กองทัพเรืออัปเดต กำหนดการฝึกซ้อมและวันพระราชพิธี “การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคฯ” 2569

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กองทัพเรือ อัปเดต กำหนดการฝึกซ้อมและวันพระราชพิธี การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2569 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (3 มิถุนายน 2569)
กำหนดการซ้อมย่อย จำนวน 10 ครั้ง
เดือนสิงหาคม พ.ศ.2569 วันที่ 17, 20, 27
เดือนกันยายน พ.ศ.2569 วันที่ 3, 8 , 17, 23
เดือนตุลาคม พ.ศ.2569 วันที่ 2, 8, 15
กำหนดการซ้อมใหญ่ จำนวน 2 ครั้ง
เดือนตุลาคม พ.ศ.2569 วันที่ 21 และ 28 ตุลาคม
วันพระราชพิธี: วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2569
โดยการฝึกซ้อมจะเริ่มเวลาประมาณ 14.30 น. ประชาชนสามารถติดตามการฝึกซ้อมและร่วมรับเสด็จฯ ได้บริเวณสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีถึงวัดอรุณราชวราราม
ในวันซ้อมและวันจริงตั้งแต่เวลา 12.00 น. จนกว่าจะแล้วเสร็จ ห้ามเรือทุกชนิดผ่านในพื้นที่ควบคุมการเดินเรือ ตั้งแต่สะพานกรุงธน - สะพานสมเด็จพระปิ่าเกล้า รวมทั้งปากคลองบางกอกน้อย - บริเวณวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
สำหรับเรือด่วนเจ้าพระยาและเรือไฟฟ้า ด้านเหนือให้จอดรับ - ส่งผู้โดยสารได้ตั้งแต่ท่าเรือพายัพขึ้นไป ด้านใต้ให้จอดรับ - ส่งผู้โดยสารได้ตั้งแต่ท่าเรือราชวงศ์ลงไป
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