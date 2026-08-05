“ขนาดลิซ่ายังต้องมู” สุดปัง 4 จุดมูตามรอยลิซ่า

“ขนาดลิซ่ายังต้องมู”
กลายเป็นข้อความไวรัลสุดปังบนโลกโซเชียล หลังปรากฏภาพ ของ “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” ซุปตาร์สาวดาวดังชื่อก้องโลกชาวไทย ยืนพนมมือตั้งจิตอธิษฐานขอพรอย่างตั้งใจ จนชาวเน็ตหลายคนแซวว่า “ขนาดลิซ่ายังต้องมู”
อย่างไรก็ดีสำหรับเรื่องมูเตลู ถือเป็นอีกหนึ่งความเชื่อส่วนบุคคลและกิจกรรมที่แนบแน่นกับวิถีไทย จนเกิดเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวสายมู ที่ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานนับจากอดีตถึงปัจจุบัน
สำหรับลิซ่าที่ผ่านมาเธอได้ไปมูตามสถานที่ต่าง ๆ จนทำให้สถานที่นั้น ๆ โด่งดังสุดปัง มีคนไปท่องเที่ยวตามรอยจนแทบแตกมาแล้ว
และนี่ก็คือ 4 ที่เที่ยวตามรอยมูของลิซ่า ที่บอกเลยว่า ใครที่เป็นสายมูไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง
1.วัดเมืองกรุงเก่า
ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2567 สี่สาววง BLACKPINK ได้เดินทางมาแสดงคอนเสิร์ต BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] BANGKOK ENCORE ที่ประเทศไทย
หลังจากเสร็จสิ้นคอนเสิร์ต ลิซ่ายังคงอยู่พักผ่อนที่ประเทศไทยต่อ ซึ่งเธอได้เดินทางไปไหว้พระที่อยุธยากับเพื่อน ๆ พร้อมโพสต์ลงในอินสตาแกรมส่วนตัว (@lalalalisa_m)
สำหรับทริปเที่ยวไปมูไป ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ของสาวลิซ่านั้น ได้แก่ วัดมหาธาตุ วัดหน้าพระเมรุ และวัดแม่นางปลื้ม โดยไฮไลต์ไม่ควรพลาดของแต่ละวัดมีดังนี้
-“วัดมหาธาตุ” วัดที่ประดิษฐานพระบรมธาตุใจกลางพระนครในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีไฮไลต์สำคัญที่เป็นภาพจำของวัดแห่งนี้คือ “เศียรพระพุทธรูปหินทราย” ที่มีรากไม้ต้นโพธิ์ปกคลุมอยู่ ดูงดงามแปลกตา ทำให้มีนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพเศียรพระพุทธรูปที่วัดมหาธาตุกันไม่ได้ขาด
-“วัดหน้าพระเมรุ” หรือ ชื่อทางการ “วัดหน้าพระเมรุราชิการาม” อีกหนึ่งวัดเก่าแก่สมัยอยุธยา มีไฮไลต์ไม่ควรพลาดให้กราบสักการะ คือ “พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ” พระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัยหล่อสำริดขนาดใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ในนโบสถ์
และ “พระคันธารราฐ” ที่ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารน้อย เป็นพระพุทธรูปศิลาเขียวศิลปะทวารวดีประทับนั่งห้อยพระบาทที่ใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดในปัจจุบัน ซึ่งมีอยู่ไม่กี่องค์ในโลก และเป็น 1 ใน 5 องค์ที่มีอยู่ในเมืองไทย
-“วัดแม่นางปลื้ม” วัดเก่าแก่ที่งดงามด้วยโบราณสถานที่มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ภายในวัดมีพระพุทธรูปสำคัญคือ “หลวงพ่อขาว” หรือ “พระพุทธนิมิตมงคลศรีรัตนไตร” พระประธานองค์สีขาวบริสุทธิ์ ศิลปะสมัยอยุธยาตอนต้นในพระวิหาร เป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามและมีความศักดิ์สิทธิ์
2.วัดแชกงหมิว
ช่วงต้นปี 2569 วง BLACKPINK ได้เดินทางไปแสดงคอนเสิร์ต เวิลด์ทัวร์ Deadline World Tour ที่ฮ่องกง ในระหว่างนั้นได้มีภาพศิลปินคนดังชาวไทย ปลีกตัวจากตารางคอนเสิร์ตดังกล่าวแวะไปเยือน “วัดแชกงหมิว” หนึ่งในวัดดังสำหรับสายมูแห่งเกาะฮ่องกง
ทั้งนี้ลิซ่าได้เดินทางเป็นการส่วนตัวในลุคชิล ๆ มามูที่วัดแชกงหมิว ซึ่งแฟนๆฮ่องกงต่างชื่นชมในความเป็นกันเอง โดยเธอสามารถสร้างกระแสการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมให้กับท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
สำหรับ “วัดแชกงหมิว” (Che Kung temple) หรือที่คนไทยอย่างเราๆ รู้จักกันดีในชื่อของ “วัดกังหันลม” ตั้งอยู่ในย่าน Sha Tin เขตนิวเทอริทอรี่ส์ เป็นวัดที่ชาวจีนให้ความเคารพและศรัทธามาอย่างยาวนาน สร้างขึ้นมาตั้งแต่ 300 ปีที่แล้ว ทั้งนี้ก็เพื่อระลึกถึง นักรบเอกที่ชื่อว่า “แช กง” นั่นเอง
โดยเรื่องร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของ “วัดแชกงหมิว” นั้น ว่ากันว่าสามารถพัดพาสิ่งที่ไม่ดีออกจากตัว และนำความโชคดีเข้ามาในชีวิต จนทำให้ผู้คนต่างพากันไปไหว้ขอพรกันมากมายเลย เชื่อกันว่ามาที่นี่แล้วต้องมาหมุนกังหันลม เพราะการมาหมุนกังหันลมกลับทิศที่วัดนี้ จะช่วยหมุนชีวิตให้พลิกผันจากร้ายกลายเป็นดี รวมถึงยังช่วยให้ราบรื่น เงินทองไหลมาเทมา เหมือนกังหันที่กำลังลู่ลมอยู่
3.วัดเจดีย์หลวง
ต้นปี 2569 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาโปรโมทท่องเที่ยวไทย “Feel All The Feelings” โดยได้ลิซ่ามาเป็น “Amazing Thailand Ambassador” มาเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสทุกความรู้สึกที่ประเทศไทย ที่มากกว่าจุดหมายปลายทาง ก็คือประสบการณ์คุณภาพของ Quality Leisure Destination
สำหรับหนึ่งในไฮไลต์ของภาพยนตร์โฆษณาดังกล่าวมราลิซ่าได้เดินทางไปถ่ายทำจริงก็คือ “วัดเจดีย์หลวง” ที่ปรากฏเป็นฉากเด่นของภาพยนตร์โฆษณาเรื่องนี้ กับพิธี “จุดผางประทีปบูชาโชติการาม” ในช่วงเทศกาลยี่เป็ง (ลอยกระทง) ที่นอกจากจะงดงามเปี่ยมศรัทธาแล้ว ลิซ่ากับผองเพื่อนยังได้มูขอพรจากองค์พระธาตุเจดีย์หลวงอีกด้วย
สำหรับวัดเจดีย์หลวง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ ภายในวัดมี “พระธาตุเจดีย์หลวง” หรือ “เจดีย์หลวง” เป็นสถาปัตยกรรมสำคัญของวัด ที่ได้ชื่อว่าเป็นพระธาตุโบราณที่มีความสูงที่สุดในภาคเหนือ แต่ว่ายอดได้หักพังลงไปจากเหตุแผ่นดินไหวใหญ่ในอดีต
อย่างไรก็ดีปัจจุบันทางวัดได้จัดสร้างโมเดลองค์พระธาตุเจดีย์หลวงจำลองแบบเต็มองค์ให้ชมกันที่มุมซ้ายมือ (เมื่อมองเข้าไปจากหน้าวัด) ของด้านหน้าลานองค์พระธาตุ
4.ศาลพระพิฆเนศห้วยขวาง
กิจกรรมมูล่าสุดของลิซ่ากลายเป็นอีกหนึ่งกระแสไวรัลร้อนแรงบนโลกโซเชียล เมื่อผู้ใช้บัญชี mymind4959 ได้ออกมาโพสต์ภาพถ่ายสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ของ "ลิซ่า ลลิษา มโนบาล" ที่กำลังยืนพนมมือตั้งจิตอธิษฐานขอพรอย่างตั้งใจ จนชาวเน็ตหลายคนแซวว่า “ขนาดลิซ่ายังต้องมู”
ทั้งนี้ผู้เผยแพร่ภาพดังกล่าวระบุว่า วันนั้นตรงกับวันคเณศจตุรถี (1 ปีมีครั้ง) ซึ่งก็ทำให้หลายคนยิ่งฮือฮา อย่างไรก็ดีถ้าสังเกตจากภาพที่ถูกแชร์ จะเห็นว่าลิซ่ายืนอยู่บริเวณหน้าองค์พระศิวะ และพระแม่อุมาเทวี ซึ่งตามความเชื่อทั้งสององค์เด่นในเรื่องอำนาจบารมี ความรักที่มั่นคง ความสำเร็จและการปกป้องคุ้มครองจากสิ่งไม่ดี
สำหรับ “พระพิฆเนศ” เป็นเทพแห่งความสำเร็จ ผู้คนจึงนิยมไปกราบขอพรในด้านต่าง ๆ เพื่อให้สมดังที่ตั้งใจ โดยศาลพระพิฆเนศห้วยขวาง หรือชื่อทางการคือ “เทวาลัยพระพิฆเนศห้วยขวาง” ถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กสายมูระดับท็อปในกรุงเทพฯ ที่ขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ ที่หลายคนขอพรแล้วสมหวัง
โดยเชื่อกันว่าท่านทรงประธานความสำเร็จ เสริมสติปัญญา การงาน โชคลาภ และช่วยขจัดอุปสรรคให้ผ่านพ้น ซึ่งนอกจากองค์พระพิฆเนศที่เป็นองค์ประธานแล้ว ที่นี่ยังมีเทพองค์อื่น ๆ ให้กราบสักการะขอพรกันอีก
และนี่ก็คือ 4 จุดมูตามลอยลิซ่า ที่บรรดาสายมู หรือสายเที่ยว หรือสายอื่น ๆ ก็สามารถไปเที่ยวตามรอยลิซ่ากันได้