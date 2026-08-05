ชวนเที่ยวงาน “สีสรรพรรณกล้วยไม้ สินค้าเกษตรดี นครปฐมการันตี 2026” ชมกล้วยไม้แชมป์ชนแชมป์ ชิมของอร่อย ช้อปสินค้าเกษตรคุณภาพ
นายพันธพัฒน์ คุ้มวิเชียร ผู้จัดการฝ่ายการตลาดต่างประเทศ แอร์ออร์คิดส์ซุปเปอร์มาเก็ตกล้วยไม้ เปิดเผยว่า ในฐานะรองประธานกลุ่มผู้ผลักดันกล้วยไม้แห่งชาติ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมได้ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงาน “สีสรรพรรณกล้วยไม้ สินค้าเกษตรดี นครปฐมการันตี 2026” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม 2569 ณ บริเวณด้านหน้าองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
งานเปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 10.00-20.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสความงดงามและเสน่ห์ของกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ รวมถึงสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรทั่วจังหวัดนครปฐม พร้อมสนับสนุนการเลือกซื้อผลผลิตสดใหม่จากแหล่งผลิตโดยตรง เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
ไฮไลต์สำคัญของงานคือ การจัดแสดงและประกวดกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับระดับ “แชมป์ชนแชมป์” เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชื่นชมความงดงามของกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์อย่างใกล้ชิด รวมถึงการคัดสรรของดีและสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรในพื้นที่มาให้เลือกซื้อภายในงาน
นอกจากนี้ ยังมีการยกขบวนร้านอาหารและเมนูขึ้นชื่อของจังหวัดนครปฐมมาไว้ในงาน เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมชม ชิม และช้อปสินค้าคุณภาพอย่างครบครันตลอดระยะเวลา 5 วัน
ภายในงานยังมีกิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ 4 ประเภท ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 33,000 บาท พร้อมเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันบางประเภท ได้แก่ การแข่งขันกินผลไม้ “ศึกชิงเจ้าตัวตึง” ชิงรางวัลกว่า 5,000 บาท การแข่งขัน “สไตลิสต์ตัวแม่ วิจิตรกล้วยไม้ไทย ดีไซน์สุดปัง” ชิงรางวัลกว่า 10,000 บาท การแข่งขันส้มตำผลไม้ลีลา ชิงรางวัลกว่า 10,000 บาท และการแข่งขันเรียงร้อยกล้วยไม้ถวายองค์พระร่วงโรจนฤทธิ์ ชิงรางวัลกว่า 8,000 บาท