“วีระ” รับจำคลาดเคลื่อน เข้าพัก อช.สิมิลันปี 60 ก่อนปิดเกาะค้างคืน ขอโทษความทรงจำผิดพลาด
ภายหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากกรณีที่นายวีระ ธีรภัทรานนท์ อภิปรายในที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 โดยยกประสบการณ์การเข้าพักในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน หรืออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ เมื่อประมาณ 4 ปีก่อน พร้อมวิจารณ์คุณภาพบ้านพักว่าอยู่ในระดับ "เลวทรามมาก" และเสนอให้ภาครัฐศึกษารูปแบบการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) เพื่อยกระดับการบริการนักท่องเที่ยว
ต่อมา นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง หลังคำอภิปรายของนายวีระระบุว่ามีการเข้าพักค้างแรมที่หมู่เกาะสิมิลันเมื่อราว 4 ปีก่อน ทั้งที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันได้ยกเลิกการพักค้างแรมบนเกาะตั้งแต่ปี 2561 และเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมได้เฉพาะแบบไปเช้า-เย็นกลับ (One-day Trip) เท่านั้น หากพบว่ามีการอนุญาตให้เข้าพักหลังประกาศดังกล่าว อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติฯ
ล่าสุด เมื่อช่วงเช้ามืดวันที่ 6 สิงหาคม 2569 เวลา 04.11 น. นายวีระได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก "Veera Dhirapatranon" ชี้แจงว่า ข้อมูลที่กล่าวในที่ประชุมคลาดเคลื่อนจากความทรงจำ โดยระบุว่า การเดินทางไปพักที่หมู่เกาะสิมิลันเกิดขึ้นในปี 2560 ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ จะประกาศยกเลิกการพักค้างแรมบนเกาะในปี 2561
นายวีระระบุว่า
"แก้ไขเพื่อความถูกต้อง ผมไปหมู่เกาะสิมิลันปี 2560 ก่อนที่ทางราชการจะสั่งปิดเกาะไม่ให้นักท่องเที่ยวพักค้างแรมบนเกาะในปี 2561 ต้องขออภัยที่ความทรงจำคลาดเคลื่อน"
อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 13.00 น. ของวันเดียวกัน ข้อความชี้แจงดังกล่าวได้ถูกลบออกจากเฟซบุ๊ก "Veera Dhirapatranon" แล้ว โดยยังไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติมถึงสาเหตุของการลบโพสต์ดังกล่าว
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