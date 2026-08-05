เสริมความปังตามรอย “ลิซ่า” ขอพรเทพแห่งความสำเร็จ “เทวาลัยพระพิฆเนศห้วยขวาง” 

กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมาก เมื่อซุปเปอร์สตาร์ระดับโลก “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” กำลังยืนพนมมือตั้งจิตอธิษฐานขอพรอย่างตั้งใจที่ “เทวาลัยพระพิฆเนศห้วยขวาง” ศูนย์รวมศรัทธากลางสี่แยกรัชดา-ห้วยขวาง คาดว่าหลังการปรากฏครั้งนี้ต้องทำเอาหลายคนอยากมาตามรอยเสริมความปังตามเธอเป็นแน่
หากพูดถึงศูนย์รวมศรัทธาเทพเจ้าคงไม่มีใครไม่รู้จัก “เทวาลัยพระพิฆเนศห้วยขวาง” ที่ตั้งโดดเด่นกลางนิวไชน่าทาวน์สี่แยกห้วยขวาง ที่เป็นที่นับถือของสายมูทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวเกือบทั่วทั้งโลก ครั้งนี้จะขอพาทุกคนมาตามรอย “ลิซ่า” กัน พร้อมแนะวิธีการไหว้เพิ่มความปังและขั้นตอนการไหว้ขอพรด้วย
ซึ่งที่นี่มีประวัติความเป็นมาคือ เมื่ออดีตบริเวณสี่แยกรัชดา-ห้วยขวางนี้ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง จึงมีการนำรูปเคารพองค์เทพพระพิฆเนศมาตั้งไว้เพื่อแก้เคล็ดและได้สร้างเทวาลัยพระพิฆเนศ ห้วยขวาง ซึ่งก่อตั้งโดย “อาจารย์สุชาติ รัตนสุข” ผู้ก่อตั้งเทวสถานชื่อดังหลายแห่งในไทย ในเวลาต่อมาก็มีผู้คนเดินทางมาสักการะอย่างไม่ขาดสาย จึงกลายเป็นเทววาลัยพระพิฆเนศที่ผู้คนมากมายต่างให้ความนับถืออย่างมากในปัจจุบัน
ซึ่งก่อตั้งโดย “อาจารย์สุชาติ รัตนสุข” ผู้ก่อตั้งเทวสถานชื่อดังหลายแห่งในไทย ในเวลาต่อมาก็มีผู้คนเดินทางมาสักการะอย่างไม่ขาดสาย จึงกลายเป็นเทววาลัยพระพิฆเนศที่ผู้คนมากมายต่างให้ความนับถืออย่างมากในปัจจุบัน
โดยการสักการะ “เทวาลัยพระพิฆเนศห้วยขวาง” ทั้งนี้ผู้บูชาสามารถเตรียมเครื่องสักการะมาด้วยตนเองก็ได้ โดยชุดของไหว้มักจะประกอบด้วย ผลไม้ เช่น กล้วย อ้อย สับปะรด ขนมหวาน ขนมโมทกะ และลัฑฑู เครื่องดื่ม นมสด หรือน้ำแดง นอกจากนี้ยังมี ผ้าสไบ เทียน ชุดจักร สายสร้อยไข่มุก และพวงมาลัย หรือจะซื้อของเหล่านี้จากร้านค้าภายในเทวาลัยก็ได้เช่นกัน
ซึ่งผู้ที่ศรัทธาที่มาเยือน “เทวาลัยพระพิฆเนศห้วยขวาง” มักมาขอพรเรื่องความสำเร็จ การงาน เมื่อขอพรจากพระพิฆเนศแล้ว ยังเชื่อกันว่ามีเคล็ดลับที่ทำให้สัมฤทธิ์ผล คือจะต้องไปกระซิบที่ข้างหูหนู ที่มีชื่อว่า “หนูมุสิกะ” ที่อยู่ฐานเทวรูปพระพิฆเนศ ด้วยความเชื่อที่ว่าให้เจ้าหนูช่วยย้ำเตือนพรที่ขอโดยระหว่างขอต้องเอามือปิดหูอีกข้างหนึ่งเพื่อไม่ให้พรไหลออกจากหูหนู
ส่วนช่วงเวลาของการไหว้พระพิฆเนศ ผู้ศรัทธานิยมไหว้กันในช่วงเช้า หรือช่วงเย็น ด้วยความเชื่อว่าเป็นช่วงเวลาที่เทพเจ้าเสด็จ และยังมีช่วง “คเนศจตุรถี” ที่เชื่อกันว่าเป็นวันกำเนิดของพระพิฆเนศ และท่านเสด็จลงมาสู่โลกมนุษย์เพื่อประทานพรแก่ผู้ศรัทธา โดยเทศกาลนี้ตรงกับช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน ของทุกปี
นอกจากนี้“เทวาลัยพระพิฆเนศห้วยขวาง ยังคึกคักไปด้วยผู้คนใน “วันราหูย้ายราศี” ตามหลักความเชื่อด้านโหราศาสตร์ เนื่องจากภายในเทวาลัยแห่งนี้ยัง "พระราหู" ที่ประทับอยู่ด้านหน้าองค์พระพิฆเนศ เชื่อกันว่า ใครที่มีปัญหาติดขัดด้านต่างๆให้มาไหวพระราหูร่วมจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้น
อย่างไรก็ตาม “เทวาลัยพระพิฆเนศห้วยขวาง” ไม่ได้มีเพียง องค์พระพิฆเนศ และพระราหู ภายในเทวาลัยยังมีปู่ฤาษี เทวรูปพระศิวะ พระแม่อุมาเทวี และพระพิฆเนศประทับร่วมกัน รวมทั้งรูปหล่อครูกายแก้ว และเทวรูปอื่น ๆ ตามความเชื่อศาสนาฮินดู รวมไปร้านเช่ารูปปั้นสักการะบูชาอีกด้วย
การเดินทางมา “เทวาลัยพระพิฆเนศห้วยขวาง” สามารถเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงิน สถานีห้วยขวาง ทางออก 4 หรือใช้รถยนต์ส่วนตัวจอดที่บริเวณใกล้เคียง
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