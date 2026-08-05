6 ไฮไลต์ “ป่าในกรุง” เดินฟอกปอด กอดธรรมชาติ

ออกไปเดินรับความสดชื่นบนพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ “ป่าในกรุง” ที่เป็นทั้งศูนย์เรียนรู้และพื้นที่พักผ่อน สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ท่ามกลางต้นไม้น้อยใหญ่ ไปเดินฟอกปอด และกอดกับธรรมชาติ
ทุกวันนี้คนกรุงมักจะออกไปหาพื้นที่สีเขียวเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะใหญ่ๆ ในกรุงเทพฯ หรือจะออกไปต่างจังหวัดรับสายลม แสงแดด และอากาศบริสุทธิ์
แต่รู้หรือไม่ว่าในกรุงเทพฯ ก็มีพื้นที่ที่ได้ขึ้นชื่อว่า “ป่าในกรุง” เช่นกัน และพื้นที่นี้นอกจากจะได้มาเดินพักผ่อนกันแล้ว ก็ยังเป็นอีกหนึ่งจุดเรียนรู้เรื่องราวธรรมชาติของคนทุกเพศทุกวัย
“ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง” ตั้งอยู่บริเวณถนนสุขาภิบาล 2 เขตประเวศ เป็นพื้นที่สีเขียวกลางเมืองบนที่ดินของ ปตท. กว่า 12 ไร่ ที่เกิดจากแนวคิด สร้างป่าให้กับคนกรุงเทพฯ เพื่อพลิกฟื้นพื้นที่รกร้างให้กลายเป็นป่านิเวศที่มีสภาพใกล้เคียงป่าธรรมชาติ ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เป็นมากกว่าพื้นที่พักผ่อน แต่ทำหน้าที่เป็นห้องเรียนธรรมชาติของคนเมือง ช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศ ลดความร้อน กรองมลพิษ และเชื่อมโยงผู้คนให้กลับมาใกล้ชิดธรรมชาติ ผ่านองค์ความรู้การปลูกป่าของ ปตท. และแนวคิดการสร้างป่านิเวศ ตามหลักของ ศาสตราจารย์ ดร.อาคิระ มิยาวากิ นักพฤกษศาสตร์และนักนิเวศวิทยาพืชชาวญี่ปุ่น ผู้คิดค้น วิธีปลูกป่านิเวศแบบมิยาวากิ (Miyawaki Method) ซึ่งช่วยฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมให้กลับมาเป็นป่าธรรมชาติหนาแน่นได้อย่างรวดเร็ว
บนพื้นที่รวมกันทั้งหมด 12 ไร่ ถูกจัดสรรส่วนที่ดินพื้นที่ป่า 75% เป็นพื้นที่ป่าที่ปลูกป่านิเวศที่สมบูรณ์และจำลองป่าในกรุงเทพฯ เมื่ออดีต โดยมีความหลากหลายของพันธุ์ไม้หายากกว่า 250 ชนิด พื้นที่แหล่งน้ำ 10% และพื้นที่อาคารเรียนรู้ 15% ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญที่จะทำให้คนในเมืองได้สัมผัสเรียนรู้ใกล้ชิดกับป่ามากยิ่งขึ้น
ป่าดั้งเดิมของกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่เป็นสังคมพืชไม่ผลัดใบชนิดป่าดิบที่ลุ่ม ซึ่งในปัจจุบันป่าไม่ได้ปรากฏขึ้นที่กรุงเทพฯ แล้ว ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงจึงได้ปลูกและฟื้นฟูสังคมพืชป่าดิบที่ลุ่ม นอกจากนี้ยังได้สร้างป่าสาธิตที่ประกอบด้วยสังคมพืชอื่นๆ อาทิ สังคมพืชป่าเบญจพรรณ สังคมพืชป่าดิบแล้ง สังคมพืชป่าน้ำกร่อย กลุ่มไม้ทนเค็ม เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้สังคมพืชและพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด
สำหรับไฮไลต์ห้ามพลาดของ “ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง” มีทั้งหมด 6 จุด ดังนี้
ผนังดินบดอัด
สองฝั่งจะเป็นผนังอาคารที่สร้างจากดินบดอัดเป็นชั้น คล้ายกับชั้นดินในธรรมชาติ ที่นี่จะใช้ดินจริงจากธรรมชาติใน 4 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ซึ่งดินจากแต่ละที่ก็จะมีสีสันและคุณสมบัติที่แตกต่างกัน โดยผนังดินนี้มีทั้งความสวยงาม และยังเป็นฉนวนกันความร้อน ช่วยประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระหว่างที่เดินผ่านผนังดิน ลองมองขึ้นไปบนฟ้า เพื่อสัมผัสประสบการณ์ “มองฟ้า ผ่านชั้นดิน”
นิทรรศการเมล็ดไม้
เดินชมความสวยงามของเมล็ดไม้ในพื้นที่ป่า กทม. ที่บรรจุมาในเรซิ่นใส จัดแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ทั้งหมด 9 กลุ่ม พร้อมด้วยต้นตานหม่อนหรือต้นลีกวนยู ทอดยาวตลอดแนวฝนังดินบดอัด ร่มเงาจะช่วยบังแดด ลดความร้อน และกรองฝุ่น
ห้องนิทรรศการ
บอกเล่าเรื่องราวของศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ป่าคนสร้างที่เกิดความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่มากมาย และหลักการฟื้นฟูระบบนิเวศของ ปตท. พร้อมกับสร้างความตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม (ปัจจุบันห้องนิทรรศการปิดปรับปรุงตั้งแต่ช่วงกลางปี 2569)
ทางเดินชมเรือนยอด
มาเปิดประสบการณ์ใหม่ที่จะได้สัมผัสกับเรือนยอดต้นไม้อย่างใกล้ชิด โดยไม่ได้ไปรบกวนระบบนิเวศที่อยู่ด้านล่าง เป็นเส้นทางเดินลอยฟ้า (Sky Walk) ระยะทาง 200 เมตร ไล่ระดับความสูงจากพื้นดิน 5 ระดับ คือ 1.10 เมตร, 2.73 เมตร, 4.92 เมตร, 7.64 เมตร และสูงสุดที่ 10.20 เมตร ระหว่างทางก็ได้เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติในมุมสูง
หอชมป่า
ชมพื้นที่ป้าและยอดไม้เต้นระบำ ที่รวบรวมพันธุ์ไม้กว่า 390 ชนิด ด้วยการคัดเลือกพันธุ์ไม้ท้องถิ่นที่เจริญเติบโตเลียนแบบธรรมชาติ และรับลมผ่อนคลายบนยอดหอคอย ความสูง 23 เมตร เทียบเท่าอาคาร 9 ชั้น และชมวิวรอบๆ รัศมีไกลถึง 5 กิโลเมตร ยิ่งในวันที่อากาศแจ่มใสสามารถมองเห็นไปถึงเขาเขียว จ.ชลบุรี ได้เลยทีเดียว
ทางเดินป่าธรรมชาติ
เป็นทางเดินป่าที่เชื่อมต่อกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด และผ่อนคลายไปกับธรรมชาติอันร่มรื่นภายใต้หลังคาต้นไม้ มีต้นไม้และดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ให้เดินแวะชม สูดหายใจรับเอาพลังวิเศษของธรรมชาติที่ช่วยเยียวยาและผ่อนคลายจิตใจ
นอกจากจะเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ เป็นห้องเรียนธรรมชาติที่เชื่อมโยง คน ป่า และเมือง ที่นี่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards : TTA) รางวัลแห่งความยั่งยืน ประเภทแหล่งท่องเที่ยว ประจำปี 2568 อีกด้วย
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“ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง” ตั้งอยู่ที่ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการวันอังคาร-อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) เวลา 09.00-18.00 น. สามารถเข้าชมได้ฟรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 06-1385-4414, 0-2136-6380 Facebook : ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง โดยสถาบันปลูกป่าเเละระบบนิเวศ ปตท.
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