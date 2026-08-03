ทุบสถิติโลก! Qantas บินตรงยาวนานกว่า 24 ชั่วโมง เปิดตลาดบินตรงออสเตรเลีย–ยุโรป

Qantas สร้างสถิติเที่ยวบินพาณิชย์กว่า 24 ชั่วโมง ดัน “Project Sunrise” เปิดตลาดบินตรงออสเตรเลีย–ยุโรป
สายการบินแควนตัส (Qantas) ของออสเตรเลียสร้างความก้าวหน้าครั้งสำคัญให้กับอุตสาหกรรมการบินระยะไกล หลังเครื่องบินแอร์บัส A350-1000ULR สามารถทำการบินต่อเนื่องจากนครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ไปยังเมืองตูลูส ประเทศฝรั่งเศส ใช้เวลานาน 24 ชั่วโมง 24 นาที นับเป็นหนึ่งในเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ที่ใช้เวลาบินยาวนานที่สุดเท่าที่เคยมีมา
ข้อมูลจากแอร์บัสระบุว่า เครื่องบินรุ่น A350-1000ULR ซึ่งได้รับการออกแบบสำหรับภารกิจบินระยะไกลพิเศษ สามารถบินเป็นระยะทางกว่า 23,075 กิโลเมตร โดยเดินทางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรแอตแลนติก ก่อนลงจอดที่ศูนย์การผลิตของแอร์บัสในเมืองตูลูส
การบินครั้งนี้ทำลายสถิติเดิมของเครื่องบินพาณิชย์ที่เคยทำไว้เมื่อปี 2548 ซึ่งเครื่องบินโบอิ้ง 777-200LR ใช้เวลาบิน 22 ชั่วโมง 42 นาที ในเที่ยวบินทดสอบจากฮ่องกงไปยังกรุงลอนดอน ขณะที่ก่อนหน้านี้เพียงหนึ่งสัปดาห์ เครื่องบิน A350-1000ULR ลำดังกล่าวยังได้ทำการบินทดสอบจากเมืองตูลูสไปยังนครเมลเบิร์น โดยใช้เวลาราว 19 ชั่วโมง
ความสำเร็จครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ Project Sunrise แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวของ Qantas ที่มุ่งพัฒนาเส้นทางบินตรงจากออสเตรเลียไปยังยุโรปและอเมริกาเหนือ โดยไม่ต้องแวะพักระหว่างทาง ซึ่งจะช่วยยกระดับศักยภาพการแข่งขันของสายการบิน และตอบโจทย์ความต้องการเดินทางแบบรวดเร็วและสะดวกมากขึ้น
Qantas คาดว่าจะเริ่มให้บริการเที่ยวบินตรงเส้นทางซิดนีย์–ลอนดอนด้วยเครื่องบิน A350-1000ULR ในปี 2027 โดยใช้เวลาบินประมาณ 19–21 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและเส้นทางการบิน ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาเดินทางระหว่างออสเตรเลียและยุโรป จากเดิมที่ต้องใช้เวลาหลายวันและแวะเปลี่ยนเครื่องในหลายจุด ให้เหลือเพียงการเดินทางต่อเนื่องในเที่ยวบินเดียว