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ให้พิมพ์โลโก้หรือข้อความพิเศษ เพื่อใช้เป็นของขวัญสำหรับลูกค้าและพนักงาน หรือผลิตเพื่อจำหน่ายภายใต้แบรนด์ของตนเองได้อย่างครบวงจร อีกทั้งผู้ที่สนใจยังสามารถเลือกสั่งซื้อไส้ขนมคุณภาพจาก Bakery Hut เพื่อนำไปต่อยอดการผลิตหรือพัฒนาสินค้าได้เช่นกัน ทำให้ Bakery Hut เป็นมากกว่าร้านเบเกอรี่ แต่ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตขนมที่พร้อมตอบโจทย์ทั้งลูกค้าทั่วไปและภาคธุรกิจอย่างครบครัน
จุดเด่นของร้าน Bakery Hut
1. Bakery Hut เป็นร้านขนมไหว้พระจันทร์ที่ทำมือทุกลูก และมีไส้ขนมให้เลือกทานมากกว่า 100 ไส้ โดยทางร้านจะมีไส้ใหม่ออกมาในทุกๆ เทศกาล
2. ตัวไส้ขนมไหว้พระจันทร์ เป็นวัตถุดิบพรีเมียมที่ทางร้านคัดสรรมาอย่างดี ทั้งผลไม้ที่เลือกใช้เป็นผลไม้สดและผลไม้นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น หรือจะเป็นวัตถุดิบเกรดพรีเมียมอย่างแบล็คทรัฟเฟิลก็จะนำเข้ามาจากประเทศอิตาลี
3. Bakery Hut มีแป้งขนมไหว้พระจันทร์มีทั้งแป้งโบราณและแบบแป้งนุ่ม ที่สำคัญขนมไหว้พระจันทร์ของที่นี่ปราศจากสารกันบูดอีกด้วย
4. ขนมไหว้พระจันทร์ของ Bakery Hut ทุกไส้จะมีรสชาติที่เข้มข้นและไส้แน่นทุกลูก โดยจะมีให้เลือกสั่งซื้อ 2 ขนาดด้วยกัน คือไซซ์ S และ L
5. ขนมของทางร้านเป็นขนมมงคลที่เหมาะกับการมอบให้เป็นของขวัญหรือของฝาก โดยสามารถมอบให้ได้ทุกรุ่นทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ญาติผู้ใหญ่ เพื่อนๆ และคนในครอบครัวตามเทศกาลต่างๆ ได้ เพราะเป็นขนมที่มีความหมายดี เป็นการอวยพรให้ทั้งผู้ให้และผู้รับมีความโชคดี มั่งคั่ง เต็มไปด้วยโชคลาภ มีอายุยืน และมีความเจริญก้าวหน้า
6. ลูกค้าสามารถเลือกแพ็คเกจในการบรรจุขนมได้ด้วย Classic Gift Box & Luxury Limited Edition Gift Box ซึ่งจะมีให้เลือกหลากหลายแบบตามโอกาศการใช้งาน (สามารถบรรจุได้ทั้งจำนวน 4, 8 ชิ้น )
ข้อมูลเพิ่มเติม
1. ร้าน Bakery Hut เปิดบริการจันทร์-เสาร์ (หยุดทุกวันอาทิตย์) เวลา 09.30-18.30 น. (ยกเว้นช่วงเทศกาลเปิดบริการทุกวัน) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 080-424-4868 , 080-424-6848
2. Bakery Hut ยังรับผลิต OEM ขนมไหว้พระจันทร์ สามารถสั่งลายหน้าขนมเป็นโลโก้องค์กรที่ไม่เหมือนใคร รวมถึงกล่องโลโก้บริษัทและองค์กรตามที่ลูกค้าต้องการ บริการจัดส่งถึงผู้รับ/ลูกค้า ทุกออเดอร์ ในพื้นที่กรุงเทพฯ โดย Grab และทุกจังหวัดทั่วประเทศ J&T (ค่าสินค้าไม่รวมค่าจัดส่ง)
3. Bakery Hut รับผลิต OEM สำหรับใครที่ต้องสั่งผลิตเพื่อนำไปจำหน่ายเป็นแบรนด์ของตัวเอง ในช่องทางต่างๆ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 080-424-4868 , 080-424-6848 และ 093-653-2655 Line : @bakeryhut2007
ช่องทางการติดต่อสั่งซื้อ
• Line : @bakeryhut2007
• Facebook : bakeryhutoa
• Instagram : bakeryhutoa
• TikTok : bakeryhut2007
• Tel : 080-424-4868 , 080-424-6848
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• Lazada : คำค้นหา Bakery hut2007
• Robinhood / Grab / Lineman / Shopee Food ค้นหา Bakery Hut สุรวงศ์
การเดินทาง
ร้าน Bakery Hut ตั้งอยู่ซอยพัฒนา ถนนสุรวงศ์ (เข้าซอยห้องที่ 2 ขวามือ) อยู่ติดกับโรงแรม แบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์ ใกล้แยกนเรศ สน.บางรัก สามารถขับรถเข้ามาในซอยสีลม 20 ทะลุมายังถนนสุรวงศ์ และข้ามมาฝั่งโรงแรมแบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์
• รถประจำทางป้ายห้องสมุดเนียลสัน เฮส์ (ห่างจากร้าน 160 เมตร) สายรถประจำทางที่ผ่าน 1, 16, 35, 36, 45, 75, 93, 187
• รถประจำทางวัดแขก (ห่างจากร้าน 500 เมตร) สายรถประจำทางที่ผ่าน 15, 76, 77, 115, 167, 504, 514, 547
• BTS สุรศักดิ์ (ทางออกที่ 3) (ห่างจากร้าน 900 เมตร)
• หน้าร้าน Bakery Hut จะอยู่ในซอยพัฒนา ซึ่งทางเบเกอรี่ฮัท มีการรับผลิตขนมไหว้พระจันทร์สำหรับลูกค้าที่ต้องการปั้มลายหน้าขนมเป็นโลโก้องค์กร รวมถึงกล่องโลโก้บริษัทตามที่ลูกค้าต้องการเพื่อมอบเป็นของขวัญ หรือสำหรับใครที่ต้องสั่งผลิตเพื่อนำไปจำหน่ายเป็นแบรนด์ของตัวเองก็สามารถสั่งได้เช่นเดียวกัน
• สำหรับลูกค้าที่สนใจสั่งผลิตสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 080-424-4868 , 080-424-6848 และ 093-653-2655 Line : @bakeryhut2007