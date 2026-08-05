“ปูนแดงแกงร้อน” โฮมคุกตำรับแม่ ส่งความอร่อยจากเชียงใหม่ถึงเมืองกรุง

ใครชอบอาหารที่กินแล้วอบอุ่นเหมือนได้กินข้าวที่บ้านแม่ ห้ามพลาดร้านนี้ “ปูนแดงแกงร้อน” ร้านดังจากเชียงใหม่ ที่มาเปิดให้ชิมความอร่อยในกรุงเทพฯ แล้ว อาหารสไตล์โฮมคุกกิ้ง มีให้ชิมทั้งอาหารเหนือ กลาง ใต้ อิ่มอร่อยกับอาหารตำรับของแม่ ในบรรยากาศบ้านสุดอบอุ่นย่านสาทร
การได้กินอาหารอร่อยถูกใจ ในบรรยากาศนั่งสบายๆ ได้ผ่อนคลายอารมณ์ นับว่าเป็นอีกหนึ่งมื้ออาหารคุณภาพที่เราได้ใช้เวลาไปกับการเติมพลังให้เต็มอิ่ม แม้จะเป็นใจกลางเมืองที่มีความวุ่นวาย แต่ถ้าหากว่ามีสักมุมที่ซ่อนตัวอยู่ คอยมอบทั้งความอบอุ่น เป็นมุมพักใจ และมีอาหารอร่อยๆ อยู่ด้วย คงจะดีไม่น้อย
และอีกหนึ่งแห่งที่ไม่อยากให้พลาด ถ้าหากว่าคุณต้องการเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศดีๆ พร้อมกับอาหารอร่อยคุ้นลิ้น นั่นคือที่ร้าน “ปูนแดงแกงร้อน” สาขาสาทร ที่ตั้งอยู่ที่บ้านหลังเก่า ในซอยเล็กๆ ย่านสาทร
หากเคยได้ยินชื่อร้านปูนแดงแกงร้อน ที่อยู่ตรงสันกำแพง จ.เชียงใหม่ ที่นี่คือสาขาที่ 2 ที่ส่งตรงความอร่อยมาถึงกรุงเทพฯ (ปัจจุบันร้านมี 3 สาขา คือ เชียงใหม่ สาทร และ บางนา) โดยร้านปูนแดงแกงร้อนที่เชียงใหม่นั้น เริ่มมาจากอยากหาอะไรให้คุณแม่ทำ ประกอบกับเมนูต่างๆ นั้นก็เป็นสูตรของคุณแม่ที่ทำกินกันเองที่บ้านอยู่แล้ว จึงออกมาเป็นร้านอาหารในสไตล์โฮมคุกกิ้ง เหมือนได้ไปกินข้าวบ้านแม่
สำหรับที่สาขาสาทร ก็เหมือนกับยกปูนแดงแกงร้อนจากเชียงใหม่มาไว้ที่นี่ อาหารในร้านก็จะมีทั้งอาหารเหนือ กลาง และใต้ เป็นสูตรจากคุณแม่เช่นกัน ตามเมนูอาหารก็จะมีให้เลือกกว่า 70-80 รายการ และยังจะมีเมนูตามฤดูกาล หรือเมนูใหม่ๆ ที่คุณแม่คิดสูตรออกมาให้ลองชิมด้วย
เริ่มมื้ออร่อยกันด้วยอาหารเหนือ ต้องจัดเป็น ออร์เดิร์ฟเมือง น้ำพริกหนุ่ม (390 บาท++) เสิร์ฟน้ำพริกหนุ่มที่ทางร้านโขลกเองส่งตรงจากเชียงใหม่ มาพร้อมกับผักลวก ไส้อั่วทำเอง แหนม หมูสามชั้นทอด และแคปหมูที่มีทั้งแบบติดมันและไร้มัน
จานต่อไปยังคงเป็นอาหารกินเล่นเพลินๆ หมี่กรอบโบราณ (320 บาท++) เป็นเมนูโบราณที่จัดมาแบบครบเครื่อง หมี่กรอบนำไปผัดคลุกเคล้ากับซอสสูตรของทางร้าน มีส่วนผสมของส้มซ่า ที่ช่วยเพิ่มความเปรี้ยวและกลิ่นหอม ผสมกับกระเทียมโทนดองสับ ด้านบนมีไข่ฝอย และกุ้งทอด จานนี้รสชาติดี เปรี้ยวหวานกลมกล่อม กินเพลินมากๆ
ต่อด้วยเมนูมิชลินจากสาขาเชียงใหม่ กุ้งฝอยคั่วพริกเกลือ (280 บาท++) เป็นกุ้งฝอยจากเชียงใหม่ ใช้เป็นกุ้งนาตัวเล็ก มีเนื้อให้เคี้ยว และจะไม่มีเงี่ยงตำเหงือก แป้งที่ใช้ชุบตัวกุ้งจะมีส่วนผสมของปูนแดงที่ทำเป็นน้ำปูนใส ช่วยให้กุ้งกรอบนานและไม่นิ่ม ไม่อมน้ำมัน ทอดกุ้งเสร็จแล้วก็นำมาคลุกกับพริกกระเทียมทอด ตัวกุ้งจะกรอบและได้รสชาติจากพริกเกลือ
อีกจานที่เป็นเมนูมิชลินจากเชียงใหม่คือ หมูผัดสมหวัง (220 บาท++) ใช้เนื้อหมูส่วนสันนอกนำมาผัดกับเครื่องสามเกลอ ใส่พริกสามสี และสมหวัง (แห้ว) ผัดมาร้อนๆ หอมเครื่องสามเกลอ รสชาติกลมกล่อม กินกับข้าวสวยร้อนๆ เข้ากันดีสุดๆ
ส่วนจานนี้เป็นอาหารใต้ หมึกผัดน้ำดำ (355 บาท++) ที่ต้องใช้หมึกหอมสดๆ นำมาผัดกับน้ำดำจากหมึกที่ต้องผ่านกระบวนการเคี่ยวและปรุงรสอย่างดี โรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวให้หอมๆ จานนี้เป็นเมนูง่ายๆ แต่เน้นความสดของวัตถุดิบ หมึกผัดมาได้เนื้อเด้งแน่นหวาน น้ำดำกลิ่นหอมรสชาติดี
และเมนูที่แนะนำว่าต้องลองชิมให้ได้คือ แกงรัญจวนปลาสลิด (250 บาท++) อาหารไทยภาคกลาง เป็นแกงโบราณที่หากินไม่ง่ายนัก ความโดดเด่นของเมนูนี้คือเครื่องหอมที่มีส่วนผสมหลักจากหอมแดงและกะปิเคย ที่ร้านอื่นๆ อาจจะคล้ายๆ น้ำพริกกะปิเติมน้ำซุปลงไป แต่ที่ร้านปูนแดงแกงร้อน น้ำแกงจะมีความข้นกว่า รสชาติของที่นี่ก็จะคล้ายกับต้มส้มใส่กะปิ มีความเข้มข้นและหอม เครื่องที่ใส่ก็จะมีทั้งกระดูกหมูอ่อนเคี่ยวจนนุ่ม และเนื้อปลาสลิดทอด ใส่มะเขือพวงและใบโหระพาเพิ่มความหอม
นอกจากจานที่ชิมไปแล้ว ที่ร้านยังมีเมนูน่าลองอีกมากมาย เช่น ไข่หงายไข่คว่ำ (220 บาท++) เป็นเมนูพื้นบ้านหากินยากจากภาคเหนือ เชียงดาผัดไข่ (180 บาท++) ผักพื้นบ้านที่เป็นยา ส่งตรงจากเชียงใหม่ กุ้งซอสมะขาม (420 บาท++) ใช้กุ้งตัวใหญ่และซอสรสเปรี้ยวอมหวาน ผัดสดจานต่อจาน หมูฮ้องปูนแดง (420 บาท++) อาหารใต้ที่ต้องตุ๋นหมูนาน 6-8 ชั่วโมง เข้มข้นหอมสามเกลือและสมุนไพรไทย เป็นต้น
ที่ร้านมีบริการรับจัดงานภายในร้าน ชั้นบนสามารถจัดได้ 2 ห้อง ห้องละ 15-20 คน ส่วนชั้นล่างห้องกระจกจัดได้ประมาณ 30 คน
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ร้าน “ปูนแดงแกงร้อน” สาขาสาทร ซอยเชื้อเพลิง 4 (สาทร ซอย 1) แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. มีที่จอดรถหน้าร้าน และที่ซอยไกรสีห์ ห่างจากร้าน 300 เมตร มีรถกอล์ฟรับ-ส่งฟรี แนะนำโทรจองโต๊ะล่วงหน้า โดยเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ร้านเปิดบริการทุกวัน เวลา 10.30-23.00 น. โทร. 09-2258-7824 Facebook : ปูนแดงแกงร้อน Thai Cuisine
ร้านยังมีอีก 2 สาขา คือ
สาขาเชียงใหม่ อยู่ที่ถนนสันกำแพงสายใหม่ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โทร. 08-0287-1666
สาขาบางนา ตั้งอยู่ที่โครงการ The Glass Market ถนนบางนา-ตราด อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทร. 09-3321-4215
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