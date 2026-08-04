เสน่ห์น่านเหนือ “ห้วยโทน” โดนใจ หมู่บ้านบนดอยวิวสุดบรรเจิด

หนึ่งในเมืองน่าเที่ยวชั้นเยี่ยมช่วงฤดูฝนของบ้านเรา คือ “จังหวัดน่าน” โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดน่านตอนบน หรือที่คนนิยมเรียกกันว่า “น่านเหนือ” ซึ่งวันนี้มีแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังอย่าง “บ้านสะปัน” (ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ) เป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวชั้นดี นอกจากนั้นห่างจากหมู่บ้านสะปันขึ้นเขาสูงไปทางทิศเหนืออีกประมาณ 10 กิโลเมตร จะเป็น “บ้านห้วยโทน” ที่วันนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวมาแรงของภาคเหนือ ซึ่งเส้นทางสายสะปัน-ห้วยโทนนั้น ถือเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามมากแห่งหนึ่งของเมืองไทยเลยทีเดียว
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