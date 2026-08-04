สุดเศร้า! "จิ๋วไทรโยค" ลูกช้างป่าพลัดหลง จากไปอย่างสงบด้วยอาการไตวายเฉียบพลัน​

"จิ๋วไทรโยค" ลูกช้างป่าพลัดหลงที่ได้รับการดูแลที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค ได้ล้มลงอย่างสงบแล้วเมื่อช่วงเวลา 02.00 น. ของวันที่ 4 สิงหาคม 2569 ท่ามกลางความเสียใจของทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด
เพจ "กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช" โพสแจ้งข่าวเศร้า "จิ๋วไทรโยค" หรือลูกช้างป่าที่พลัดหลง และได้รับการดูแลที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค ได้จากไปอย่างสงบแล้ว เมื่อช่วงเวลาประมาณ 02.00 น. ของวันนี้ (4 ส.ค.) โดยสาเหตุเบื้องต้นสัตวแพทย์สันนิษฐานว่า สาเหตุน่าจะมาจาก "สภาวะไตวายเฉียบพลัน"
สำหรับลูกช้างป่า "จิ๋วไทรโยค" เป็นลูกช้างป่าพลัดหลงที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน พบลูกช้างป่าอยู่บริเวณชายน้ำห้วยแม่น้ำน้อย เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม เจ้าหน้าที่และชาวบ้านจึงดำเนินเข้าช่วยเหลือด้วยเรือเนื่องจากเป็นพื้นที่ยาก ลูกช้างมีสภาพอิดโรยและไม่พบโขลงช้างบริเวณนั้น คาดถูกทิ้งไว้ประมาณ 2 วัน เจ้าหน้าที่จึงได้นอนเฝ้าเพื่อสังเกตพฤติกรรม และรอโขลงช้างมารับ ตลอดทั้งคืนลูกช้างป่าส่งเสียงร้องเรียกหาแม่ช้างเป็นช่วงๆ แต่ไม่มีเสียงฝูงตอบรับ
ต่อมาวันที่ 31 กรกฎาคม ทีมสัตวแพทย์ สบอ.3 (บ้านโป่ง) และ สัตวแพทย์ สบอ.3 สาขาเพชรบุรี ได้เข้าพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์ลูกช้างป่า โดยเส้นทางการเข้าไปตรวจสอบต้องนั่งเรือเข้าไปยังจุดพบลูกช้างป่าใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง ประกอบกับในพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลาก ทีมสัตวแพทย์ฯได้ประเมินอาการลูกช้างเบื้องต้นพบมีสภาพอิดโรยมีแผลถลอกพุพอง และหลุมแผลหลายจุดในช่องปาก มีแผลคล้ายร้อนใน ขาดน้ำอย่างรุนแรง มีแผลที่สะดือ งวงมีแผลพุพองมีเศษเนื้อตาย ไม่มีหนอง ไม่มีไข่แมลงวัน ปากเป็นแผลร้อนในขนาดเท่าเหรียญ 10 กินนมได้น้อย มีแมลงตอมที่บริเวณตา ทำให้เยื่อบุตาอักเสบ ปัสสาวะมีสีเหลืองเข้มแดง อาจเกิดจากการติดเชื้อหรือขาดน้ำ ถ่ายเหลวมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว สุขภาพอยู่ในแนวโน้มน่าเป็นห่วง จึงได้ทำการเคลื่อนย้ายมายังที่ทำการอุทยานแห่งชาติไทรโยคและอยู่ในความดูแลของสัตวแพทย์พร้อมเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติไทรโยคอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง
โดยเมื่อคืนที่ผ่านมาสัตวแพทย์ได้ให้การรักษาด้วยการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ และให้ดมออกซิเจนอย่างต่อเนื่อง ในระหว่างการดูแลรักษา ลูกช้างป่ายังคงมีความพยายามต่อสู้ โดยยังสามารถกินนมได้ตามปกติทุกๆ 2-3 ชั่วโมง ปริมาณครั้งละ 350 - 500 มิลลิลิตร แม้ในบางช่วงจะมีอาการอ่อนแรงสลับกับความพยายามลุกยืน แต่ยังมีอาการถ่ายเหลว และมีปัสสาวะสีเข้ม จนกระทั่งถึงเวลาประมาณ 02.00 น. ลูกช้างป่าได้นอนหลับและจากไปอย่างสงบ ทีมสัตวแพทย์ได้เร่งทำการกู้ชีพอย่างเต็มที่ แต่ไม่สามารถช่วยชีวิตไว้ได้
เบื้องต้นสัตวแพทย์สันนิษฐานว่า สาเหตุน่าจะมาจาก "สภาวะไตวายเฉียบพลัน" โดยอ้างอิงจากผลการตรวจเลือดจากห้องแล็ป ประกอบกับอาจมีภาวะความผิดปกติของอวัยวะภายในมาแต่กำเนิด ทั้งนี้ ทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่เตรียมดำเนินการผ่าชันสูตรซาก พร้อมเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาสาเหตุอย่างละเอียดต่อไป
ขอส่งกำลังใจให้ทีมสัตวแพทย์และทีมงานช่วยเหลือทุกคน ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการดูแลรักษาลูกช้างป่าพลัดหลง "จิ๋วไทรโยค" อย่างดีที่สุดจนถึงนาทีสุดท้าย...
*ข้อมูลและภาพจากเพจ "กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช"
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