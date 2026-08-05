เปิดมุมใหม่ฮ่องกง! “Only in Hong Kong” ชวนสัมผัสเสน่ห์แท้จริง

การท่องเที่ยวฮ่องกง (Hong Kong Tourism Board: HKTB)เปิดตัวแคมเปญระดับโลก “Only in Hong Kong”เพื่อถ่ายทอดมิติใหม่ของการท่องเที่ยวฮ่องกง พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ในฐานะ “มหานครแห่งเอเชีย (Asia’s World City)”ซึ่งเปี่ยมด้วยเอกลักษณ์และเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใคร แคมเปญ “Only in Hong Kong”ก้าวข้ามกรอบที่จำกัดฮ่องกงให้เป็นแค่จุดหมายปลายทางธรรมดาๆ โดยเชิญชวนให้นักเดินทางได้มาสัมผัสเมืองผ่านทุกประสบการณ์ที่ร่วมกันถ่ายทอดจิตวิญญาณที่แท้จริงของฮ่องกง พร้อมเปลี่ยนช่วงเวลาธรรมดาให้กลายเป็นประสบการณ์อันน่าประทับใจและความทรงจำที่จะตราตรึงไปอย่างยาวนาน
เมืองที่ไม่ได้แค่มาเที่ยว แต่ให้ใช้ใจสัมผัสทุกประสบการณ์
แคมเปญ“Only in Hong Kong”เชิญชวนนักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลกออกมาสัมผัสฮ่องกง เมืองที่เปี่ยมไปด้วยความแตกต่างอันโดดเด่น ตั้งแต่พลังแห่งมหานครที่มีชีวิตชีวาไปจนถึงธรรมชาติอันเงียบสงบ จากการล่องเรือStar Ferryชมเส้นขอบฟ้า การเดินเขาพร้อมชมวิวตระการตา สนามกีฬาKai Tak Stadiumย่านชุมชนท้องถิ่น วัฒนธรรมการเล่นไพ่นกกระจอก (Mahjong)ชายหาดที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ตลอดจนโรงแรมและบาร์ระดับเวิลด์คลาส ทุกองค์ประกอบล้วนสะท้อนเสน่ห์อันหลากหลายของฮ่องกง และร้อยเรียงเป็นประสบการณ์ที่เป็น“Only in Hong Kong”เท่านั้น
โดยแคมเปญนี้หันหลังให้กับการนำเสนอภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในแบบเดิมๆ ด้วยการบอกเล่าเรื่องราวผ่านบรรยากาศจริง เพื่อสะท้อนเสน่ห์และอัตลักษณ์อันแท้จริงของฮ่องกง
ถ่ายทอดตัวตนของฮ่องกงผ่านDNAของเมือง
แคมเปญ“Only in Hong Kong”ได้แรงบันดาลใจจาก4ดีเอ็นเอหลักที่สะท้อนตัวตนของฮ่องกง ได้แก่ความหลากหลาย (Variety)ความมีชีวิตชีวา (Vibrancy)ความแตกต่างที่ผสานกันอย่างลงตัว (Contrast)และความเป็นเมืองระดับโลก (World-class)
ดีเอ็นเอทั้ง4ด้านนี้ได้ถ่ายทอดผ่านVisual Identityที่โดดเด่น ด้วยการใช้ชุดสี16สีที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสัญลักษณ์และองค์ประกอบอันเป็นที่จดจำของฮ่องกง
• DuklingRed–ถ่ายทอดความสง่างามเหนือกาลเวลาของเรือสำเภาจีน (Junk Boat)ของฮ่องกง
• Red Bean Soup Maroon–แรงบันดาลใจจากซุปถั่วแดงของหวานที่เป็นสัญลักษณ์ของการปิดท้ายมื้ออาหารอย่างมีความสุข
• Egg Lamp Red–สีแดงจากโคมไฟที่ใช้วัดความสดใหม่ของไข่ในตลาดสด สะท้อนสีสันอันเป็นเอกลักษณ์ของวิถีชีวิตชาวฮ่องกง
• Sago Soup Purple–แรงบันดาลใจจากขนมสาคูที่มักเป็นตัวเลือกปิดท้ายอันแสนหวานของค่ำคืนที่น่าประทับใจ
• Bauhinia Pink–สีชมพูของดอกชงโค (Bauhinia)ที่แต่งแต้มความงดงามให้เส้นขอบฟ้าของเมือง
• Kai Tak Stadium Lavender–สื่อถึงมาตรฐานระดับโลกของสนามกีฬาKai Tak Stadiumพร้อมสะท้อนอนาคตที่เต็มไปด้วยศักยภาพ
• PostboxGreen–แรงบันดาลใจจากตู้ไปรษณีย์สีเขียวที่พบเห็นได้ทั่วเมือง สัญลักษณ์ของการให้บริการที่อยู่เคียงข้างผู้คน
• DingDingGreen–สะท้อนความคลาสสิกและความยั่งยืนของรถราง "DingDing"ที่ให้บริการมายาวนานกว่า120ปี
• IslandAzure–สีฟ้าอมเขียวของแนวชายฝั่งยาวกว่า1,180กิโลเมตร ที่เผยให้เห็นอีกด้านของฮ่องกง
• Dolphin Pink–ได้แรงบันดาลใจจากโลมาสีชมพู สัตว์ทะเลหาชมยากที่เป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ของฮ่องกง
• SaltedEgg Yolk–สีเหลืองทองจากไข่แดงเค็ม หนึ่งในวัตถุดิบสำคัญของเมนูซิกเนเจอร์ที่สะท้อนความกลมกล่อมของรสชาติ
• Neon Green–สื่อถึงเมืองที่ไม่เคยหยุดนิ่ง เปี่ยมด้วยพลังและสีสันตลอดทั้งวันทั้งคืน
• Skyline Blue–แรงบันดาลใจจากท้องฟ้าที่บรรจบเส้นขอบฟ้าเหนืออ่าววิกตอเรีย
• Water Bay Blue–สีฟ้าของผืนน้ำในอ่าวและชายฝั่งที่ซัดสาดอย่างอ่อนโยน
• Panda Black & Panda White–สีขาวและดำที่สื่อถึงความน่ารักของลูกแพนด้าคู่แฝด ขวัญใจคนฮ่องกง
สัญลักษณ์ของแคมเปญ (Campaign Wordmark)
หัวใจสำคัญของแคมเปญ“Only in Hong Kong”คือVisual Identityที่โดดเด่น โลโก้ของแคมเปญผสานแรงบันดาลใจจากแสงนีออนที่สาดส่องในยามค่ำคืนบนท้องถนนของฮ่องกง เข้ากับตราประทับลายเซ็นจีนแบบดั้งเดิม (Chinese Signature Seal)ซึ่งสะท้อนการหลอมรวมระหว่างมรดกทางวัฒนธรรมกับพลังและความทันสมัยของเมืองอย่างลงตัว ด้านล่างของโลโก้ยังใช้สโลแกน“Asia’s World City”เพื่อตอกย้ำสถานะของฮ่องกงในฐานะจุดหมายปลายทางระดับโลกที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกเข้าไว้ด้วยกัน
ถ่ายทอดเสน่ห์ของฮ่องกงผ่านบุคลิกอันสดใส
แคมเปญ “Only in Hong Kong”ถ่ายทอดเรื่องราวของเมืองผ่านการเล่นคำที่เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็น อารมณ์ขัน และความสนุกสนาน สะท้อนบุคลิกอันโดดเด่นและสีสันของฮ่องกงได้อย่างมีชีวิตชีวามีการนำข้อความสื่อสารอย่าง“Here, every day is an event”และ“It’s where East meetsbest”มาใช้เพื่อสื่อว่า แม้แต่ช่วงเวลาในชีวิตประจำวันของฮ่องกงก็เต็มไปด้วยความสดใสและความพิเศษ ราวกับว่าทุกวันคือเทศกาล พร้อมเชิญชวนให้นักเดินทางเข้ามาสัมผัสพลังและเสน่ห์ของเมืองด้วยตัวเอง
หนึ่งพลังในการบอกเล่าเรื่องราวของฮ่องกง
แคมเปญ“Only in Hong Kong”ยังเป็นแพลตฟอร์มกลางที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวของฮ่องกงด้วยความคิดสร้างสรรค์และความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของเมืองการท่องเที่ยวฮ่องกงจึงขอขอบคุณพันธมิตรทุกภาคส่วนที่ร่วมสนับสนุนแคมเปญ ทั้งการมอบพื้นที่และช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อขยายการรับรู้ของแคมเปญสู่ผู้ชมทั่วโลกด้วยความร่วมมือจากพันธมิตรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร การค้าปลีก การจัดงาน อุตสาหกรรมการบิน และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องการท่องเที่ยวฮ่องกงมุ่งเปลี่ยนการรับรู้ของนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้กลายเป็นการเดินทางมายังฮ่องกงมากขึ้น พร้อมกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว และสร้างแรงจูงใจในการกลับมาเยือนที่แห่งนี้อีกครั้ง
แคมเปญ“Only in Hong Kong”จะทยอยเปิดตัวเป็นระยะ โดยเริ่มจากการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลและโซเชียลมีเดียที่มีศักยภาพในการเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง ก่อนขยายสู่สื่อโทรทัศน์ทั้งในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค รวมถึงสื่อท้องถิ่นและสื่อนอกบ้าน (Out-of-Home Media)ครอบคลุมตลาดนักท่องเที่ยวสำคัญรวม22ตลาดทั่วโลกเพื่อให้แคมเปญเข้าถึงผู้บริโภคในทุกช่วงของชีวิตประจำวัน
ควบคู่กันนี้การท่องเที่ยวฮ่องกงจะเชิญอินฟลูเอนเซอร์รวมถึงสื่อมวลชนจากจีนแผ่นดินใหญ่และนานาประเทศ มาร่วมสัมผัสประสบการณ์ในฮ่องกงด้วยตนเอง เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของเมืองผ่านมุมมองที่จริงใจและน่าเชื่อถือ
ติดตามเนื้อหาเกี่ยวกับแคมเปญ‘Only in Hong Kong’ ได้ทางเว็บไซต์ https://www.discoverhongkong.com/eng/only-in-hong-kong.html