เสน่ห์น่าน “บ้านเวร” สวยโดนใจนาขั้นบันไดท่ามกลางหุบเขา กับอันซีนสายน้ำน่านไหลย้อนทิศ

ช่วงฤดูฝน หรือ “กรีนซีซั่น” น่านเป็นหนึ่งในจังหวัดที่เปล่งศักยภาพทางการท่องเที่ยวในบรรยากาศสีเขียวออกมาอย่างเต็มเปี่ยม โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ ที่มีสถานที่ท่องเที่ยว และจุดชมวิวทิวทัศน์ทุ่งนาขั้นบันไดสวย ๆ งาม ๆ อยู่หลายจุดด้วยกัน
หนึ่งในนั้นก็คือ “บ้านเวร” ตำบลบ่อเกลือเหนือ ที่อยู่เหนือบ้านสะปันแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังไปทางอำเภอเฉลิมพระเกียรติประมาณ 20 กิโลเมตร
บ้านเวรเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ท่ามกลางอ้อมกอดของขุนเขา ชาวบ้านที่นี่ดำรงวิถีสงบงาม เดิมมีอาชีพทำนา ทำไร่ ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ แต่หลังจากที่ภาคการท่องเที่ยวเข้ามาเติบโต ชาวบ้านที่นี่จึงมีอาชีพทำธุรกิจในภาคการท่องเที่ยว อย่างเช่น โฮมสเตย์ ที่พักชุมคน ร้านอาหาร คาเฟ่ เพิ่มมาอีกทางหนึ่ง
สำหรับจุดเด่นสำคัญทางการท่องเที่ยวของบ้านเวรก็คือทัศนียภาพอันสวยงามกว้างไกล โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝน บ้านเวรจะงดงามไปด้วยทิวทัศน์ของทุ่งนาขั้นบันไดเขียวขจี ท่ามกลางอ้อมกอดของขุนเขา
ที่บ้านเวรนักท่องเที่ยวจะไปแวะชมวิว ไปนั่งชิลล์ จิบกาแฟแลวิว หรือพักค้างใต้อ้อมกอดแห่งขุนเขาที่บ้านเวรก็สุดแท้แต่ความชอบของแต่ละคน
นอกจากวิวทิวทัศน์ของทุ่งนาขั้นบันไดกับวิถีชาวบ้านท่ามกลางบรรยากาศแห่งขุนเขาแล้ว บริเวณทุ่งนาบ้านเวรยังสามารถมองเห็น “อันซีนแม่น้ำน่าน” ที่ไหลจากจุดกำเนิดที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกล กับลักษณะการไหลของสายน้ำในช่วงต้นที่แปลกแตกต่างจากแม่น้ำทั่ว ๆ ไป
เนื่องจากปกติสายน้ำทั่วไปจะไหลจากที่สูงไปที่ต่ำ และส่วนใหญ่ไหลจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ แต่แม่น้ำน่านในช่วงต้นน้ำที่บริเวณบ้านเวร และช่วงตอนบนของสายน้ำมีลักษณะไหลสวนทิศ คือไหลจากใต้ขึ้นไปเหนือ ตามสภาพภูมิประเทศที่สูงลงไปสู่ที่ต่ำ ซึ่งบ้านเรามีแม่น้ำที่ไหลย้อนทิศแบบนี้เพียงไม่กี่สายเท่านั้น อย่างเช่น แม่น้ำอิงที่ไหลจากทางใต้ขึ้นไปทางเหนือในจังหวัดเชียงรายและพะเยาเพื่อลงแม่น้ำโขง
สำหรับแม่น้ำน่าน มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาหลวงพระบาง ในเขต อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เริ่มจากตาน้ำจุดเล็ก ๆ ในผืนป่า ไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำน่าน โดยช่วงแรกไหลจากทิศใต้ในอำเภอบ่อเกลือขึ้นไปทางเหนือ ผ่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
จากนั้นไหลวกลงใต้เหมือนสายน้ำปกติ ผ่าน อำเภอทุ่งช้าง อำเภอเชียงกลาง อำเภอปัว อำเภอท่าวังผา อำเภอเมืองน่าน อำเภอภูเพียง อำเภอเวียงสา อำเภอนาน้อย อำเภอนาหมื่น ก่อนจะถูกกั้นด้วยเขื่อนสิริกิติ์ ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แล้วไหลผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร และไหลรวมกับแม่น้ำปิง ที่จังหวัดนครสวรรค์ กลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา แล้วไหลออกสู่อ่าวไทย
ใครที่มาเที่ยวบ้านเวร หรืออำเภอบ่อเกลือ นอกจากจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของทุ่งนาป่าเขาที่งดงามแล้ว ยังจะได้เห็นอันซีนสายน้ำน่านในช่วงต้นที่ไหลจากใต้ขึ้นไปทางเหนืออีกด้วย
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