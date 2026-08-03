ข่าวดี! พบ “กระทิง” กลางผืนป่าเขาคิชฌกูฏ ตอกย้ำความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ

อช. เขาคิชฌกูฏ แจ้งข่าวดี หลังเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ได้พบ “กระทิง” กลางผืนป่าเขาคิชฌกูฏ นับเป็นอีกหนึ่งดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ
เฟซบุ๊กเพจอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี KhaoKhitchakut National Park ได้ให้ข้อมูลว่า
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏได้พบ กระทิง (𝘉𝘰𝘴 𝘨𝘢𝘶𝘳𝘶𝘴 C.H.Smith, 1827) ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนและติดตามสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติ ภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ การพบกระทิงในธรรมชาติ ถือเป็นข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นถึง ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าไม้ เนื่องจากกระทิงเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่ต้องการแหล่งอาศัยที่มีความสมบูรณ์ ทั้งด้านแหล่งอาหาร แหล่งน้ำ และพื้นที่หลบภัย อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศในฐานะสัตว์กินพืชขนาดใหญ่ (Large Herbivore)
การติดตามและบันทึกข้อมูลการพบเห็นสัตว์ป่าอย่างต่อเนื่อง เป็นส่วนสำคัญของการเฝ้าระวังความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการวางแผนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
ชื่อสามัญ (Common Name): Gaur
ชื่อไทย: กระทิง
ชื่อวิทยาศาสตร์: 𝘉𝘰𝘴 𝘨𝘢𝘶𝘳𝘶𝘴 C.H.Smith, 1827
วงศ์ (Family): Bovidae
ร่วมกันอนุรักษ์ผืนป่า เพื่อให้สัตว์ป่าทุกชนิดยังคงมีถิ่นอาศัยที่ปลอดภัย และดำรงอยู่คู่ผืนป่าไทยอย่างยั่งยืน
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